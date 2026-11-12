ETV Bharat / state

कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर 11 दिसंबर के बाद लेंगे बड़ा फैसला, सोशल मीडिया पोस्ट से पार्टी में हलचल तेज

कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ( @SunderSinghThakur )

कुल्लू: हिमाचल की सुक्खू सरकार के चार साल पूर्ण होने से पहले कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के पोस्ट से पार्टी में हलचल तेज हो गई है. कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के द्वारा बीते दिन सोशल मीडिया में डाली गई पोस्ट के बाद दिनभर लोगों के बीच चर्चाओं का दौर जारी रहा. विधायक सुंदर ठाकुर के द्वारा सोशल मीडिया में पोस्ट डाली गई कि वह आत्मसम्मान और कुल्लू के विकास के लिए कुछ भी कर सकते हैं. ऐसे में मीडिया में अभी खबरों का दौर चला था कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 11 दिसंबर तक का अल्टीमेट दिया है और अगर उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो वह कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं. लेकिन, गुरुवार (12 नवंबर) सुबह कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर ने इन सभी खबरों का खंडन किया है.

11 दिसंबर के बाद बड़ा फैसला लेंगे सुंदर सिंह ठाकुर