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जलोड़ी दर्रे में सीजन की पहली बर्फबारी, सड़क पर फंसे सैलानी, लगा लंबा जाम

जलोड़ी दर्रे में सीजन की पहली बर्फबारी ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार और आनी को आपस में जोड़ने वाले जलोड़ी दर्रे में सोमवार शाम अचानक सीजन की पहली बर्फबारी हुई. दर्रे में बर्फबारी देखकर जहां स्थानीय लोगों के चेहरे खिल उठे. वहीं, सड़क पर सफर कर रहे वाहन चालकों और घूमने पहुंचे सैलानियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. सड़क पर बर्फबारी होने से फिसलन बढ़ गई. जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया. जिकी वजह से सैलानी और राहगीर फंस गए.

एसडीएम बंजार पंकज शर्मा ने बताया, "बर्फबारी की सूचना मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया था. पुलिस टीम और स्थानीय वाहन चालकों के सहयोग से बर्फ में फंसे वाहनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया".