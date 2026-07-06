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बहुमत का दावा BJP का, लेकिन जिला परिषद की बैठक में नहीं पहुंचे अपने ही पार्षद, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव टला

जिला परिषद कुल्लू के 14 वार्डों में से 9 पर भाजपा समर्थित, 4 पर कांग्रेस समर्थित और एक वार्ड पर निर्दलीय सदस्य निर्वाचित हुआ है.

KULLU ZILA PARISHAD ELECTION
कोरम पूरा न होने से टला जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 4:20 PM IST

4 Min Read
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कुल्लू: कुल्लू जिला परिषद में सोमवार को उस समय बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब स्पष्ट बहुमत का दावा करने वाली भाजपा के समर्थित पार्षद ही बैठक में नहीं पहुंचे. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बुलाई गई बैठक कोरम पूरा न होने की वजह से टालनी पड़ी. अब जिला प्रशासन जल्द ही नई तारीख घोषित करेगा. इस घटनाक्रम ने जिले की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है, क्योंकि संख्या बल भाजपा के पक्ष में होने के बावजूद उसके समर्थित सदस्यों की अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सभी की नजरें अगली बैठक पर टिकी हुई हैं, जहां जिला परिषद की नई कार्यकारिणी का फैसला होगा.

बहुमत भाजपा के पास, फिर भी नहीं पहुंचे पार्षद

जिला परिषद कुल्लू के 14 वार्डों में से 9 पर भाजपा समर्थित, 4 पर कांग्रेस समर्थित और एक वार्ड पर निर्दलीय सदस्य निर्वाचित हुआ है. ऐसे में भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत माना जा रहा है. बावजूद इसके पहली बैठक में भाजपा समर्थित 9 सदस्य और एक निर्दलीय सदस्य शामिल नहीं हुए. कांग्रेस के केवल दो सदस्य ही समय पर बैठक में पहुंच सके, जबकि आनी विधानसभा क्षेत्र के दो कांग्रेस समर्थित सदस्य भी समय पर नहीं पहुंच पाए. नतीजतन आवश्यक कोरम पूरा नहीं हो सका और चुनाव प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी.

नियमों के अनुसार पहली बैठक में चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए कम से कम 10 सदस्यों की उपस्थिति जरूरी थी. कोरम पूरा न होने के कारण बैठक स्थगित करनी पड़ी. अब दूसरी बैठक में केवल 8 सदस्यों की उपस्थिति ही पर्याप्त होगी. ऐसे में भाजपा के पास 9 समर्थित सदस्य होने के कारण माना जा रहा है कि अगली बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर उसका दावा मजबूत रहेगा.

कांग्रेस ने भाजपा की मंशा पर उठाए सवाल

बरशैणी वार्ड से कांग्रेस समर्थित जिला परिषद सदस्य प्रवीण ठाकुर ने भाजपा पर राजनीतिक नाटक करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा पहले चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन करती रही, लेकिन जब प्रशासन ने चुनाव की तारीख घोषित कर दी तो उसके अपने ही सदस्य बैठक में नहीं पहुंचे. उन्होंने कहा कि यदि भाजपा चुनाव को लेकर गंभीर नहीं थी तो फिर प्रदर्शन करने का कोई औचित्य नहीं था.

प्रशासन जल्द करेगा नई तारीख का ऐलान

एडीएम कुल्लू अश्वनी कुमार ने बताया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पहली बैठक बुलाई गई थी, लेकिन कोरम पूरा न होने के कारण चुनाव नहीं हो पाया. उन्होंने कहा कि अब जल्द दूसरी बैठक की तिथि तय की जाएगी, जिसमें चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी.

मनाली नगर परिषद में निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष-उपाध्यक्ष

उधर नगर परिषद मनाली में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया. सभी सात वार्डों में भाजपा समर्थित पार्षदों की जीत के बाद सर्वसम्मति से चंद्रा पदान को अध्यक्ष और ठाकुर दास को उपाध्यक्ष चुना गया. नवनिर्वाचित अध्यक्ष चंद्रा पदान ने कहा कि उनकी प्राथमिकता मनाली माल रोड का सौंदर्यीकरण, शहर में पार्किंग की समस्या का समाधान और कूड़ा निस्तारण की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी. उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए नए पार्किंग स्थल विकसित करने और मनाली को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर ठोस योजना तैयार की जाएगी.

MANALI NAGAR PARISHAD ELECTION
मनाली नगर परिषद पर भाजपा का कब्जा (ETV BHARAT)

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