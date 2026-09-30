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टनल रिसाव मामले में नहीं आई अभी तक जांच रिपोर्ट, सड़क बहाल न होने से सुरंग की मरम्मत का काम भी लटका

सैंज घाटी में एनएचपीसी पार्वती चरण-दो की एडिट-5 सुरंग में रिसाव की जांच रिपोर्ट प्रशासन को नहीं सौंपी गई है.

सड़क बंद होने से किसान ग्रामीण परेशान
सड़क बंद होने से किसान ग्रामीण परेशान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 5:03 PM IST

6 Min Read
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कुल्लू: सैंज घाटी में 19 सितंबर को पार्वती जलविद्युत परियोजना चरण-दो की एडिट-5 सुरंग में रिसाव के बाद पालचरा गांव में हुए नुकसान की जांच रिपोर्ट 10 दिन बाद भी बंजार प्रशासन के पास नहीं पहुंची है. प्रशासन ने 21 सितंबर को कार्यालय आदेश जारी कर बहु-विभागीय जांच कमेटी का गठन किया था और तहसीलदार सैंज को इसका अध्यक्ष बनाते हुए पांच दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे. निर्धारित समय के अनुसार 26 सितंबर तक रिपोर्ट आ जानी थी, लेकिन अभी तक भी इसे एसडीएम बंजार को नहीं सौंपा गया.

हालांकि बीते 28 सितंबर को रिपोर्ट का इंतजार किए बिना ही प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधियों और एनएचपीसी अधिकारियों के बीच बैठक कर प्रभावितों की मांगों पर चर्चा की गई थी. बैठक में एनएचपीसी की ओर से कई मांगें मानने की बात कही गई, लेकिन प्रभावित क्षेत्र में इसका असर धरातल पर नजर नहीं आ रहा है. पंचायत प्रतिनिधियों और प्रभावित परिवारों का कहना है कि लिखित समझौता और जांच रिपोर्ट सामने आने तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं होगी.

पार्वती परियोजना के महाप्रबंधक रंजीत सिंह का कहना है कि 'बीते दिन हुई बैठक में स्थानीय लोगों की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए समाधान के लिए सहयोग और सौहार्दपूर्ण रवैया अपनाने पर सहमति बनी थी. पंचायत प्रतिनिधियों ने अवरुद्ध सैंज-रैला सड़क को जोड़ने वाली 14 हजार आरडी सड़क को खोलने और परियोजना के आवश्यक कार्यों में सहयोग देने का आश्वासन दिया था. इसके बावजूद अब स्थानीय ग्रामीणों की ओर से कार्यस्थल पर परियोजना के आवश्यक कार्य दोबारा शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई.'

ग्रामीणों का कहना है कि टनल से निकले पानी और मलबे के कारण घरों, रास्तों और कारोबार को नुकसान पहुंचा है. ऐसे में केवल मौखिक आश्वासन से काम नहीं चलेगा. उनका कहना है कि एनएचपीसी लिखित रूप से नुकसान की भरपाई का भरोसा दे, इसके बाद ही सड़क खोलने पर विचार किया जाएगा. ग्रामीणों के अनुसार सड़क से मलबा हटाना एनएचपीसी के लिए जरूरी है, लेकिन नुकसान झेल चुके लोगों की मांग को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए.

सड़क को जल्द बहाल करने की मांग

घटना के 10 दिन बाद भी एडिट-5 सुरंग से रिसाव के कारण 14 हजार आरडी सड़क की बहाली नहीं हो सकी है. इसके कारण टनल मरम्मत का काम भी लटका है. सड़क बंद होने से स्थानीय लोगों, वाहन चालकों, दुकानदारों, होमस्टे संचालकों और अन्य कारोबारियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है. ऐसे में अब प्रभावितों ने जांच रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक करने, नुकसान के कारण और जिम्मेदारी तय करने और 14 हजार आरडी सड़क को स्थायी रूप से बहाल करने की मांग उठाई है. साथ ही प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की गई है.

