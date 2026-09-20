हिमाचल में पावर प्रोजेक्ट की टनल हुई लीक, घरों में घुसा मलबा और पानी, ग्रामीण ने भागकर बचाई जान
रिसाव के स्रोत की पहचान पहले ही की जा चुकी है, लेकिन इसकी मरम्मत का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 20, 2026 at 4:31 PM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू की सैंज घाटी में पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण-दो की टनल में रिसाव के बाद शनिवार देर रात अचानक पानी और मलबे का सैलाब आ गया. पानी का तेज बहाव एनएचपीसी की डंपिंग साइट पर जमा मलबे को भी अपने साथ नीचे ले आया और रैला पंचायत के पालचरा गांव के रिहायशी क्षेत्र तक पहुंच गया. आधी रात अचानक घरों और आसपास के क्षेत्र में पानी व मलबा पहुंचने से लोगों में अफरा-तफरी मच गई. कई परिवारों ने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों और रिश्तेदारों के घरों में रात बिताई.
जानकारी के अनुसार पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण-दो के एडिट-5 में प्रेशर वॉल लीक होने के बाद अचानक बड़ी मात्रा में पानी बाहर निकला. पानी के तेज बहाव के कारण पहाड़ी से नीचे की ओर सैलाब जैसी स्थिति बन गई. इसके साथ एनएचपीसी की डंपिंग साइट पर जमा भारी मलबा भी बहकर पालचरा गांव तक पहुंच गया. इससे कई घर, दुकान और होमस्टे को नुकसान पहुंचा है.
करीब 15 परिवारों को पहुंचा नुकसान
ग्रामीणों के अनुसार, पानी और मलबा घरों तक पहुंचने से करीब 15 परिवारों को भारी नुकसान हुआ है. कई मकानों के आसपास मलबा जमा हो गया है. इसके अलावा रास्तों और अन्य संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचने की सूचना है. अचानक आधी रात को मलबा घरों तक पहुंचने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है. घटना के समय अचानक पानी और मलबा नीचे की ओर आता देखकर कई परिवारों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ा. कुछ लोगों ने अपने रिश्तेदारों के घर जाकर रात बिताई. ग्रामीणों का कहना है कि यदि पानी और मलबे का बहाव इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले समय में भी खतरा बना रह सकता है.
ग्रामीणों ने सुरक्षा पर उठाए सवाल
ग्रामीण बुद्धि सिंह ने कहा कि परियोजना क्षेत्र से पानी और मलबा रिहायशी इलाके तक पहुंचना चिंता की बात है. उन्होंने प्रभावित परिवारों के नुकसान का जल्द आकलन करने, उन्हें उचित राहत देने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थान उपलब्ध करवाने की मांग की है. उन्होंने यह भी मांग उठाई है कि डंपिंग साइट से मलबा नीचे की ओर न पहुंचे, इसके लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए जाएं. वहीं, ग्रामीण रमेश चंद ने कहा कि पावर हाउस के पीछे पहाड़ी से पहले भी पानी का रिसाव हो रहा था. इसके बाद ग्रामीणों ने एडीएम और एनएचपीसी के अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी समस्या रखी थी. तकनीकी जांच के दौरान रिसाव के मुख्य स्रोत की पहचान भी कर ली गई थी, लेकिन इसकी मरम्मत का काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है. इसी बीच देर रात पानी के साथ मलबा रिहायशी क्षेत्र तक पहुंच गया.
टनल में रिसाव के स्रोत की हो गई थी पहचान
पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण-दो के सियूंड स्थित पावर हाउस के पीछे पहाड़ी से हो रहे रिसाव की तकनीकी जांच के दौरान लीकेज के मुख्य स्रोत को चिन्हित किया गया था. जांच के लिए दो नंबर प्रेशर शाफ्ट से पानी की आपूर्ति बंद कर उसे खाली करवाया गया था. इस दौरान टरबाइन-3 और 4 से बिजली उत्पादन भी अस्थायी रूप से बंद रखा गया था. तकनीकी जांच में सामने आया था कि पावर हाउस के निचले हिस्से में कुछ स्थानों पर वेल्डिंग खुल गई है और ग्राउटिंग होल से पानी का रिसाव हो रहा है. पावर हाउस के निचले हिस्से में करीब 600 ग्राउटिंग होल बताए गए हैं. कई स्थानों से रिसाव होने के कारण अंदरूनी दबाव बढ़ा और पानी बॉटम के आसपास करीब 25 मीटर की ऊंचाई पर बने वीप होल्स तक पहुंचकर पहाड़ी से बाहर निकलने लगा.
पानी के रिसाव की समस्या सामने आने के बाद रैला, रूमरा, जीवा, शुलगा, वागीधार और खड़ोआ सहित आसपास के गांवों में लोगों की चिंता बढ़ गई थी. स्थानीय लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों ने पहले ही इस क्षेत्र का भू-वैज्ञानिक और भू-तकनीकी सर्वे करवाने तथा संवेदनशील स्थानों की लगातार निगरानी करने की मांग की थी. वहीं, अब देर रात हुई इस घटना के बाद ग्रामीणों ने मांग की है कि मौके का विस्तृत निरीक्षण कर नुकसान का तुरंत आकलन किया जाए. ग्रामीणों का कहना है कि पहले से चिन्हित रिसाव की समस्या को जल्द ठीक किया जाए और डंपिंग साइट के मलबे को रिहायशी क्षेत्र तक पहुंचने से रोकने के लिए स्थायी सुरक्षा दीवार या पुख्ता व्यवस्था की जानी चाहिए.
प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची
एसडीएम बंजार पंकज शर्मा ने बताया, "प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है और नुकसान का जायजा लिया जा रहा है. घटना किस कारण हुई और परियोजना क्षेत्र में पानी व मलबा रिहायशी क्षेत्र तक कैसे पहुंचा, इसे लेकर परियोजना अधिकारियों से भी जानकारी ली जा रही है."
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