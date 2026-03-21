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कुल्लू में सड़कें बंद, बिजली गुल… अब प्रशासन ने संभाली कमान, मनाली-केलांग मार्ग बहाली का काम तेज

मौसम साफ होते ही एक्शन में प्रशासन ( ETV BHARAT )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में लगातार तीन दिनों तक हुई भारी बारिश और बर्फबारी के बाद अब मौसम साफ होने लगा है. शनिवार को जिला कुल्लू में धूप खिली, जिससे राहत कार्यों में तेजी आई है. खराब मौसम के कारण प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है. सड़कों-बिजली बहाली में जुटा प्रशासन तीन दिनों की भारी बारिश के चलते कुल्लू जिले में 47 सड़कें भूस्खलन के कारण बंद हो गई थीं. शनिवार सुबह से ही लोक निर्माण विभाग (PWD) की टीम इन सड़कों को बहाल करने में जुट गई है. मशीनरी और कर्मचारियों की मदद से मलबा हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है. प्रशासन को उम्मीद है कि देर शाम तक अधिकांश सड़कें वाहनों के लिए खोल दी जाएंगी. बारिश के चलते कई क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई थी. जिले में 86 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए थे, जिन्हें अब चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जा रहा है. बिजली बोर्ड के कर्मचारी लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति जल्द से जल्द सुचारू की जा सके. अटल टनल में जमी बर्फ