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सेब खाने से व्यक्ति की मौत, बाजार से फल-सब्जी लाने के बाद इन बातों का रखें ख्याल, ये लापरवाही ले सकती है जान

बरसात के मौसम में इन दिनों खेतों और बगीचों में भी खरपतवार अधिक होती है और लोग भी खरपतवार को नष्ट करने के लिए खतरनाक रसायनों का प्रयोग करते हैं. इसके अलावा फलों, सब्जियों में कीड़ों, पैरासाइट को नष्ट करने के लिए भी बागवान और किसान कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जिसके चलते फल और सब्जियां भी जहरीली हो जाती है. हरी पत्तेदार सब्जियों में भी सूक्ष्म रूप से छोटे-छोटे कीट छुपे रहते हैं, जो मनुष्य के पेट में जाने पर संक्रमण पैदा करते हैं. इन सभी से बचाव के लिए कीट नाशकों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इन फल और सब्जियों के सेवन से मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है. इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें इन्हें हमेशा अच्छे से धोकर खाना चाहिए, ताकि हमें कोई नुकसान न हो.

बागवानी विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर उत्तम पाराशर ने बताया कि 'फलों पर भी कई तरह के कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है. ऐसे में कीटनाशक की स्प्रे करते समय किसान और बागवान को भी अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए. वहीं, जब भी फल और सब्जियों में कीटनाशक स्प्रे की जाए, तो दो दिनों तक उस बगीचे के भीतर जाने से भी लोगों को बचाना चाहिए. किसानों और बागवानों को चाहिए कि कीटनाशक स्प्रे करने के एक सप्ताह बाद ही उन फल और सब्जियों का तुड़ान करें और उसके बाद ही उसे बाजार में बेचा जाए. इससे फल और सब्जियों पर कीटनाशक का प्रभाव 90% तक काम हो जाता है. उसके बाद बाजार में इन उत्पादों को बेचना ही उपयुक्त माना जाता है.'

मृतक की पत्नी हीरा देवी ने अपने बयान में बताया कि 15 जुलाई को बगीचे में घास सुखाने के लिए रसायन का छिड़काव किया गया था. 16 जुलाई को पति रामलाल शराब के नशे में अपने बगीचे में गया और जमीन पर गिरे सेब बिना धोए खा लिए, लेकिन शाम तक उनकी तबीयत खराब होने लगी और 17 जुलाई को उन्हें बंजार अस्पताल ले जाया गया, जहां से 18 जुलाई को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू और 20 जुलाई को नेरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन 23 जुलाई की शाम उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. ऐसे में प्रारंभिक जांच में मृत्यु का कारण कीटनाशक पाया गया है. एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण कीटनाशक पाया गया है.

जिला कुल्लू के उप मंडल बंजार में बीते दिनों बिना धोए सेब खाने के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई. पुलिस की प्रारंभिक जांच में मृतक के शरीर में कीटनाशक पाया गया है. पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद बिसरा भी सुरक्षित रखा लिया है. वहीं, पुलिस ने इस मामले में अगली कार्रवाई भी शुरू कर दी है.

कुल्लू: फ्रूट खाना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है. डॉक्टर भी रोजाना फ्रूट खाने की सलाह देते हैं. अक्सर हम बाजार, ग्रॉसरी स्टोर, फ्रूट मार्केट से कोई फल लाकर बिना धोए खा लेते हैं. कई बार तो हम बगीचे से ही फल तोड़कर बिना धोएं सीधे खा लेते हैं, क्योंकि पेड़ पर या बगीचे में गिरे किसी भी फल को हम सुरक्षित मान लेते हैं, लेकिन ये गलती आपको भारी पड़ सकती है. हिमाचल के कुल्लू में ये गलती एक व्यक्ति को भारी पड़ गई और इसकी कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ी.

कैसे धोएं बाजार से लाए फल सब्जियां

बाजार से फल लाने के बाद ये तो आप जान ही गए होंगे कि कीटनाशक और रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने आज हमारी थाली तक पहुंचने वाले फल और सब्जियों को सेहत के लिए गंभीर खतरा बना दिया है. उपरोक्त दुखद घटनाए ये चेतावनी देती है कि थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है. कुछ लोगों में जागरूकता भी होती है, लेकिन वो सादे पानी से साफ करना ही काफी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. सब्जियों और फलों को साफ करने से पहले हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए. जिला कुल्लू में स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजीत ठाकुर ने इस बारे में कुछ सुझाव दिए हैं.

