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टनल लीक मामला: सड़क टूटने से फंसा बागवानों क सेब, अब पैदल ढोने को मजबूर

टनल लीक के बाद सड़क टूटने से फंसा बागवानों का सेब ( ETV Bharat )

"हमारी पंचायत को जाने वाली सड़क टनल लीक से आए मलबे के कारण पूरी तरह बंद हो गई है. जिसके चलते बागवानों का सेब भी फंस गया है. कई बागवान पैदल ही अपने सेब को ढोकर ले जा रहे हैं." - डाबे राम, प्रधान, ग्राम पंचायत रैला-2

इसी मामले को लेकर आज विभिन्न पंचायतों का एक प्रतिनिधिमंडल ढालपुर में एडीएम कुल्लू सुरजीत सिंह राठौर से मिला और उन्हें एक मांग पत्र सौंपा. इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि टनल लीक के बाद मलबे के चलते जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई एनएचपीसी द्वारा की जाए. बता दें कि मलबे के चलते यहां पर मकान, दुकानों और होमस्टे को भारी नुकसान पहुंचा है. साथ ही सड़क बंद होने से अब सेब बागवानों को दिक्कतें पेश आ रही हैं.

कुल्लू: जिला कुल्लू की सैंज घाटी में बीते दिनों पार्वती परियोजना चरण 2 की टनल लीक होने के चलते ग्राम पंचायत रैला-2 की सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है. ऐसे में यहां पर कई गाड़ियां भी फंस गई हैं. जिसके चलते अब सेब बागवानों को मजबूरन पैदल ही अपना सेब ढोना पड़ रहा है. गौरतलब है कि इस समय हिमाचल में सेब का सीजन चल रहा है और सेब बागवान मंडियों तक अपने सेब पहुंचा रहे हैं. ऐसे में सड़क का बंद होना और गाड़ियों का आधे रास्ते फंसना इनके लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है.

ग्रामीणों ने एडीएम कुल्लू सुरजीत सिंह राठौर को सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)

खत्म हुआ ट्रकों को दिया एडवांस

प्रधान डाबे राम ने बताया कि बागवानों द्वारा सेब की ढुलाई के लिए ट्रकों को एडवांस दिया गया था, लेकिन सड़क न होने के चलते उनका एडवांस भी खत्म हो गया है. जिससे अब उन्हें मजबूरन खुद से ही सेब ढोना पड़ रहा है. इसके अलावा मलबे के कारण जिन-जिन दुकानदारों और मकान मालिक को नुकसान हुआ है, उसकी भी जल्द से जल्द भरपाई की जानी चाहिए, ताकि मलबे से हुए नुकसान से लोगों को कुछ राहत मिल सके.

सड़क बंद होने के बाद पैदल सेब ढो रहे सेब बागवान (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने की सुरक्षा दीवार की मांग

वहीं, ग्राम पंचायत रैला के प्रधान टेक सिंह ठाकुर ने बताया कि ऊर्जा मंत्रालय की टीम ने मौके का दौरा किया है और स्थानीय लोगों ने भी ऊर्जा मंत्रालय की टीम के सामने अपनी समस्याएं रखी हैं. अब वह अपनी पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे. उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले भी एनएचपीसी को ज्ञापन दिया गया था और मांग रखी गई थी कि डंपिंग साइट से मलबा हटाया जाए, लेकिन उस दौरान एनएचपीसी ने इस और कोई काम नहीं किया. अब ग्रामीण फिर से मांग कर रहे हैं कि डंपिंग साइट से मलबा हटाया जाए और वहां पर सुरक्षा दीवार लगाई जाए, ताकि दोबारा इस तरह की घटना पेश न आ सके.

सड़क बंद होने से बीच रास्ते में फंसे सेब बागवान (ETV Bharat)

क्या है टनल लीक का पूरा मामला?

गौरतलब है कि जिला कुल्लू की सैंज घाटी में पार्वती परियोजना चरण 2 की टनल एडिट 5 में बीते शनिवार को रात के समय रिसाव होने लगा, जिसके बाद टनल से भारी अचानक भारी मात्रा में पानी निकलने लगा और नीचे की ओर आते हुए इसने सैलाब का रूप धारण कर लिया. इसी सैलाब के साथ आया एनएचपीसी की डंपिंग साइट पर जमा भारी मलबा, जिसने यहां घरों, दुकानों और होमस्टे को भारी क्षति पहुंचाई. ग्राम पंचायत रैला के पालचरा गांव में 1 घर और 5 दुकानों में ये मलबा जा घुसा, जिसके बाद लोगों ने आधी रात को घरों से भागकर अपनी जान बचाई. वहीं, ये गांव पहले भी टनल रिसाव और लैंडस्लाइड के जख्म झेल चुका है. एसडीएम बंजार ने इसकी जांच के लिए 12 सदस्यों की टीम गठित की है, जो रिसाव के कारणों की छानबीन करेगी.