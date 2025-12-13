ETV Bharat / state

हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टनल निर्माण से ठुंजा गांव को खतरा! हैवी ब्लास्टिंग से हिल रही जमीन, लैंडस्लाइड से ग्रामीणों में दहशत

वहीं, ग्रामीणों ने एसडीएम कुल्लू निशांत ठाकुर को बताया, 'पावर प्रोजेक्ट टनल निर्माण के कारण भूस्खलन से जहां गांव के उजड़ने का खतरा मंडरा रहा है. वहीं, ग्रामीणों के खेत खलियानों को भी नुकसान पहुंच रहा है'.

टनल निर्माण के लिए हैवी ब्लास्टिंग के कारण ठुंजा गांव में वाइब्रेशन के कारण ग्रामीणों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. टनल निर्माण के कारण भूस्खलन से ठुंजा गांव के दो दर्जन से अधिक मकान व गांव के उजड़ने का खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में ग्रामीण ने इस बारे में एसडीएम कुल्लू निशांत ठाकुर को ज्ञापन सौंप कर मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में कसोल से ग्राहण के बीच बन 5-5 मेगावाट के दो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल निर्माण का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इस टनल निर्माण के लिए की जा रही हैवी ब्लास्टिंग से ठुंजा गांव पर खतरा मंडराने लगा है. क्योंकि ब्लास्टिंग के दौरान धरती में तेज कंपन होती है, जिससे लोगों को घरों में तेज वाइब्रेशन महसूस हो रही है. ऐसे में लोगों को गांव में जमीन धंसने और घरों में दरारें आने की चिंता सता रही है.

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में ज्यादातर ग्रामीण भेड़ बकरियां पालते हैं और गद्दी का काम करते हैं. ऐसे में हैवी ब्लास्टिंग के कारण भेड़ बकरियों को भी नुकसान का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में आने वाले समय में टनल निर्माण का कार्य नहीं रुका तो पूरा गांव भूस्खलन की चपेट में आ जाएगा. जिसके कारण ग्रामीण पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगे. जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार होगी.

हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टनल निर्माण के लिए ब्लास्टिंग से गांव को खतरा (ETV Bharat)

स्थानीय निवासी महेश्वर सिंह ने कहा, 'मणिकर्ण घाटी के कसोल से ग्राहण के बीच 5-5 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है. पावर प्रोजेक्ट निर्माण के लिए टनल ठुंजा गांव के नीचे से निकाली जा रही है, जिसमें हर रोज हैवी ब्लास्टिंग के कारण गांव में वाइब्रेशन से जमीन और घर हिल रहे हैं. टनल निर्माण के कारण भूसंख्लन हो रहा है. आने वाले समय में भूस्खलन से गांव को उजड़ने का खतरा मंडरा रहा है'.

उन्होंने आरोप लगाया कि टनल निर्माण का कार्य वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी के साथ-साथ किया जा रहा है. वही, प्रोजेक्ट निर्माण के लिए एफआरए के नक्श में जो दर्शाया गया है और जो फील्ड में काम किया जा रहा है, उसमें भी काफी अंतर है. पावर प्रोजेक्ट द्वारा धरातल पर अनियमितताएं बरती जा रही हैं.

ब्लास्टिंग और भूस्खलन से ठुंजा गांव के लोग परेशान (ETV Bharat)

महेश्वर सिंह का कहना हैं कि ग्राहण से लेकर कसोल तक करीब 8 किलोमीटर टनल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी और पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है. पावर प्रोजेक्ट कंपनी द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और ऐसे में इस संबंध में प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है.

ठुंजा गांव युवक मंडल के प्रधान चेतराम ने कहा, 'पावर प्रोजेक्ट निर्माण की टनल का निर्माण गांव के नीचे से किया जा रहा है. उससे हैवी ब्लास्टिंग के कारण गांव में वाइब्रेशन होने से गांव के समीप भूस्खलन हो रहा है और आने वाले समय में गांव को उजड़ने का खतरा मंडरा रहा है'.

उन्होंने कहा कि ठुंजा गांव के ज्यादातर लोग भेड़ पालन गद्दी का काम करते हैं. ग्रामीणों के पास करीब 600 भेड़ बकरियां है. ऐसे में जहां पर टनल का काम किया जा रहा है, वहां पर ब्लास्टिंग के कारण भेड़ बकरियों को भी नुकसान हो सकता है. प्रशासन से यही मांग है कि गांव के नीचे से जो टनल निर्माण किया जा रहा है, उसको बंद किया जाए. ताकि गांवों को उजड़ने से रोका जा सके.

20 दिसंबर को प्रशासन की टीम मौके का निरीक्षण करेगी. अगर पावर प्रोजेक्ट प्रबंधन द्वारा नियमों की अनदेखी की जा रही होगी तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी:- निशांत ठाकुर, एसडीएम कुल्लू '

