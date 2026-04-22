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बुनकर राजू को मिला वेदराम ठाकुर राष्ट्रीय पुरस्कार, मशहूर हस्तियों के लिए बना चुके हैं कुल्लवी साड़ी, शॉल, पट्टू और चादर

एशिया की प्रमुख हथकरघा सोसाइटी भुट्टी को विवर्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ठाकुर वेद राम राष्ट्रीय पुरस्कार से बुनकर राजू को नवाजा गया. बुनकर राजू ने बॉलीवुड अभिनेत्री एवं मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत के लिए भी कुल्लुवी डिजाइन की शॉल तैयार की थी, जिसे एक लाख रुपए से अधिक दाम में बेचा गया था. इतना ही नहीं आध्यात्मिक आदियोगी धाम के लिए भी राजू के द्वारा कुल्लवी डिजाइन में एक चादर तैयार की गई थी. ऐसे में आज कई लोग अपने डिजाइन लेकर भी बुनकर राजू के पास आते हैं और राजू इस तरह का डिजाइन तैयार कर उन्हें सौंप रहा है.

कुल्लू: जिला कुल्लू के कशाबली धार के रहने वाले बुनकर राजू ने अपने परिवार की गरीबी से उबरने के लिए बुनाई की कला सीखी थी. लेकिन वही, खड्डी की बुनाई जहां आज कमाई का सहारा बनी. उसके अलावा आज उसकी कला और अच्छी डिजाइनिंग के चलते ठाकुर वेदराम राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया. बुनकर राजू ठाकुर वेदराम राष्ट्रीय पुरस्कार पाकर काफी खुश हैं. कुल्लू के कशाबली धार के रहने वाले बुनकर राजू की ख्वाहिश है कि वह अपनी इसी कला के सहारे अपने दो बच्चों को अच्छी जिंदगी दें और हो सके तो उनके बच्चे भी इस बुनाई की कला को आगे बढ़ा सकें.

कुल्लू डिजाइन की शॉल पट्टू, चादर और कुल्लवी साड़ी के लिए मशहूर

बुनकर राजू का कहना है, साल 2003 में उन्होंने पट्टू, शॉल, मफलर बनाने का काम सीखना शुरू किया था. शुरुआती 6 महीने तक उन्हें कोई भी कमाई नहीं हुई और वह गांव में जाकर अन्य लोगों से यह कला सीखता रहा. पहली बार उन्होंने 800 रुपये महीना कमाई शुरू की और उसके बाद 3 सालों तक 1500 रुपये प्रति महीना कमाने लगे. साल 2006 में वह भुट्टीको समिति के साथ जुड़े और उसके बाद यहां पर उन्हें बेहतर प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण भी दिया गया. आज वह विभिन्न डिजाइन की शॉल टोपी, पट्टू और मफलर तैयार करते हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी भी हो रही है और उनके परिवार का गुजारा भी अच्छी तरह से हो रहा है.

बुनकर राजू को मिला वेदराम ठाकुर राष्ट्रीय पुरस्कार (ETV Bharat)

सांसद कंगना रनौत के लिए तैयार कर चुके हैं शॉल

बुनकर राजू ने कहा कि, साल 2025 में सांसद कंगना रनौत ने भी एक शॉल बनाने का ऑर्डर दिया था. ऐसे में उस डिजाइन की शॉल बनाने में उन्हें 68 दिन लगे थे. तैयार होने के बाद वह शॉल सांसद कंगना रनौत को काफी पसंद भी आई थी. उन्होंने बताया कि वह विभिन्न तरह के डिजाइन तैयार कर लेते हैं. कई बार लोग अपने डिजाइन भी देते हैं. जिस पर उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है. आज भी वह कई तरह के डिजाइनों से शॉल उनसे बनी साड़ियां, मफलर और पट्टू तैयार करते हैं, जिन्हें भुट्टीको संस्था के माध्यम से बाजार में बेचा जाता है.

विभिन्न डिजाइन की शॉल टोपी, पट्टू और मफलर (ETV Bharat)

...तो इसलिए बुनकर छोड़ रहे हथकरघा के काम

बुनकर राजू कहते हैं, "आज हथकरघा के काम को लोग काफी पसंद कर रहे हैं, लेकिन बुनकर इसे छोड़ रहे हैं. इसका मुख्य कारण यह है कि बाजार में मशीनों से बने उत्पाद लोगों को काफी सस्ते दामों पर उपलब्ध हो रहे हैं और कई तरह के डिजाइन भी मशीनों के माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं. हालांकि लोग अगर हथकरघा के काम को सीखें तो उन्हें इससे काफी फायदा होगा. आधुनिक मशीनों के दौर में बुनकर उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं. कई बार लोग हथकरघा से कई तरह के उत्पाद तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें उचित बाजार नहीं मिल पाता है. यह भी बुनकरों के पिछड़ने का एक प्रमुख कारण है. यही वजह है कि बुनकर इस कला से मुख मोड़ने पर विवश हैं."

कुल्लू के बुनकर राजू (ETV Bharat)

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