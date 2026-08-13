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सैंज में पार्वती पावर प्रोजेक्ट में हो रहा रिसाव, गांव धंसने का बना खतरा, ग्रामीणों ने जल्द समाधान की रखी मांग

कुल्लू जिले के सैंज घाटी के लोग इन दिनों दहशत में है. पार्वती पावर प्रोजेक्ट में हो रहे जल रिसाव से गांव पर मंडराया खतरा.

पार्वती पावर प्रोजेक्ट में जल रिसाव होने से बढ़ा खतरा!
पार्वती पावर प्रोजेक्ट में जल रिसाव होने से बढ़ा खतरा! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 3:48 PM IST

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कुल्लू: जिला कुल्लू की सैंज घाटी में के सिउंड स्थित पावर हाउस से पानी का रिसाव बढ़ने से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों के अनुसार बीते दिनकर पहाड़ी के भीतर से निकलने वाले पानी की मात्रा अचानक बढ़ गई है. इसके चलते रैला, शुलगा, बागीधार और जीवा गांवों पर खतरे की आशंका जताई जा रही है.

वही, ग्रामीणों का कहना है कि पावर हाउस से पहले भी पानी का रिसाव होता था, लेकिन उस समय इसकी मात्रा काफी कम थी. अब पानी का रिसाव बढ़ने के बाद लोगों की चिंता बढ़ गई है. ग्रामीणों ने आशंका जताई कि परियोजना के पावर हाउस में किसी तकनीकी समस्या के कारण पानी बाहर निकल रहा है. ऐसे में ग्रामीणों ने इस मामले की वैज्ञानिक जांच करवाने की मांग की है.

पार्वती पावर प्रोजेक्ट में से हो रहा जल रिसाव
पार्वती पावर प्रोजेक्ट में हो रहा जल रिसाव (ETV Bharat)

स्थानीय ग्रामीण बबलू, डेहरु राम, मेहर सिंह, मोहन लाल और हरि सिंह धामी ने कहा, "पावर हाउस के निर्माण के दौरान पहाड़ी के भीतर ब्लास्टिंग की गई थी. उनका कहना है कि इससे पहाड़ी की संरचना प्रभावित हुई हो सकती है. ग्रामीणों के अनुसार परियोजना प्रबंधन की ओर से पावर हाउस में पानी भरने के दौरान रिसाव बढ़ने की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है".

परियोजना क्षेत्र का भू-तकनीकी सर्वेक्षण करवाने की मांग

स्थानीय रैला पंचायत के प्रधान टेक सिंह ठाकुर और पंचायत समिति सदस्य रीता देवी ने प्रशासन और परियोजना प्रबंधन से क्षेत्र का विस्तृत भू-वैज्ञानिक एवं भू-तकनीकी सर्वेक्षण करवाने की मांग की है. उन्होंने पानी के रिसाव के स्रोतों की जांच करने के साथ संवेदनशील स्थानों की नियमित निगरानी की मांग भी उठाई है. उन्होंने कहा कि समय रहते वैज्ञानिक स्तर पर जांच और आवश्यक सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो भविष्य में बड़ी घटना का खतरा पैदा हो सकता है.

एसडीएम ने कार्रवाई का दिया आश्वासन

एसडीएम बंजार पंकज शर्मा ने कहा, "स्थानीय ग्रामीणों की ओर से पानी के रिसाव की सूचना मिली है. इसके चलते परियोजना प्रमुख को इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रशासन को अवगत करवाने के आदेश दिए गए हैं. रिपोर्ट में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी".

तकनीकी टीम कर रही निगरानी

पावर हाउस में पानी के रिसाव की तकनीकी टीम पूरी तरह निगरानी कर रही है. स्थानीय लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है:- रणजीत सिंह, प्रमुख, पार्वती जलविद्युत परियोजना फेज II

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