ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का कुल्लू RTO ने काटा 3 करोड़ का चालान, पिछले साल खाते में आए ₹16.62 करोड़

यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर कुल्लू आरटीओ कार्यालय की कार्रवाई जारी है.

कुल्लू RTO ने काटा 3 करोड़ का चालान
कुल्लू RTO ने काटा 3 करोड़ का चालान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 2:44 PM IST

कुल्लू: ट्रैफिक रुल्स तोड़ने वाले पर अब जिला कुल्लू आरटीओ कार्यालय सख्त हो गया है. आरटीओ कार्यालय ने इस साल 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर तक यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों का 3 करोड़ रुपए का चालान काटा है. वहीं, आरटीओ कार्यालय ने अब तक एक करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल भी कर लिया है. बाकी जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

आरटीओ कुल्लू राजेश भंडारी ने बताया, 'इस साल अप्रैल माह से लेकर नवंबर माह तक 3 करोड़ रुपए के चालान काटे गए हैं. इसके अलावा आरटीओ कार्यालय द्वारा वाहन चालकों के लिए जागरूकता शिविर भी लगाए गए हैं. ताकि वाहन चालक यातायात नियमों का पालन कर सके'.

जिला कुल्लू में आरटीओ फ्लाइंग द्वारा विभिन्न इलाकों में अप्रैल माह से नवंबर माह तक नाके लगाए गए. ऐसे में फ्लाइंग टीम ने पाया कि कई ग्रामीण इलाकों में बिना टैक्सी परमिट के निजी वाहनों में सवारियां ढोई जा रही है. वहीं, कई जगह पर टैक्सी चालकों द्वारा अधिक संख्या में सवारियों को ढोया जा रहा है. मालवाहक वाहनों में भी यात्रियों को ढोने का मामला सामने आया, जिसके चलते आरटीओ फ्लाइंग की टीम ने अप्रैल माह से नवंबर माह तक 3 करोड़ रुपए के चालान काटे हैं.

इसके अलावा अभी भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के ऊपर कानूनी प्रक्रिया शिकंजा कसा जा रहा है. आरटीओ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, साल 2023 में 11 करोड़ 25 लाख से अधिक राजस्व एकत्र किया गया था. बीते साल 2024 में कार्यालय द्वारा 16 करोड़ 62 लाख से अधिक का राजस्व एकत्र कर सरकार के खाते में जमा किया गया.

आरटीओ कुल्लू राजेश भंडारी ने बताया कि निजी वाहन, टैक्सी चालकों और बस चालकों द्वारा अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो उन पर विभाग के नियमों के अनुसार कार्रवाई अमल मे लाई जाएगी. उन्होंने जनता से भी आग्रह किया है कि अगर कोई वाहन चालक सवारी से भी अभद्र व्यवहार करता है तो वह इसकी शिकायत आरटीओ कार्यालय में अवश्य करें.

संपादक की पसंद

