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दोस्ती की मिसाल! ब्यास में डूबते दो दोस्त को बचाने कूदा शख्स, अपनी जान देकर मित्रों को दिया 'जीवनदान'

कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम पंजाब का एक युवक ब्यास नदी में बह गया. युवक ने नदी में गिरे दो दोस्तों को बचाने के लिए छलांग लगाई. उसने दोनों को तो नदी से बाहर निकाल दिया, लेकिन खुद पानी के तेज बहाव में बह गया. शनिवार सुबह पुलिस ने नदी में लापता युवक का शव बरामद किया.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में दोस्ती की मिसाल देखने को मिली. जहां एक शख्स ने अपनी जान देकर दोस्त की जान बचाई है. मामला जिला कुल्लू के भुंतर का है. जहां ब्यास नदी में दोस्त को बचाने गए शख्स की डूबने से मौत हो गई है. वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया, 'पंजाब के कपूरथला निवासी कातिया और सोनू नामक दो युवक शाम करीब 6:30 बजे ब्यास नदी में गिर गए. वहां मौजूद गौरव और सुमित पानी में डूबे दोनों लड़कों को बाहर निकालने के लिए नदी में कूद गए. सुमित ने उन्हें तो बाहर निकाल दिया, लेकिन खुद पानी में फंस गया. इस दौरान वहां मौजूद अन्य लोगों ने गौरव को भी बाहर निकाला. हालांकि, गौरव की हालत अभी नाजुक बनी हुई है और उसे प्राथमिक उपचार के बाद कुल्लू रेफर किया गया है'.

एसपी ने बताया कि मृतक युवक की पहचान सुमित के रूप में हुई है. जो गांव काला सिंघा त्राटक, कपूरथला का रहने वाला था. उसके तीनों दोस्त भी वही के रहने वाले हैं. मृतक 20 साल का था और भुंतर में कपड़े का व्यापार करता था. वह किराए के कमरे में रहता था. जिन दो लड़कों को उसने बचाया है, वह भी कपड़े का काम करते हैं. भुंतर पुलिस टीम ने शनिवार सुबह सुमित का शव नदी से निकाल लिया. शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा दिया गया है.

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