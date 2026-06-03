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पंचायत चुनाव में कुल्लू राजपरिवार का दबदबा बरकरार, राजघराने की बहू ने जीता चुनाव

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव संपन्न हो चुके हैं. सभी जीते हुए प्रत्याशी अपनी-अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं. जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहां पर 14 जिला परिषद वार्ड हैं, जिसमें 9 भाजपा और 4 वार्ड कांग्रेस ने जीते हैं. इसके अलावा एक वार्ड आजाद प्रत्याशी विभा सिंह ने अपने नाम किया है. आजाद प्रत्याशी विभा सिंह इससे पहले धाउगी जिला परिषद वार्ड से भी चुनाव जीत चुकी हैं और उनके पति हितेश्वर सिंह भी दो बार ज्येष्ठा वार्ड से जिला परिषद का चुनाव जीत चुके हैं. ऐसे में कुल्लू के राज परिवार का जलवा यहां की स्थानीय राजनीति में लगातार बरकरार है.

आजाद प्रत्याशी विभा सिंह ने ज्येष्ठा जिला परिषद वार्ड से 12728 वोट लेकर शानदार जीत हासिल की है और यह आंकड़ा इस बार के चुनावों में सबसे अधिक है. इसी वार्ड से बीजेपी की कमलेश कुमारी ने 4543 और कांग्रेस की प्रत्याशी अंजू शर्मा ने 2516 वोट हासिल किए. ऐसे में 8 हजार से अधिक वोट लेकर विभा सिंह ने अपनी शानदार जीत सुनिश्चित की है. जिला परिषद सदस्य विभा सिंह कुल्लू के राजपरिवार की बहू हैं और पूर्व सांसद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता महेश्वर के छोटे बेटे हितेश्वर सिंह की पत्नी हैं. हालांकि यह परिवार भाजपा समर्थित परिवार है, लेकिन बीते कई चुनावों से भाजपा ने कुल्लू राजपरिवार से किसी को भी अपना प्रत्याशी नहीं बनाया है. यहीं कारण है कि कुल्लू राजपरिवार हर बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में ताल ठोकता आ रहा है. हितेश्वर सिंह ने भी दो बार जिला परिषद का निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता और उसके बाद उनकी पत्नी विभा सिंह भी लगातार चुनावी मैदान में अपनी जीत सुनिश्चित कर रही है.

महेश्वर सिंह का कटा था टिकट