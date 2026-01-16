ETV Bharat / state

कुल्लू में जल संकट! बारिश नहीं होने से सूखने लगे पानी के प्राकृतिक स्रोत, अब दिन में एक बार मिलेगी सप्लाई

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से बारिश न होने का असर अब साफ दिखने लगा है. किसानों और बागवानों के बाद अब आम लोगों को भी सूखे की मार झेलनी पड़ रही है. कुल्लू शहर में पेयजल संकट गहराने लगा है. प्राकृतिक जल स्रोतों में पानी कम होने से कई इलाकों में पानी की सप्लाई घटा दी गई है. अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो आने वाले दिनों में पूरे शहर में पानी की समस्या और गंभीर हो सकती है.

तीन महीने से नहीं हुई बारिश

प्रदेश में बीते तीन माह से अधिक समय से बारिश नहीं हुई है. लगातार सूखे हालात के कारण नदियों, नालों और प्राकृतिक जल स्रोतों का जलस्तर तेजी से गिर रहा है. इसका सीधा असर अब पेयजल योजनाओं पर पड़ने लगा है. कुल्लू शहर भी इससे अछूता नहीं रहा है. जल शक्ति विभाग के अनुसार कुल्लू नगर परिषद क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण अपर खलाड़ा नाले के जल स्रोत में पानी की मात्रा आधी रह गई है. पहले यहां से 70 लीटर प्रति सेकेंड पानी की सप्लाई होती थी, जो अब घटकर मात्र 35 लीटर प्रति सेकेंड रह गई है. प्राकृतिक स्रोत के रिचार्ज न होने के कारण यह स्थिति बनी है.

अब दिन में एक बार मिलेगी पानी की सप्लाई

अपर खलाड़ा जल स्रोत से बालक रूपी, अपर सुल्तानपुर, मठ, लोरन, न्यू लोरन और दुर्गानगर क्षेत्रों में पानी की सप्लाई दी जाती है. इन सभी इलाकों में अब दिन में केवल एक बार ही पानी दिया जा रहा है. पहले इन क्षेत्रों में 24 घंटे पानी की सुविधा उपलब्ध थी. पानी की कटौती से करीब 400 उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है.