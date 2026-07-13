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खतरे की दहलीज पर सैंज! कृत्रिम झील के बढ़ते आकार से बढ़ी चिंता, 3 हजार लोगों पर मंडराया खतरा

कुल्लू: कुल्लू जिले में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर सैंज घाटी के लोगों की चिंता बढ़ा दी है. पिछले साल बादल फटने के बाद जीवा नाला क्षेत्र में हुए भीषण भूस्खलन से बनी कृत्रिम झील अब फिर खतरे का कारण बन रही है. लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ियों से मलबा और बड़ी-बड़ी चट्टानें झील में गिर रही हैं, जिससे उसका आकार लगातार बढ़ रहा है और पानी का दबाव भी बढ़ने लगा है. यदि बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा या बादल फटने जैसी स्थिति बनी तो झील के फटने का खतरा बढ़ सकता है. ऐसी स्थिति में सैंज घाटी के नदी किनारे बसे करीब तीन हजार लोगों, सैंज बाजार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और दो बेली ब्रिज पर खतरा मंडरा सकता है,

पिछले साल की त्रासदी फिर आई याद

सैंज घाटी के लोगों के लिए यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि पिछले साल आई भीषण आपदा की याद भी है. वर्ष 2025 में 25 जून को बादल फटने के बाद जीवा नाला में भारी भूस्खलन हुआ था, जिससे नदी का प्रवाह बाधित हो गया और यहां कृत्रिम झील बन गई थी. उस आपदा में तीन लोगों की जान चली गई थी, छह मकान बह गए थे और करोड़ों रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था. आज भी उस हादसे के निशान इलाके में दिखाई देते हैं. अब लगातार बारिश के कारण उसी झील का आकार बढ़ने से ग्रामीणों में फिर डर का माहौल है.

लगातार बारिश से नदी में बढ़ा जलस्तर (ETV BHARAT)

लगातार बढ़ रहा झील का आकार

रैला पंचायत के उपप्रधान पराग ठाकुर ने कहा कि पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है. इसके कारण पहाड़ी से फिर भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें झील वाले क्षेत्र में गिरी हैं. उन्होंने कहा कि इस बार नदी पूरी तरह बंद नहीं हुई है, लेकिन झील में लगातार मलबा जमा होने से पानी का दबाव बढ़ रहा है. यदि बारिश जारी रही तो स्थिति और गंभीर हो सकती है. उन्होंने प्रशासन से झील की लगातार निगरानी और समय रहते जरूरी सुरक्षा उपाय करने की मांग की.

जीवा नाला क्षेत्र में बनी कृत्रिम झील (FILE@ETVBHARAT)

खतरे की जद में बाजार, अस्पताल और बेली ब्रिज

ग्रामीणों के अनुसार झील का आकार बढ़ने से जीवा, शरण, बिहाली, सैंज बाजार, खराहल, बशाहल, देहुरी, सपंगनी, तलाड़ा सहित पार्वती नदी किनारे बसे कई गांवों पर खतरा बना हुआ है. इन क्षेत्रों में करीब तीन हजार लोग रहते हैंय इसके अलावा नदी किनारे स्थित सैंज बाजार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सैंज और बाजार को जोड़ने वाले दो बेली ब्रिज भी संभावित खतरे की जद में हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यदि झील अचानक फटती है तो भारी नुकसान हो सकता है.