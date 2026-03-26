7 साल से फाइलों में अटकी 6 KM सड़क, जमीन देने के बाद भी नहीं हुआ काम, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा
ग्रामीणों का कहना है कि पिछले दो वर्षों से विभाग ने इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल रखा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 4:21 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की सैंज घाटी में विकास की रफ्तार कागजों तक सीमित रह गई है. कनौण और धाउगी पंचायतों को जोड़ने वाली 6 किलोमीटर लंबी सड़क पिछले 7 साल से फाइलों में ही घूम रही है. ग्रामीणों ने जमीन तक विभाग को सौंप दी, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया. इससे लोगों में भारी नाराजगी है.
7 साल से अधर में सड़क परियोजना
यह सड़क शलवाड़ से कलियाह तक प्रस्तावित है और इसे नाबार्ड के तहत बनाया जाना है. करीब सात साल पहले इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिससे ग्रामीणों को उम्मीद जगी थी कि अब उनके गांव सड़क से जुड़ जाएंगे. लेकिन आज भी यह परियोजना कागजी औपचारिकताओं में उलझी हुई है.
9 गांवों को मिलना था फायदा
इस सड़क के बनने से कनौण और धाउगी पंचायत के खडीधार, शीरणी, गाड़ी ब्रहण, वनौहणी, ढोली, नियाई, तांदी और बलिउण जैसे करीब 9 गांवों को सीधा लाभ मिलना था. लेकिन सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को आज भी रोजमर्रा का सामान पीठ पर ढोना पड़ रहा है.
ग्रामीणों ने दी जमीन, फिर भी काम नहीं
स्थानीय निवासी टेक राम का कहना है कि लोगों ने सड़क निर्माण के लिए अपनी जमीन तक विभाग के नाम कर दी. एफसीए प्रक्रिया में भी ग्रामीणों ने सहयोग किया और कई आपत्तियां भी हटाई गईं. इसके बावजूद एक अंतिम आपत्ति अभी तक लंबित है, जिसे विभाग को हटाना है.
विभाग पर सुस्ती का आरोप
ग्रामीण हरि सिंह ने आरोप लगाया कि पिछले दो वर्षों से विभाग ने इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल रखा है. बार-बार मांग करने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा. सड़क के अभाव में सैकड़ों लोगों को रोज पैदल चलना पड़ रहा है.
सरकार से हस्तक्षेप की मांग
स्थानीय निवासी राजकुमार ने कहा कि विभाग ने शुरुआत तो की, लेकिन उसे पूरा करने में लापरवाही बरती जा रही है. उन्होंने सरकार और प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप कर जल्द निर्माण कार्य शुरू करवाने की मांग की है.
विभाग का आश्वासन
लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता मेघ सिंह ने कहा कि बची हुई औपचारिकताओं को जल्द पूरा किया जाएगा. अंतिम आपत्ति हटाने के बाद सड़क निर्माण कार्य शुरू करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी. 7 साल से लंबित यह सड़क परियोजना क्षेत्र के विकास में बड़ी बाधा बनी हुई है. अब देखना होगा कि विभाग अपने आश्वासन को कब तक जमीन पर उतारता है.
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