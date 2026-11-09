जलोड़ी दर्रे में सीजन की पहली बर्फबारी, सड़क पर फंसे सैलानी, लगा लंबा जाम
कुल्लू जिले में हुई बर्फबारी से स्थानीय लोगों के चेहरे खिले. पुलिस और स्थानीय लोगों ने बर्फ में फंसे पर्यटकों की गाड़ियों को सुरक्षित निकाला.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 10:53 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार और आनी को आपस में जोड़ने वाले जलोड़ी दर्रे में सोमवार शाम अचानक सीजन की पहली बर्फबारी हुई. दर्रे में बर्फबारी देखकर जहां स्थानीय लोगों के चेहरे खिल उठे. वहीं, सड़क पर सफर कर रहे वाहन चालकों और घूमने पहुंचे सैलानियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. सड़क पर बर्फबारी होने से फिसलन बढ़ गई. जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया. जिकी वजह से सैलानी और राहगीर फंस गए.
एसडीएम बंजार पंकज शर्मा ने बताया, "बर्फबारी की सूचना मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया था. पुलिस टीम और स्थानीय वाहन चालकों के सहयोग से बर्फ में फंसे वाहनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया".
आज शाम जलोड़ी दर्रे में हुई बर्फबारी के चलते सड़क पर फिसलन बढ़ गई, जिससे कई वाहन फिसलने लगे. इस दौरान जलोड़ी दर्रा घूमने पहुंचे सैलानी भी रास्ते में फंस गए. सड़क पर बर्फ जमने के कारण दर्रे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात प्रभावित हुआ. ऐसे में स्थानीय वाहन चालकों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए और पुलिस के सहयोग से वाहनों को सुरक्षित नीचे उतारा गया.
वहीं, सीजन की पहली बर्फबारी को किसानों और बागवानों के लिए राहत भरा माना जा रहा है. लंबे समय से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे लोगों को मौसम में आए इस बदलाव से राहत मिली है.
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