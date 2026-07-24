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सैंज में जीवा नाला झील का निरीक्षण करने पहुंची एसडीआरएफ की टीम, कई गांवों के ऊपर मंडरा रहा है खतरा

जीवानाला में लैंडस्लाइड से बनी झील का एसडीआरएफ टीम ने निरीक्षण किया. जवानों ने एक रिपोर्ट तैयार कर प्रशासन को भेज दी है.

सैंज में जीवा नाला झील का निरीक्षण करने पहुंची एसडीआरएफ की टीम
सैंज में जीवा नाला झील का निरीक्षण करने पहुंची एसडीआरएफ की टीम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 1:54 PM IST

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कुल्लू: जिला की सैंज घाटी के जीवानाला में शरण के पास पहाड़ी दरकने से बनी झील का एसडीआरएफ के जवानों ने निरीक्षण किया. एसडीआरएफ की टीम करीब 4 घंटे पैदल चलकर झील के पास पहुंची और उन्होंने संभावित खतरे को लेकर भी रिपोर्ट तैयार की है, जो अब कुल्लू प्रशासन को सौंपी दी जाएगी.

कुल्लू प्रशासन ने सैंज घाटी में बरसात को लेकर तैनात किए गए एसडीआरएफ के 12 जवानों को झील के खतरे को भांपने के लिए मौके पर भेजा था. एसडीआरएफ के जवानों ने मौके पर पहुंचकर झील के फोटो और वीडियोग्राफी की है, जबकि तकनीकी रूप से खतरे को टालने की संभावनाओं को भी तलाशा है. वहीं, एसडीआरएफ की टीम ने स्थानीय लोगों से भी आग्रह किया है कि फिलहाल नदी नाले के किनारे ना जाएं. इसके अलावा सैंज घाटी के ग्रामीणों ने भी प्रशासन से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इस झील को खोलने के बारे में निर्णय लिया जाए, ताकि भारी बरसात की स्थिति में होने वाले नुकसान से बचा जा सके.

'झील को लेकर उचित कदम उठाए प्रशासन'

रैला-दो पंचायत के प्रधान डाबे राम राणा ने बताया कि 'प्रशासन की ओर से एसडीआरएफ की टीम मौके पर भेजी है, जो संभावित खतरे का पता लगाएगी. प्रशासन से आग्रह है कि इसे लेकर उचित कदम उठाए जाएं, ताकि बाढ़ आने की हालत में किसी प्रकार का नुकसान न हो सके.'

गौरतलब है कि यहां पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण शरण गांव के पास झील बनी है. यह 2023 में पहाड़ दरकने से बनी थी. उसके बाद हर साल इसका आकार बढ़ता जा रहा है. इस बार भी बरसात शुरू होते ही पहाड़ी से भूस्खलन होना शुरू हो गया है, ऐसे में पानी का बहाव रुक रहा है. हालांकि, राहत की बात यह है कि एक तरफ से पानी झील से बह रहा है लेकिन काफी मात्रा में झील में मौजूद पानी से तबाही होने का लोगों को अंदेशा बना हुआ है.

सैंज वैली विकास समिति के प्रधान बुधराम का कहना है कि 'लोगों को डर है कि इस झील से जीवानाला और पिन पार्वती नदी के किनारे की आबादी को खतरा पैदा हो सकता है. इससे आगे नड़ाहरा विहाली, सिउंड, सोती, सैंज, बकशाहल, खराटला, तरेहड़ा, तलाड़ा, सपांगणी, बिहाली, लारजी आदि बस्ती को खतरा पैदा होगा.'

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