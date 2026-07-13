खतरे की दहलीज पर सैंज! कृत्रिम झील के बढ़ते आकार से बढ़ी चिंता, 3 हजार लोगों पर मंडराया खतरा
ग्रामीणों के अनुसार झील का आकार बढ़ने से नदी किनारे बसे कई गांवों पर खतरा बना हुआ है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 7:41 PM IST
कुल्लू: कुल्लू जिले में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर सैंज घाटी के लोगों की चिंता बढ़ा दी है. पिछले साल बादल फटने के बाद जीवा नाला क्षेत्र में हुए भीषण भूस्खलन से बनी कृत्रिम झील अब फिर खतरे का कारण बन रही है. लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ियों से मलबा और बड़ी-बड़ी चट्टानें झील में गिर रही हैं, जिससे उसका आकार लगातार बढ़ रहा है और पानी का दबाव भी बढ़ने लगा है. यदि बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा या बादल फटने जैसी स्थिति बनी तो झील के फटने का खतरा बढ़ सकता है. ऐसी स्थिति में सैंज घाटी के नदी किनारे बसे करीब तीन हजार लोगों, सैंज बाजार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और दो बेली ब्रिज पर खतरा मंडरा सकता है,
पिछले साल की त्रासदी फिर आई याद
सैंज घाटी के लोगों के लिए यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि पिछले साल आई भीषण आपदा की याद भी है. वर्ष 2025 में 25 जून को बादल फटने के बाद जीवा नाला में भारी भूस्खलन हुआ था, जिससे नदी का प्रवाह बाधित हो गया और यहां कृत्रिम झील बन गई थी. उस आपदा में तीन लोगों की जान चली गई थी, छह मकान बह गए थे और करोड़ों रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था. आज भी उस हादसे के निशान इलाके में दिखाई देते हैं. अब लगातार बारिश के कारण उसी झील का आकार बढ़ने से ग्रामीणों में फिर डर का माहौल है.
लगातार बढ़ रहा झील का आकार
रैला पंचायत के उपप्रधान पराग ठाकुर ने कहा कि पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है. इसके कारण पहाड़ी से फिर भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें झील वाले क्षेत्र में गिरी हैं. उन्होंने कहा कि इस बार नदी पूरी तरह बंद नहीं हुई है, लेकिन झील में लगातार मलबा जमा होने से पानी का दबाव बढ़ रहा है. यदि बारिश जारी रही तो स्थिति और गंभीर हो सकती है. उन्होंने प्रशासन से झील की लगातार निगरानी और समय रहते जरूरी सुरक्षा उपाय करने की मांग की.
खतरे की जद में बाजार, अस्पताल और बेली ब्रिज
ग्रामीणों के अनुसार झील का आकार बढ़ने से जीवा, शरण, बिहाली, सैंज बाजार, खराहल, बशाहल, देहुरी, सपंगनी, तलाड़ा सहित पार्वती नदी किनारे बसे कई गांवों पर खतरा बना हुआ है. इन क्षेत्रों में करीब तीन हजार लोग रहते हैंय इसके अलावा नदी किनारे स्थित सैंज बाजार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सैंज और बाजार को जोड़ने वाले दो बेली ब्रिज भी संभावित खतरे की जद में हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यदि झील अचानक फटती है तो भारी नुकसान हो सकता है.
'फिर लौट आया पुराने हादसे का डर'
सैंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष झाबे राम ने कहा कि पिछले साल आई आपदा ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया था. तीन लोगों की मौत हुई, कई परिवार बेघर हो गए और करोड़ों रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई. उन्होंने कहा कि अब कृत्रिम झील का आकार बढ़ने से लोगों में वही डर फिर लौट आया है. प्रशासन को पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके.
हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है प्रशासन
एसडीएम बंजार पंकज शर्मा ने कहा, "प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है. एनएचपीसी और संबंधित विभागों को नियमित निगरानी और तकनीकी आकलन के निर्देश दिए गए हैं. संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है. लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील भी की गई है."
जिया गांव में भी बरसात ने बढ़ाई चिंता
उधर, भुंतर तहसील के जिया गांव में भी मानसून ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. वर्ष 2023 की आपदा के बाद भी पार्वती नदी किनारे अब तक पर्याप्त सुरक्षा दीवार का निर्माण नहीं हो पाया है. ग्रामीणों का कहना है कि नदी और फोरलेन पुल के नीचे जमा भारी मलबा बरसात के दौरान जलधारा का रुख बदल सकता है, जिससे गांव, लोगों के घरों और फोरलेन पुल पर खतरा पैदा हो सकता है.
कई बार उठाई मांग, अब भी इंतजार
स्थानीय ग्रामीण संजीव कुमार ने कहा कि सुरक्षा दीवार बनाने और नदी से मलबा हटाने की मांग कई बार प्रशासन और सरकार के सामने रखी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि एसडीएम कुल्लू और तहसीलदार भुंतर क्षेत्र का निरीक्षण भी कर चुके हैं, लेकिन काम धरातल पर शुरू नहीं हुआ. ग्रामीणों ने मानसून के दौरान किसी बड़ी आपदा से पहले सुरक्षा कार्य शुरू करने की मांग की है.
जल्द कार्रवाई का भरोसा
तहसीलदार भुंतर नितीश ठाकुर ने कहा कि जिया गांव में पार्वती नदी किनारे सुरक्षा दीवार निर्माण को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है. उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की मांग और मौजूदा स्थिति से जिला प्रशासन को दोबारा अवगत कराया जाएगा, ताकि आवश्यक सुरक्षा उपाय जल्द शुरू किए जा सकें.
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