1 दर्जन गांव के लोग परेशान

रैला-2 पंचायत के प्रधान डाबे राम क्या कहना है कि 'रैला और रैला-2 पंचायत के द्वारा नुकसान के रिपोर्ट को तहसीलदार सैंज को सौंपी गई है. पंचायत की ओर से नुकसान का सर्वे किया गया है. ऐसे में पंचायत की ओर से 15 लाख रुपए के नुकसान की रिपोर्ट तहसीलदार सैंज को सौंपी गई है, जब तक लिखित तौर पर एनएचपीसी के द्वारा नुकसान की भरपाई के बारे में दस्तावेज नहीं दिया जाता है, तब तक सैंज-रैला सड़क बहाली का कार्य शुरू नहीं किया जाएगा. सड़क बंद होने के चलते करीब एक दर्जन गांवों के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.'

किसान-बागवान परेशान
वहीं,14 हजार आरडी सड़क के बंद होने से बागवानों को काफी नुकसान हो रहा है. स्थानीय बागवान गेहर सिंह ने बताया कि भाटकंडा में उनका 700 पेटी सेब फंसा हुआ है. सड़क बंद होने के कारण अन्य कृषि उत्पाद भी खेतों में खराब हो रहे हैं. ऐसे में एनएचपीसी के द्वारा मांगे मानी तो गई हैं, लेकिन अभी तक लिखित रूप से कोई दस्तावेज नहीं दिए गए हैं. स्थानीय लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए जल्द सड़क बहाल की जानी चाहिए.

रोजाना एक हजार लीटर दूध खराब होने का नुकसान सड़क बंद होने से लोगों को उठाना पड़ रहा है. सड़क न होने से सैंज बाजार तक दूध नहीं पहुंच पा रहा हैं, जिससे दूध उत्पादन से जुड़े किसान और महिलाओं को नुकसान उठाना पड़ रहा है. रैला पंचायत के टैक्सी ड्राइवर गुड्डू और जितेंद्र ने बताया है कि रोड बंद होने से किस्तें भरनी मुश्किल हो गई हैं। टैक्सी के माध्यम से वो रोजाना 3 हजार रुपए से अधिक की कमाई करते थे, लेकिन आज इतना समय होने के बाद भी सड़क बहाल नहीं हो पाई है. सड़क बंद होने के कारण कारण एक दर्जन गाड़ियां फंस गई हैं और बीमार या आपातकाल की हालात में ग्रामीणों को पैदल सफर करना पड़ रहा हैं.

तहसीलदार सैंज एवं जांच कमेटी के चेयरमैन नरेंद्र शर्मा का कहना है कि जांच रिपोर्ट करीब तैयार है. जल्द ही वो पूरी रिपोर्ट उपमंडलाधिकारी बंजार को सौंपी जाएगी. रिपोर्ट आने के बाद ग्रामीणों के साथ मिलकर सड़क बहाली का कार्य शुरू किया जाएगा.

19 सितंबर को हुआ था टनल में रिसाव

बता दें कि जिला कुल्लू की सैंज घाटी में 19 सितंबर को एनएचपीसी की पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण-दो के एडिट-5 में हुए टनल रिसाव से प्रभावित लोगों के घर, जमीन और फसल के नुकसान का मुआवजा देने पर परियोजना प्रबंधन सहमत हो गया था. रिसाव के कारण होमस्टे, टैक्सी संचालकों, किसानों और बागवानों को हुए नुकसान की भरपाई पर भी एनएचपीसी ने हामी भर दी है. ग्रामीणों, कुल्लू प्रशासन और एनएचपीसी प्रबंधन के साथ हुई बैठक में 9 दिन से बंद सिउंड-कमटन सड़क को प्रभावित किसानों-बागवानों की सुविधा के लिए तत्काल बहाल करने पर भी सहमति बनी थी.

बंजार के एसडीएम पंकज शर्मा ने बताया कि 'जांच कमेटी की रिपोर्ट अभी प्रशासन को प्राप्त नहीं हुई है. रिपोर्ट मिलने के बाद तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी. नुकसान और जिम्मेदारी से जुड़े पहलुओं को भी रिपोर्ट के आधार पर देखा जाएगा.'

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