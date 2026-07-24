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सैंज में जीवा नाला झील का निरीक्षण करने पहुंची एसडीआरएफ की टीम, कई गांवों के ऊपर मंडरा रहा है खतरा

कुल्लू: जिला की सैंज घाटी के जीवानाला में शरण के पास पहाड़ी दरकने से बनी झील का एसडीआरएफ के जवानों ने निरीक्षण किया. एसडीआरएफ की टीम करीब 4 घंटे पैदल चलकर झील के पास पहुंची और उन्होंने संभावित खतरे को लेकर भी रिपोर्ट तैयार की है, जो अब कुल्लू प्रशासन को सौंपी दी जाएगी.

कुल्लू प्रशासन ने सैंज घाटी में बरसात को लेकर तैनात किए गए एसडीआरएफ के 12 जवानों को झील के खतरे को भांपने के लिए मौके पर भेजा था. एसडीआरएफ के जवानों ने मौके पर पहुंचकर झील के फोटो और वीडियोग्राफी की है, जबकि तकनीकी रूप से खतरे को टालने की संभावनाओं को भी तलाशा है. वहीं, एसडीआरएफ की टीम ने स्थानीय लोगों से भी आग्रह किया है कि फिलहाल नदी नाले के किनारे ना जाएं. इसके अलावा सैंज घाटी के ग्रामीणों ने भी प्रशासन से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इस झील को खोलने के बारे में निर्णय लिया जाए, ताकि भारी बरसात की स्थिति में होने वाले नुकसान से बचा जा सके.

'झील को लेकर उचित कदम उठाए प्रशासन'

रैला-दो पंचायत के प्रधान डाबे राम राणा ने बताया कि 'प्रशासन की ओर से एसडीआरएफ की टीम मौके पर भेजी है, जो संभावित खतरे का पता लगाएगी. प्रशासन से आग्रह है कि इसे लेकर उचित कदम उठाए जाएं, ताकि बाढ़ आने की हालत में किसी प्रकार का नुकसान न हो सके.'