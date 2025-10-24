ETV Bharat / state

काइस धार ईको ट्रेल बंद होने से पर्यटन कारोबारी परेशान, आपदा का दंश अब तक झेल रहे ग्रामीण

कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगते काइस धार में 3 महीने से बंद पड़ी हैं ईको ट्रेल. सैलानियों के नहीं आने से पर्यटन कारोबारी परेशान.

Kais Dhar Eco Trail Closed
काइस धार ईको ट्रेल बंद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 8:19 AM IST

3 Min Read
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में बरसात के मौसम के चलते जहां कई सड़कें प्रभावित हुई तो वही मौसम साफ होने के बाद भी अभी तक सड़कों के हालात में सुधार नहीं आया है. जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ लगते काइस धार में भी सड़कों की दुर्दशा से स्थानीय लोग परेशान हैं. क्षेत्र की सड़कें खराब होने से सैलानी नहीं आ पा रहे, जिसके चलते पर्यटन कारोबारियों की परेशानी दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है.

काइस धार ईको ट्रेल 3 महीने से बंद

सैलानियों को आकर्षित करने के लिए वन विभाग के द्वारा ईको ट्रेल का निर्माण किया गया. ईको ट्रेल के निर्माण के बाद यहां पर सैलानियों की आवाजाही भी बढ़ी. लेकिन, मानसून सीजन में मची तबाही के चलते पिछले तीन महीने से ईको ट्रेल बंद पड़ी है. इसके अलावा सड़क खराब होने के चलते साथ लगती दो पंचायत बाराहार और बुआई के हजारों ग्रामीणों को भी आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. काइस धार में सैलानी ना आने के चलते स्थानीय पर्यटन कारोबारी भी अब परेशान हो गए हैं.

काइस धार ईको ट्रेल बंद होने से पर्यटन कारोबारी परेशान (ETV Bharat)

सड़क खराब होने से पर्यटन कारोबारी परेशान

पर्यटन कारोबारी जयराम ने बताया कि, "हमने इस बारे में स्थानीय विधायक से भी बात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि 15 दिनों के भीतर इसे ठीक किया जाएगा. इसके लिए ठेकेदार को भी निर्देश दिए गए हैं. जब हमने इस बारे में ठेकेदार से संपर्क किया तो वह अभी तक मौके पर भी नहीं पहुंचे हैं. सड़क खराब होने के चलते स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है."

इसके साथ ही पर्य़टन कारोबारी जयराम ने कहा कि, काइस धार में ईको ट्रेल शुरू होने के बाद सैलानियों की संख्या काफी बढ़ी थी. स्थानीय लोगों को भी पर्यटन के माध्यम से कारोबार मिल रहा था. लेकिन, पिछले तीन महीने से सैलानी नहीं आ रहे हैं. सैलानियों के नहीं आने से स्थानीय पर्यटन कारोबारी भी अब परेशान हो गए हैं.

Kais Dhar Eco Trail Closed
सड़कें खराब होने से बढ़ी ग्रामीणों की परेशानी (ETV Bharat)

क्या है स्थानीय लोगों की मांग?

वहीं, स्थानीय ग्रामीण शिवराम ने कहा कि, पीज होते हुए सड़क बाराहार और बुआई पंचायत के लोगों को सुविधा देती है. लेकिन, खराब सड़क के चलते न तो बसें चल पा रही हैं और न ही लोगों को कोई सुविधा मिल पा रही है. लोगों को आधा सफर टैक्सियों में करना पड़ रहा है, जिसके चलते आर्थिक रूप से भी नुकसान उठाना पड़ रहा है. ऐसे में जिला प्रशासन सबसे पहले इस सड़क की हालत सुधारे. उसके बाद ईको ट्रेल के रास्ते को भी सुधारा जाए, ताकि यहां सैलानियों की आवाजाही फिर से शुरू हो सके. सैलानियों के आने से ही स्थानीय लोगों को पर्यटन के माध्यम से एक बार फिर से रोजगार मिल सके.

TAGGED:

KAIS DHAR ECO TRAIL
KULLU TOURIST PLACES
TOURISM BUSINESSES IN KULLU
काइस धार ईको ट्रेल
KAIS DHAR ECO TRAIL CLOSED

