स्मार्ट मीटर के विरोध में उतरी सैकड़ों महिलाएं, बोली- सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा चलाया जा रहा स्मार्ट मीटरिंग का अभियान नियमों को ताक पर रख कर जोर जबरदस्ती चलाया जा रहा है. वहीं, बोर्ड के उच्च अधिकारियों द्वारा बताए जा रहे स्मार्ट मीटरिंग के फायदे वास्तविकता से हटकर तथ्यों के विपरीत है. इन आरोपों के साथ स्मार्ट मीटर के विरोध में जिला कुल्लू का मुख्यालय ढालपुर में सैकड़ों महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के इस फैसले का विरोध जताया.

प्रदर्शनकारी महिलाओं को संबोधित करते हुए विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा, 'प्रस्तावित बिजली कानून 2025 के प्रावधानों के चलते विद्युत वितरण क्षेत्र में आने वाले काॅरपोरेट कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सुविधा प्रदान की जा रही है. ताकि निजी कॉरपोरेट कंपनियां अपने डाटा सेंटर में बैठ कर के खरीदी व बेची गई बिजली का हिसाब-किताब कर सकें. लेकिन बिजली बोर्ड के अधिकारी यह नहीं बता रहे हैं कि स्मार्ट मीटरिंग कॉरपोरेट घरानों की जरूरत है न कि आम बिजली उपभोक्ताओं की'.

उन्होंने कहा कि बोर्ड के अधिकारी यह भी नहीं बता रहे हैं कि बिजली मीटर की वसूली भी किस्तों में नौ साल में बिजली उपभोक्ताओं की जेब से ही की जाएगी. लेकिन फायदा कॉरपोरेट कंपनियों को ही होगा. हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार द्वारा आरडीएसएस योजना लगभग 1800 करोड़ रुपए की स्वीकृत की गई है. जबकि प्रदेश में लगभग 26 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर्स लगवाने के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपए के टेंडर अवार्ड किए गए हैं. जबकि प्रदेश में लगभग 13 लाख बिजली उपभोक्ताओं की बिजली खपत 125 यूनिट से कम होने के चलते बिजली बिल जीरो है. ऐसे में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लगभग 9 से 10 हजार रुपए कीमत का स्मार्ट मीटर लगाए जाने का कोई औचित्य नहीं है.