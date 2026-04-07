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मनाली में चचोगा के पास धंसी सड़क, यातायात प्रभावित होने से वाहन चालक और राहगीरों में रोष

हालांकि अभी बरसात का सीजन भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही सड़क के धंसने से पर्यटन कारोबारी के बीच चिंता बढ़ गई है. क्योंकि मनाली में मई माह से पर्यटन सीजन शुरू हो जाता है और वाम तट के कई इलाकों में भी सैलानी घूमने के लिए जाते हैं. ऐसे में सड़क धंसने से यहां पर ट्रैफिक की समस्या बढ़ जाएगी.

शिमला: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के समीप चचोगा क्षेत्र में सड़क धंसने से स्थानीय लोगों और पर्यटकों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. मनाली के वाम तट सड़क का एक हिस्सा धंस जाने के कारण यहां से गुजरने वाले वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, जिससे रोजमर्रा के सफर में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

स्थानीय निवासी मोहन सिंह, कपिल शर्मा और नितिन शर्मा ने कहा, 'यह मार्ग क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. लेकिन इसके रखरखाव को लेकर संबंधित विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. सड़क धंसने के चलते वाहन चालकों को जोखिम उठाकर सफर करना पड़ रहा है. वहीं, पैदल चलने वाले राहगीरों के लिए भी यह मार्ग खतरे से खाली नहीं है'.

स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग (PWD) पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग आंखें बंद कर सोया हुआ है. समय रहते हुए भी सड़क की मरम्मत नहीं की जा रही है. यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है. ऐसे में लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क की तुरंत मरम्मत करवाई जाए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए स्थायी समाधान निकाला जाए.

एसडीएम मनाली गुरजीत सिंह चीमा ने बताया, 'लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही सड़क को ठीक कर दिया जाएगा. नदी के किनारे भी सुरक्षा दीवार लगाई जाएगी. ताकि दोबारा से सड़क ना धंस सके.

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