उन्होंने बताया कि 'बाजार से सब्जियों को लाने के बाद सबसे पहले उसे साफ पानी से अच्छे से धो लें और उसके बाद पानी में सिरका डालकर उसको 20 मिनट से आधे घंटे तक डुबोकर रख दें. इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों को पानी में खाने वाला सोडा डालकर भी सब्जियों को साफ किया जा सकता है और पानी में नमक डालकर उसमें भी सब्जियों को डुबोकर छोड़ दें. उसके बाद साफ पानी से दो से तीन बार सब्जियों को धोने के बाद पका सकते हैं. ऐसा करने से हानिकारक कीटनाशकों के असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है.'

कैसे धोएं फल सब्जियां (ETV Bharat)

लापरवाही जनता पर पड़ रही भारी

बरसात के मौसम में तैयार होने वाली फसलों और सब्जियों में कीटों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि, बाजार में मुनाफा कमाने की होड़ में इन रसायनों के उपयोग को लेकर बरती जाने वाली लापरवाही सीधे तौर पर आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. इसी गंभीर विषय पर प्रकाश डालते हुए और रसायनों के घातक असर के प्रति आगाह करते हुए कृषि विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी ज्ञान ठाकुर ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है.

बरसात के मौसम में तैयार होने वाली सब्जियों में इमिडाक्लोप्रिड या फिर थियामेथोक्सम नाम के कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है. ये दोनों ही कीटनाशक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि एक बार छिड़काव करने पर इनका असर 5 से 7 दिन तक रहता है, लेकिन कुछ जगहों पर मुनाफे के चक्कर में किसान छिड़काव करने के कुछ ही घंटे के बाद सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर बाजार में ले आते हैं, जिसको पका कर खाना सेहत के लिए नुकसानदायक माना जाता है. इसके अलावा कुछ सब्जियों को कच्चे तौर पर भी खाया जाता है. ऐसे में अगर इन फल और सब्जियों की अगर अच्छी तरह से सफाई नहीं ना की जाए तो यह कीटनाशक लोगों के लिए खतरा भी बन सकते हैं.-ज्ञान ठाकुर, कृषि विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी

क्या कहते हैं आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी

फल और सब्जियों का ताजा दिखना हमेशा उनके पूरी तरह सुरक्षित होने की गारंटी नहीं होता. आजकल फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाले रासायनिक स्प्रे और बाजार में मिलने वाले फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय हमारे स्वास्थ्य के लिए अनजाने में खतरा बन रहे हैं. ऐसे में बाजार से लाए गए फलों को खाने से पहले सही तरीके से साफ करना और उन्हें सुरक्षित रखना क्यों जरूरी है, इसी विषय पर विशेषज्ञ सलाह देते हुए आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनीष सूद ने महत्वपूर्ण टिप्स साझा किए हैं.

आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष सूद ने बताया कि 'बाज़ार से फल लाने के बाद खाने से पहले उन्हें साफ पानी से अच्छी तरह धोना, सुखाना और सुरक्षित रखना जरूरी है. फल को पहले साफ पानी से धोना, हल्के हाथों से रगड़ना और हवा में सुखाना है. इसके अलावा चाहे तो एक बर्तन में पानी और थोड़ा सा सिरका मिलाकर फलों को उसमें 2 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं और फिर सादे पानी से धो लें, लेकिन फलों को धोने के लिए कभी भी साबुन, डिटर्जेंट या केमिकल वाले सैनिटाइज़र का इस्तेमाल न करें. कुछ फल एथिलीन गैस छोड़ते हैं जिससे अन्य फल जल्दी पकते या सड़ते हैं, इसलिए उन्हें अलग रखें. अगर फलों से कीटनाशक हटाने हैं तो पानी में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाकर फलों को 10-15 मिनट के लिए भिगो सकते हैं.'

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