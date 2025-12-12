ETV Bharat / state

ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का कुल्लू RTO ने काटा 3 करोड़ का चालान, पिछले साल खाते में आए ₹16.62 करोड़

कुल्लू: ट्रैफिक रुल्स तोड़ने वाले पर अब जिला कुल्लू आरटीओ कार्यालय सख्त हो गया है. आरटीओ कार्यालय ने इस साल 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर तक यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों का 3 करोड़ रुपए का चालान काटा है. वहीं, आरटीओ कार्यालय ने अब तक एक करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल भी कर लिया है. बाकी जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

आरटीओ कुल्लू राजेश भंडारी ने बताया, 'इस साल अप्रैल माह से लेकर नवंबर माह तक 3 करोड़ रुपए के चालान काटे गए हैं. इसके अलावा आरटीओ कार्यालय द्वारा वाहन चालकों के लिए जागरूकता शिविर भी लगाए गए हैं. ताकि वाहन चालक यातायात नियमों का पालन कर सके'.

जिला कुल्लू में आरटीओ फ्लाइंग द्वारा विभिन्न इलाकों में अप्रैल माह से नवंबर माह तक नाके लगाए गए. ऐसे में फ्लाइंग टीम ने पाया कि कई ग्रामीण इलाकों में बिना टैक्सी परमिट के निजी वाहनों में सवारियां ढोई जा रही है. वहीं, कई जगह पर टैक्सी चालकों द्वारा अधिक संख्या में सवारियों को ढोया जा रहा है. मालवाहक वाहनों में भी यात्रियों को ढोने का मामला सामने आया, जिसके चलते आरटीओ फ्लाइंग की टीम ने अप्रैल माह से नवंबर माह तक 3 करोड़ रुपए के चालान काटे हैं.