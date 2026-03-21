कुल्लू में सड़कें बंद, बिजली गुल… अब प्रशासन ने संभाली कमान, मनाली-केलांग मार्ग बहाली का काम तेज
कुल्लू में सड़क बहाली और बिजली व्यवस्था सुधारने का काम तेजी से चल रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 9:04 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में लगातार तीन दिनों तक हुई भारी बारिश और बर्फबारी के बाद अब मौसम साफ होने लगा है. शनिवार को जिला कुल्लू में धूप खिली, जिससे राहत कार्यों में तेजी आई है. खराब मौसम के कारण प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है.
सड़कों-बिजली बहाली में जुटा प्रशासन
तीन दिनों की भारी बारिश के चलते कुल्लू जिले में 47 सड़कें भूस्खलन के कारण बंद हो गई थीं. शनिवार सुबह से ही लोक निर्माण विभाग (PWD) की टीम इन सड़कों को बहाल करने में जुट गई है. मशीनरी और कर्मचारियों की मदद से मलबा हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है. प्रशासन को उम्मीद है कि देर शाम तक अधिकांश सड़कें वाहनों के लिए खोल दी जाएंगी.
बारिश के चलते कई क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई थी. जिले में 86 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए थे, जिन्हें अब चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जा रहा है. बिजली बोर्ड के कर्मचारी लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति जल्द से जल्द सुचारू की जा सके.
अटल टनल में जमी बर्फ
पर्यटन नगरी मनाली से केलांग सड़क मार्ग को बहाल करने के लिए सीमा सड़क संगठन (BRO) की टीम भी सक्रिय हो गई है. अटल टनल में तीन दिनों की बर्फबारी के कारण करीब 3 फुट से अधिक बर्फ जमा हो गई है. BRO की मशीनरी लगातार बर्फ हटाने में जुटी है, ताकि इस महत्वपूर्ण मार्ग को जल्द खोला जा सके. फिलहाल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सैलानियों को केवल सोलंग नाला तक ही जाने की अनुमति दी गई है.
जल्द सामान्य होगा जनजीवन
डीसी कुल्लू अनुराग चंद्र ने बताया कि बारिश के चलते कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ और बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई थी. मौसम साफ होते ही सभी विभागों को अलर्ट कर राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि सड़क बहाली और बिजली व्यवस्था सुधारने का काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही पूरे जिले में हालात सामान्य कर दिए जाएंगे.
कुल्लू में मौसम साफ होते ही प्रशासन ने राहत कार्यों में तेजी लाकर बड़ी राहत दी है. सड़क और बिजली बहाली के प्रयासों से जनजीवन धीरे-धीरे पटरी पर लौटता दिख रहा है. आने वाले एक-दो दिनों में हालात पूरी तरह सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है.
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