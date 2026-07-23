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ग्रामीणों की मेहनत की कमाई डकार गया पोस्ट मास्टर! एफडी के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी

कुल्लू: कुल्लू जिले के सैंज क्षेत्र से डाकघर में कथित वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया है. यहां शाखा डाकपाल पर ग्रामीणों से सावधि जमा (एफडी) के नाम पर लाखों रुपये लेने और उन्हें सरकारी खाते में जमा न कर निजी इस्तेमाल करने का आरोप लगा है. मामले का खुलासा होने के बाद डाक विभाग की शिकायत पर कुल्लू पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब पीड़ित खाताधारकों के बयान दर्ज कर पूरे मामले की गहन जांच में जुट गई है.

डाकपाल पर एफडी की रकम हड़पने का आरोप

कुल्लू जिले के उपमंडल बंजार की सैंज तहसील के अंतर्गत आने वाले एक डाकघर में शाखा डाकपाल के खिलाफ ग्रामीणों की एफडी की राशि हड़पने का मामला सामने आया है. आरोप है कि डाकपाल ने ग्रामीणों का भरोसा जीतकर उनसे एफडी के लिए पैसे लिए, लेकिन उन्हें विभाग के अधिकृत खाते में जमा नहीं कराया. इस मामले के सामने आने के बाद डाक विभाग ने पुलिस को शिकायत सौंपी, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

चार ग्रामीणों से लिए गए थे 2.25 लाख रुपये

पुलिस के अनुसार, मंडी डाक मंडल के वरिष्ठ प्रवर अधीक्षक कंचन सिंह चौहान की शिकायत पर सैंज थाना पुलिस ने शाखा डाकपाल श्रवण कुमार निवासी गांव मनाहरा, डाकघर बजाहरा के खिलाफ मामला दर्ज किया है. शिकायत में कहा गया है कि वर्ष 2024 के दौरान आरोपी ने चार ग्रामीणों से एफडी कराने के नाम पर कुल 2,25,000 रुपये लिए थे. लेकिन यह राशि संबंधित सरकारी खातों में जमा नहीं करवाई गई और उसका निजी उपयोग किया गया.

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