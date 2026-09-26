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एनएचपीसी के लिए सिरदर्द बना टनल लीक मामला, मुआवजे की लिखित गारंटी पर अड़े ग्रामीण, सड़क बहाली का काम अटका

सड़क बंद होने का असर पर्यटन कारोबार पर भी पड़ा है. भटकांडा गांव में जयपुर, उत्तर प्रदेश, असम और तमिलनाडु से आए करीब 15 पर्यटक कई दिनों से फंसे हुए हैं. रैबिट होमस्टे में ठहरे पर्यटकों ने बताया कि सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लगातार रुकने के कारण उनका अतिरिक्त खर्च बढ़ रहा है और आगे की यात्रा भी प्रभावित हो रही है. स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क बंद होने से होमस्टे की बुकिंग भी प्रभावित हुई है.

रैला पंचायत क्षेत्र से रोजाना करीब एक हजार लीटर दूध बाजार भेजा जाता है. सड़क बंद होने के कारण दूध को बाजार तक पहुंचाने में दिक्कत हो रही है. पंचायत की रिपोर्ट के अनुसार दूध के कारोबार से जुड़ी महिलाओं को करीब 40 हजार रुपये प्रतिदिन का नुकसान उठाना पड़ रहा है. वहीं, रैला-2 पंचायत के अनुसार नौ टैक्सी संचालकों को रोजाना करीब 27 हजार रुपये का नुकसान हो रहा है और सात दिन में टैक्सी संचालकों का नुकसान करीब 1.62 लाख रुपये आंका गया है.

19 सितंबर को एडिट-5 से पानी और मलबा आने के बाद आरडी 14000 के पास सड़क का करीब 50 मीटर हिस्सा प्रभावित हुआ था. पिछले सात दिनों से मार्ग बंद होने के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है. पंचायत की रिपोर्ट के अनुसार होमस्टे संचालकों, दुग्ध उत्पादकों और जीप-टैक्सी संचालकों का करीब 15 लाख रुपये का कारोबार प्रभावित हुआ है.

एडिट-5 में लीकेज की मरम्मत के लिए भारी मशीनरी और जरूरी उपकरण टनल स्थल तक पहुंचाने हैं. इसके अलावा डंपिंग साइट पर जमा मलबे को भी हटाना है. लेकिन सिउंड-रैला मार्ग पर मलबा होने और ग्रामीणों द्वारा सड़क बहाली की अनुमति नहीं दिए जाने से यह काम अटक गया है. एनएचपीसी का कहना है कि मार्ग बहाल होने के बाद तकनीकी टीम टनल के लीकेज पॉइंट पर मरम्मत का काम शुरू कर सकेगी.

ग्रामीणों का कहना है कि टनल से निकले पानी और मलबे के कारण घरों, रास्तों और कारोबार को नुकसान पहुंचा है. ऐसे में केवल मौखिक आश्वासन से काम नहीं चलेगा. उनका कहना है कि एनएचपीसी लिखित रूप से नुकसान की भरपाई का भरोसा दे, इसके बाद ही सड़क खोलने पर विचार किया जाएगा. ग्रामीणों के अनुसार सड़क से मलबा हटाना एनएचपीसी के लिए जरूरी है, लेकिन नुकसान झेल चुके लोगों की मांग को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए.

कुल्लू: जिला कुल्लू की सैंज घाटी में पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण-दो के एडिट-5 में टनल लीकेज के बाद पैदा हुआ विवाद अब एनएचपीसी के लिए बड़ी परेशानी बन गया है. सड़क पर आए मलबे को हटाकर मार्ग बहाल करने की कोशिश के बीच ग्रामीण अपनी मांग पर अड़ गए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक एनएचपीसी लिखित में यह भरोसा नहीं देती कि टनल रिसाव और मलबे से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी, तब तक वे सड़क से मलबा हटाने और मार्ग खोलने नहीं देंगे. यही सड़क टनल तक भारी मशीनरी और जरूरी सामान पहुंचाने का मुख्य रास्ता है. ऐसे में सड़क बंद होने के कारण एनएचपीसी के लिए लीकेज की मरम्मत और डंपिंग साइट से मलबा हटाने का काम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है.

