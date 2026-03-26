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7 साल से फाइलों में अटकी 6 KM सड़क, जमीन देने के बाद भी नहीं हुआ काम, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

7 साल से फाइलों में अटकी 6 KM सड़क ( ETV BHARAT )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की सैंज घाटी में विकास की रफ्तार कागजों तक सीमित रह गई है. कनौण और धाउगी पंचायतों को जोड़ने वाली 6 किलोमीटर लंबी सड़क पिछले 7 साल से फाइलों में ही घूम रही है. ग्रामीणों ने जमीन तक विभाग को सौंप दी, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया. इससे लोगों में भारी नाराजगी है.

7 साल से अधर में सड़क परियोजना

यह सड़क शलवाड़ से कलियाह तक प्रस्तावित है और इसे नाबार्ड के तहत बनाया जाना है. करीब सात साल पहले इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिससे ग्रामीणों को उम्मीद जगी थी कि अब उनके गांव सड़क से जुड़ जाएंगे. लेकिन आज भी यह परियोजना कागजी औपचारिकताओं में उलझी हुई है.

9 गांवों को मिलना था फायदा

इस सड़क के बनने से कनौण और धाउगी पंचायत के खडीधार, शीरणी, गाड़ी ब्रहण, वनौहणी, ढोली, नियाई, तांदी और बलिउण जैसे करीब 9 गांवों को सीधा लाभ मिलना था. लेकिन सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को आज भी रोजमर्रा का सामान पीठ पर ढोना पड़ रहा है.

ग्रामीणों ने दी जमीन, फिर भी काम नहीं

स्थानीय निवासी टेक राम का कहना है कि लोगों ने सड़क निर्माण के लिए अपनी जमीन तक विभाग के नाम कर दी. एफसीए प्रक्रिया में भी ग्रामीणों ने सहयोग किया और कई आपत्तियां भी हटाई गईं. इसके बावजूद एक अंतिम आपत्ति अभी तक लंबित है, जिसे विभाग को हटाना है.