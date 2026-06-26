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25000 की आबादी, 15 पंचायतें और सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे ये सरकारी अस्पताल, इलाज के लिए भटक रहे हजारों लोग

सैंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ( ETV BHARAT )