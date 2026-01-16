ETV Bharat / state

कुल्लू में जल संकट! बारिश नहीं होने से सूखने लगे पानी के प्राकृतिक स्रोत, अब दिन में एक बार मिलेगी सप्लाई

दिन में एक बार पानी मिलने से लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित हो रही हैं. लोगों को पानी स्टोर करके रखना पड़ रहा है.

Kullu Water Crisis
कुल्लू में जल संकट! (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 4:30 PM IST

4 Min Read
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से बारिश न होने का असर अब साफ दिखने लगा है. किसानों और बागवानों के बाद अब आम लोगों को भी सूखे की मार झेलनी पड़ रही है. कुल्लू शहर में पेयजल संकट गहराने लगा है. प्राकृतिक जल स्रोतों में पानी कम होने से कई इलाकों में पानी की सप्लाई घटा दी गई है. अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो आने वाले दिनों में पूरे शहर में पानी की समस्या और गंभीर हो सकती है.

तीन महीने से नहीं हुई बारिश

प्रदेश में बीते तीन माह से अधिक समय से बारिश नहीं हुई है. लगातार सूखे हालात के कारण नदियों, नालों और प्राकृतिक जल स्रोतों का जलस्तर तेजी से गिर रहा है. इसका सीधा असर अब पेयजल योजनाओं पर पड़ने लगा है. कुल्लू शहर भी इससे अछूता नहीं रहा है. जल शक्ति विभाग के अनुसार कुल्लू नगर परिषद क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण अपर खलाड़ा नाले के जल स्रोत में पानी की मात्रा आधी रह गई है. पहले यहां से 70 लीटर प्रति सेकेंड पानी की सप्लाई होती थी, जो अब घटकर मात्र 35 लीटर प्रति सेकेंड रह गई है. प्राकृतिक स्रोत के रिचार्ज न होने के कारण यह स्थिति बनी है.

अब दिन में एक बार मिलेगी पानी की सप्लाई

अपर खलाड़ा जल स्रोत से बालक रूपी, अपर सुल्तानपुर, मठ, लोरन, न्यू लोरन और दुर्गानगर क्षेत्रों में पानी की सप्लाई दी जाती है. इन सभी इलाकों में अब दिन में केवल एक बार ही पानी दिया जा रहा है. पहले इन क्षेत्रों में 24 घंटे पानी की सुविधा उपलब्ध थी. पानी की कटौती से करीब 400 उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है.

इन क्षेत्रों में अब दिन में एक बार मिलेगी पानी की सप्लाई (Jal Shakti Department)

लोगों की बढ़ी मुश्किलें

दिन में एक बार पानी मिलने से लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित हो रही हैं. पीने, खाना बनाने, साफ-सफाई और अन्य घरेलू कामों के लिए पानी बचाकर इस्तेमाल करना पड़ रहा है. लोगों को पानी स्टोर करके रखना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर हालात यही रहे तो गर्मियों में स्थिति और खराब हो सकती है. कुल्लू के स्थानीय निवासी योगेश कुमार, दुर्गा सिंह, यतिन शर्मा और योगराज ठाकुर का कहना है कि बारिश न होने का असर अब साफ दिखने लगा है. प्राकृतिक जल स्रोत सूखने लगे हैं. उन्होंने कहा कि अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो आने वाले महीनों में गंभीर जल संकट खड़ा हो सकता है. लोगों ने मांग की है कि जल शक्ति विभाग को अभी से वैकल्पिक व्यवस्था की योजना बनानी चाहिए.

जल शक्ति विभाग कुल्लू के सहायक अभियंता अंकित विष्ट ने बताया,"पानी की कमी को देखते हुए विभाग ने पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है. जिन इलाकों में सप्लाई कम की गई है, वहां के लोगों को इसकी जानकारी दे दी गई है. अपर खलाड़ा स्रोत सूखे से प्रभावित हुआ है, जबकि सरवरी से फिलहाल स्थिति सामान्य है." जल शक्ति विभाग का कहना है कि अगर समय रहते बारिश नहीं हुई तो आने वाले दिनों में कुल्लू शहर को गंभीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है. विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार किया जाएगा.

कुल्लू नगर परिषद क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति अपर खलाड़ा और सरवरी जल स्रोतों से की जाती है. फिलहाल सरवरी जल स्रोत से पानी की सप्लाई 24 घंटे जारी है, लेकिन वहां भी जलस्तर में कमी दर्ज की गई है. अगर बारिश नहीं हुई तो इसका असर सरवरी पर भी पड़ सकता है, जिससे पूरे कुल्लू शहर में पानी का संकट खड़ा हो सकता है.

