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टनल रिसाव मामले में नहीं आई अभी तक जांच रिपोर्ट, सड़क बहाल न होने से सुरंग की मरम्मत का काम भी लटका

सड़क बंद होने से किसान ग्रामीण परेशान ( ETV Bharat )

कुल्लू: सैंज घाटी में 19 सितंबर को पार्वती जलविद्युत परियोजना चरण-दो की एडिट-5 सुरंग में रिसाव के बाद पालचरा गांव में हुए नुकसान की जांच रिपोर्ट 10 दिन बाद भी बंजार प्रशासन के पास नहीं पहुंची है. प्रशासन ने 21 सितंबर को कार्यालय आदेश जारी कर बहु-विभागीय जांच कमेटी का गठन किया था और तहसीलदार सैंज को इसका अध्यक्ष बनाते हुए पांच दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे. निर्धारित समय के अनुसार 26 सितंबर तक रिपोर्ट आ जानी थी, लेकिन अभी तक भी इसे एसडीएम बंजार को नहीं सौंपा गया.