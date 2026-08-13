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सैंज में पार्वती पावर प्रोजेक्ट में हो रहा रिसाव, गांव धंसने का बना खतरा, ग्रामीणों ने जल्द समाधान की रखी मांग

कुल्लू: जिला कुल्लू की सैंज घाटी में के सिउंड स्थित पावर हाउस से पानी का रिसाव बढ़ने से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों के अनुसार बीते दिनकर पहाड़ी के भीतर से निकलने वाले पानी की मात्रा अचानक बढ़ गई है. इसके चलते रैला, शुलगा, बागीधार और जीवा गांवों पर खतरे की आशंका जताई जा रही है.

वही, ग्रामीणों का कहना है कि पावर हाउस से पहले भी पानी का रिसाव होता था, लेकिन उस समय इसकी मात्रा काफी कम थी. अब पानी का रिसाव बढ़ने के बाद लोगों की चिंता बढ़ गई है. ग्रामीणों ने आशंका जताई कि परियोजना के पावर हाउस में किसी तकनीकी समस्या के कारण पानी बाहर निकल रहा है. ऐसे में ग्रामीणों ने इस मामले की वैज्ञानिक जांच करवाने की मांग की है.

पार्वती पावर प्रोजेक्ट में हो रहा जल रिसाव (ETV Bharat)