ग्रामीणों की मेहनत की कमाई डकार गया पोस्ट मास्टर! एफडी के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी
खाताधारकों को किसी तरह का संदेह न हो, इसके लिए आरोपित उनकी पासबुक में फर्जी तरीके से एफडी की एंट्री दर्ज करता रहा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 1:55 PM IST
कुल्लू: कुल्लू जिले के सैंज क्षेत्र से डाकघर में कथित वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया है. यहां शाखा डाकपाल पर ग्रामीणों से सावधि जमा (एफडी) के नाम पर लाखों रुपये लेने और उन्हें सरकारी खाते में जमा न कर निजी इस्तेमाल करने का आरोप लगा है. मामले का खुलासा होने के बाद डाक विभाग की शिकायत पर कुल्लू पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब पीड़ित खाताधारकों के बयान दर्ज कर पूरे मामले की गहन जांच में जुट गई है.
डाकपाल पर एफडी की रकम हड़पने का आरोप
कुल्लू जिले के उपमंडल बंजार की सैंज तहसील के अंतर्गत आने वाले एक डाकघर में शाखा डाकपाल के खिलाफ ग्रामीणों की एफडी की राशि हड़पने का मामला सामने आया है. आरोप है कि डाकपाल ने ग्रामीणों का भरोसा जीतकर उनसे एफडी के लिए पैसे लिए, लेकिन उन्हें विभाग के अधिकृत खाते में जमा नहीं कराया. इस मामले के सामने आने के बाद डाक विभाग ने पुलिस को शिकायत सौंपी, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है.
चार ग्रामीणों से लिए गए थे 2.25 लाख रुपये
पुलिस के अनुसार, मंडी डाक मंडल के वरिष्ठ प्रवर अधीक्षक कंचन सिंह चौहान की शिकायत पर सैंज थाना पुलिस ने शाखा डाकपाल श्रवण कुमार निवासी गांव मनाहरा, डाकघर बजाहरा के खिलाफ मामला दर्ज किया है. शिकायत में कहा गया है कि वर्ष 2024 के दौरान आरोपी ने चार ग्रामीणों से एफडी कराने के नाम पर कुल 2,25,000 रुपये लिए थे. लेकिन यह राशि संबंधित सरकारी खातों में जमा नहीं करवाई गई और उसका निजी उपयोग किया गया.
पासबुक में फर्जी एफडी एंट्री कर छिपाया मामला
शिकायत के अनुसार, आरोपित ने खाताधारकों को किसी तरह का संदेह न हो, इसके लिए उनकी पासबुक में फर्जी तरीके से एफडी की प्रविष्टियां (एंट्री) दर्ज करता रहा. शुरुआती विभागीय जांच के दौरान जब रिकॉर्ड का मिलान किया गया तो गड़बड़ी सामने आई. इसके बाद डाक विभाग ने पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर पुलिस को सौंप दी, जिसके आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया.
पुलिस ने शुरू की जांच
पुलिस अधीक्षक कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया, "आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(5) और 336(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस एफडी धारकों की पासबुक अपने कब्जे में लेकर उनके बयान दर्ज करेगी. साथ ही लेन-देन से जुड़े सभी दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच की जाएगी ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके."
दोषी पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई
पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच की जाएगी. यदि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं इस घटना के बाद क्षेत्र के अन्य खाताधारकों में भी चिंता का माहौल है और लोग अपने निवेश से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कराने की तैयारी कर रहे हैं.
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