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खतरे में 13 बच्चों वाला बाल आश्रम बिहाली का भवन! कर्मचारियों ने SDM से की शिकायत, ग्रामीणों ने जताई आपत्ति

कुल्लू: जिला कुल्लू की सैंज घाटी में बाल आश्रम बिहाली में तैनात कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. आश्रम में तैनात कर्मचारियों की ओर से बिहाली स्थित आश्रम भवन में सुरक्षा संबंधी खतरा होने की शिकायत प्रशासन के समक्ष रखी गई है. वहीं, स्थानीय ग्रामीणों ने इस शिकायत पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यदि आश्रम भवन या क्षेत्र में वास्तव में किसी प्रकार का खतरा है तो प्रशासन को इसकी तकनीकी और सुरक्षा जांच करवाकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. यदि खतरा गंभीर पाया जाता है तो वहां रहने वाले स्थानीय परिवारों की सुरक्षा को लेकर भी तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए.

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घर से दूर ड्यूटी लगने के बाद ही कुछ कर्मचारियों की ओर से भवन को खतरा बताए जाने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं. लोगों का कहना है कि बाल आश्रम संवेदनशील संस्था है, जहां बच्चों की सुरक्षा और देखभाल कर्मचारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है. ऐसे में ड्यूटी को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती.

गौरतलब है कि बिहाली में पहले प्राथमिक स्कूल इस भवन में चल रहा था, लेकिन इस प्राथमिक स्कूल को शिक्षा विभाग द्वारा दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया. ऐसे में यह भवन खाली हो गया था और अब यहां पर बाल आश्रम का संचालन किया जा रहा है. यह आश्रम सैंज घाटी में बहने वाली पिन पार्वती नदी के किनारे पर है. ऐसे में कर्मचारियों ने शिकायत दी है कि नदी का जलस्तर बार-बार बढ़ रहा है, जिसके चलते भवन के गिरने का भी खतरा बना हुआ है.

स्थानीय ग्रामीण हरी राम ने कहा, "यदि आश्रम में तैनात कर्मचारियों को वास्तविक सुरक्षा संबंधी समस्या है तो उसका समाधान होना चाहिए. लेकिन यदि ड्यूटी स्थल से बचने के लिए खतरे का हवाला दिया जा रहा है तो यह गंभीर विषय है. अगर यह भवन असुरक्षित है तो इसके साथ स्थानीय लोगों के भी भवन बने हुए हैं. तकनीकी कमेटी को उन भवनों की सुरक्षा की भी जांच करनी चाहिए".