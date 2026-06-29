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इस साल सरवरी खड्ड नहीं मचाएगी कोहराम! ₹8 करोड़ से खड़ी की 'भरोसे' की दीवार

बरसात में इस बार सुरक्षित होगा हनुमानी बाग का इलाका, सरवरी खड्ड किनारे सुरक्षा दीवार का कार्य पूरा.

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सरवरी खड्ड किनारे बनाई गई सुरक्षा दीवार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 4:36 PM IST

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कुल्लू: हिमाचल में आगामी दिनों में मानसून की एंट्री होने वाली है, ऐसे में पिछले तीन सालों से प्रदेश को बरसात से हो रहे नुकसान के चलते लोगों में डर का माहौल भी है. बात करें जिला कुल्लू की तो यहां भी बरसात में पिछले तीन सालों में जमकर नुकसान हुआ है, जिससे बचने के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा कई इंतजाम किए गए हैं. इसी कड़ी के तहत जिला कुल्लू के मुख्यालय हनुमानी बाग और सरवरी के इलाके को अबकी बार सरवरी खड्ड से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बाढ़ के प्रकोप से बचने के लिए सरवरी खड्ड के किनारे जल शक्ति विभाग ने लोगों की सुरक्षा के लिए भरोसे की दीवार खड़ी कर दी है. इससे अब हनुमानी बाग क्षेत्र की बड़ी आबादी सुरक्षित हो गई है.

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सरवरी खड्ड किनारे दो चरणों में दीवार बनकर तैयार (ETV Bharat)

तीन चरणों में बनेगी सुरक्षा दीवार

जल शक्ति विभाग ने मानसून सीजन शुरू होने से पहले सुरक्षा दीवार का महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा कर लिया है. इससे सरवरी खड्ड से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है. गौरतलब है कि यहां सरवरी खड्ड और ब्यास नदी के किनारे की आबादी को सुरक्षित करने के लिए जल शक्ति विभाग ने एक एस्टीमेट तैयार किया था. जिसमें तीन चरणों में सुरक्षा दीवार लगाने की योजना थी. इसमें दो सुरक्षा दीवारें सरवरी खड्ड से ब्यास नदी तक शामिल हैं. जबकि तीसरी सुरक्षा दीवार उससे आगे गोसदन क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए बनाई जा रही है. तीनों दीवारों की लंबाई 820 मीटर है, जिन पर करीब 12 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. इनमें से 4-4 करोड़ की दो दीवारों का कार्य पूरा हो चुका है. इनकी लंबाई 265 और 290 मीटर है. अब सिर्फ 265 मीटर लंबी एक सुरक्षा दीवार का कार्य बचा हुआ है.

"हनुमानी बाग के साथ तीन सुरक्षा दीवारों का निर्माण किया जा रहा है. जिनमें से दो का काम पूरा हो चुका है. तीसरी सुरक्षा दीवार का कार्य चल रहा है. जल्द ही इसका निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा." - अंकित बिष्ट, सहायक अभियंता, जल शक्ति विभाग कुल्लू

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तीसरे चरण में सुरक्षा दीवार का काम शुरू (ETV Bharat)

3 सालों में यहां हो चुका है बहुत नुकसान

कुल्लू की सरवरी नदी के किनारे बन रही पार्किंग भी सुरक्षा दीवार लगाने से अब सुरक्षित हो गई है. यहां हर बार पानी पार्किंग की तरफ मुड़ जाता था और साल 2025 की बाढ़ के दौरान वाहन भी काफी दूर तक बह गए थे. वहीं, साल 2023 और 2025 की बरसात के दौरान हनुमानी बाग में तिब्बतियन कॉलोनी को नुकसान पहुंच चुका है. यहां नदी के किनारे लगते 6-7 मकानों को नुकसान हुआ था. यह नुकसान सरवरी खड्ड और ब्यास नदी के संगम स्थल के पास हुआ था. पहले बरसात के मौसम में लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े थे और उन्हें टेंटों और स्कूल भवन में रातें गुजारी थी. साल 2025 में जब लग वैली में बादल फटने की सूचना मिली थी तो उस खौफ से क्षेत्र के लोग रात को ढालपुर की ओर भागे थे, लेकिन अब सुरक्षा दीवार का कार्य पूरा होने के चलते लोगों को बरसात के मौसम में घर छोड़कर नहीं भागना होगा.

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