होमस्टे बुकिंग रद, पर्यटक भी फंसे (ETV BHARAT)

ग्रामीण बोले- नुकसान की भरपाई के बिना नहीं खुलेगा रास्ता

स्थानीय किसान ज्ञान सिंह ने कहा कि सड़क बंद होने से लोगों को पैदल ही घरों तक राशन पहुंचाना पड़ रहा है. दुकानदारों और होमस्टे संचालकों को भी परेशानी हो रही है. उन्होंने कहा कि एडिट-5 के वाल्व में रिसाव के बाद मलबा सड़क तक पहुंचा, लेकिन अभी लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है. टैक्सी चालक चमन लाल ने बताया कि उनकी टैक्सी भी सड़क बंद होने के कारण फंसी हुई है और रोजाना हजारों रुपये का नुकसान हो रहा है. उनका कहना है कि अगर जल्द सड़क बहाल नहीं हुई तो दोनों पंचायतों के लोग मिलकर धरना-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे. वहीं, रैला-2 के स्थानीय निवासी मंगत राम ने कहा कि ग्रामीणों का लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि अगर एनएचपीसी ने नुकसान की भरपाई नहीं की तो ग्रामीण परियोजना के काम को रोकने के लिए मजबूर होंगे.

पंचायत ने 15 लाख रुपये के नुकसान की रिपोर्ट भेजी

ग्राम पंचायत रैला के प्रधान टेक सिंह ठाकुर ने कहा कि सात दिन बीतने के बाद भी सड़क बहाली की दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है. दोनों पंचायतों के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन को लिखित मांग पत्र दिया है और एनएचपीसी अधिकारियों से भी बातचीत की गई है. उनका कहना है कि अभी तक न तो ग्रामीणों के नुकसान की भरपाई हुई है और न ही सड़क खोलने का रास्ता निकला है.

घरों में घुसा था मलबा और पानी (ETV BHARAT)

रैला-2 पंचायत के प्रधान डाबे राम ने बताया कि पंचायत ने करीब 15 लाख रुपये के नुकसान का आकलन किया है और रिपोर्ट तहसीलदार सैंज को भेजी गई है. उन्होंने कहा कि दूध कारोबार से जुड़ी महिलाओं, होमस्टे संचालकों और टैक्सी चालकों को लगातार नुकसान हो रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द नुकसान की भरपाई नहीं हुई तो ग्रामीण एनएचपीसी के पावर हाउस का काम रोकने का कदम उठा सकते हैं.

एनएचपीसी बोली- सहयोग मिले तो एक सप्ताह में ठीक होगा लीकेज

पार्वती परियोजना (चरण-दो) के महाप्रबंधक प्रभारी रणजीत सिंह ने कहा कि घटना को एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद टनल के लीकेज पॉइंट पर मरम्मत कार्य शुरू नहीं हो पाया है. उन्होंने ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों से मार्ग खोलने में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि रास्ता बहाल होने पर ही भारी मशीनरी और जरूरी उपकरण टनल तक पहुंचाए जा सकेंगे. मार्ग खुलने के बाद तकनीकी टीम करीब एक सप्ताह के भीतर लीकेज दुरुस्त करने का काम पूरा कर सकती है. उन्होंने कहा कि एसडीएम बंजार की ओर से गठित 12 सदस्यीय प्रशासनिक एवं तकनीकी समिति घटना के मूल कारणों की जांच और नुकसान का आकलन कर रही है. परियोजना प्रबंधन समिति की रिपोर्ट और मुआवजे से जुड़ी सिफारिशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रभावित परिवारों को 100 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा.

28 सितंबर को प्रशासन और पंचायत की बैठक

उधर, एसडीएम बंजार पंकज शर्मा ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों और एनएचपीसी अधिकारियों के साथ 28 सितंबर को बैठक रखी गई है. पंचायत की ओर से दिए गए 16 सूत्रीय मांग पत्र पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी. प्रशासन के अनुसार बातचीत के जरिए समाधान निकालकर जल्द सड़क बहाली का काम शुरू करने का प्रयास किया जाएगा.

ग्रामीणों ने पहले भी उठाए थे सवाल

इससे पहले टनल के रिसाव को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने परियोजना क्षेत्र की सुरक्षा पर सवाल उठाए थे. तकनीकी जांच में लीकेज के स्रोत को चिन्हित किए जाने की बात सामने आई थी. जांच के दौरान प्रेशर शाफ्ट नंबर-दो की पानी की आपूर्ति बंद कर उसे खाली करवाया गया था और टरबाइन-3 व 4 से बिजली उत्पादन भी अस्थायी रूप से रोका गया था. तकनीकी जांच में पावर हाउस के निचले हिस्से में कुछ स्थानों पर वेल्डिंग खुलने और ग्राउटिंग होल से पानी के रिसाव की बात सामने आई थी. अब ग्रामीणों की मुख्य मांग सड़क खोलने से पहले नुकसान की भरपाई को लेकर लिखित भरोसा हासिल करना है. वहीं एनएचपीसी के लिए सड़क बहाल होना इसलिए जरूरी है, क्योंकि इसी रास्ते से मरम्मत के लिए मशीनरी टनल तक पहुंचेगी और डंपिंग साइट से मलबा हटाने का काम भी किया जाएगा. ऐसे में 28 सितंबर की बैठक को दोनों पक्षों के बीच गतिरोध दूर करने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

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