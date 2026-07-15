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भुंतर-मणिकर्ण सड़क की बदहाली पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, SDM ऑफिस के बाहर किया धरना-प्रदर्शन

ग्राहण गांव से आई महिला मंडल की प्रधान हीरा ठाकुर ने बताया कि मणिकर्ण सड़क की हालत इतनी खराब है कि यहां आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं. हालांकि पहले भी कई बार ग्रामीणों ने सड़क की हालत को ठीक करने के लिए प्रशासन को पत्र लिखे थे, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. ऐसे में अब प्रशासन द्वारा 25 दिन का आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन जो बजट की बात प्रशासन के द्वारा की जा रही है, उससे यह कार्य होना संभव नहीं है. ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि वह अतिरिक्त बजट का भी प्रावधान करें.

कुल्लू: जिला कुल्लू में पार्वती घाटी की भुंतर मणिकर्ण सड़क की बदहाली को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. जिसके चलते मंगलवार को ढालपुर में सैकड़ों ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान ग्रामीणों ने एसडीएम कुल्लू के ऑफिस के बाहर लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता का भी घेराव किया. ग्रामीणों के भारी प्रदर्शन को देखते हुए एडीएम कुल्लू सुरजीत सिंह अपने ऑफिस से बाहर निकले और ग्रामीणों के साथ बात की. एसडीएम कुल्लू ने ग्रामीणों को 25 दिन के अंदर भुंतर मणिकर्ण सड़क की मरम्मत कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन वापस ले लिया.

सड़क की खस्ता हालत के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग (ETV Bharat)

"मणिकर्ण घाटी में कई बिजली प्रोजेक्ट चल रहे हैं और यहां पर लाडा के साथ-साथ साडा का भी करोड़ों रुपए का फंड है, लेकिन प्रशासन और सरकार उस फंड को मणिकर्ण घाटी में खर्च न कर कहीं और खर्च कर रही है. ऐसे में अगर लाडा के फंड से मणिकर्ण घाटी की सड़कों की हालत सुधारी जाए तो इससे ग्रामीणों को काफी फायदा होगा. प्रशासन को इस पर भी विचार करना चाहिए." - घनश्याम, स्थानीय निवासी, मणिकर्ण घाटी

सड़क की बदहाली पर लोगों में आक्रोश (ETV Bharat)

एसडीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन

बता दें कि भुंतर से मणिकर्ण सड़क की बदहाली को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों को प्रदर्शन में आने की अपील की जा रही थी. जिसके बाद मंगलवार को सैकड़ों ग्रामीण प्रदर्शन करते हुए पहले डीसी ऑफिस कुल्लू पहुंचे और वहां पर सरकार और लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. वहीं, डीसी कुल्लू के ऑफिस में उपस्थित न होने की स्थिति में सभी ग्रामीण एसडीएम ऑफिस कुल्लू पहुंचे. जहां पर एसडीएम द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया, लेकिन पीडब्ल्यूडी अधिकारियों द्वारा दिए गए जवाब से ग्रामीण संतुष्ट नहीं थे.

सड़क की मरम्मत के लिए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन (ETV Bharat)

25 दिन के आश्वासन पर माने ग्रामीण

उसके बाद सभी ग्रामीण मिलकर एडीएम ऑफिस के बाहर धरना-प्रदर्शन पर बैठ गए. जिसके चलते यहां पर पुलिसकर्मी और ग्रामीणों के बीच भी तनातनी का माहौल बना रहा. मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा. वहीं, लोगों के भारी प्रदर्शन और रोष को देखते हुए एसडीएम कुल्लू ने ऑफिस से बाहर निकलकर खुद ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उन्हें भरोसा दिलाया कि 25 दिनों के अंदर सड़क की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा. एसडीएम से आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीण शांत हुए और अपना प्रदर्शन वापस ले लिया.