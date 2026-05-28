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कुल्लू में दर्दनाक सड़क हादसा, शिरड़ मेला देखने जा रहे ग्रामीणों से भरी गाड़ी गहरी खाई में गिरी, 3 लोगों की मौत, 8 घायल

सभी ग्रामीण पहले पंचायत चुनाव में मतदान करने पहुंचे थे. जिसके बाद ये हादसा हो गाय. अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है.

Kullu Road Accident
ढालपुर अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 3:49 PM IST

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Updated : May 28, 2026 at 5:21 PM IST

4 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच कुल्लू जिले से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. मतदान करने के बाद शिरड़ गांव में आयोजित काहिका मेले में शामिल होने जा रहे लोगों की टाटा सुमो टैक्सी अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई. हादसे में तीन महिलाओं की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों का कुल्लू के ढालपुर अस्पताल में उपचार चल रहा है. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है.

बढ़ाई नाला के पास खाई में गिरी गाड़ी

जानकारी के अनुसार, हादसा कुल्लू-पीज सड़क मार्ग पर बढ़ाई नाला के समीप हुआ. टाटा सुमो में शीला नाला पंचायत के ग्रामीण सवार थे. सभी लोग पहले पंचायत चुनाव में मतदान करने पहुंचे थे और इसके बाद शिरड़ गांव में चल रहे काहिका मेले में भाग लेने जा रहे थे. इसी दौरान अचानक वाहन चालक का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी. हादसा इतना भयानक था कि मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को वाहन से बाहर निकालने में जुट गए.

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घायलों का ढालपुर अस्पताल में चल रहा इलाज (ETV BHARAT)

स्थानीय लोगों ने बचाई घायलों की जान

घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों ने बिना देर किए राहत और बचाव कार्य शुरू किया. एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल ढालपुर पहुंचाया गया. हालांकि अस्पताल पहुंचने तक तीन महिलाओं की मौत हो चुकी थी. हादसे में घायल आठ लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि कुछ घायलों की हालत गंभीर है. घटना के बाद अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला. घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए और अपने रिश्तेदारों की जानकारी लेने में जुटे रहे.

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हादसे के बाद अस्पताल में मची चीख-पुकार (ETV BHARAT)

खराब सड़क को लेकर उठे सवाल

स्थानीय निवासी त्रिलोक चंद्र ने बताया कि बढ़ाई नाला क्षेत्र की सड़क लंबे समय से खराब हालत में है. बरसात के बाद सड़क और अधिक खतरनाक हो गई है, जिसके कारण यहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि इस सड़क पर वाहन चलाना बेहद जोखिम भरा हो गया है, लेकिन इसके बावजूद सड़क की स्थिति सुधारने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए. ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार से सड़क की मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.

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हादसे में तीन महिलाओं की हुई मौत (ETV BHARAT)

विधायक सुंदर ठाकुर पहुंचे अस्पताल

हादसे की सूचना मिलते ही कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर भी ढालपुर अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को घायलों का तुरंत और बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. विधायक सुंदर ठाकुर ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा वाहन के ब्रेक फेल होने के कारण हुआ हो सकता है. हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रशासन और सरकार की ओर से घायलों और मृतकों के परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी.

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घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे विधायक सुंदर ठाकुर (ETV BHARAT)

पुलिस कर रही हादसे की जांच

पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जांच में जुट गई है. साथ ही मृतकों और घायलों की विस्तृत पहचान की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है. पंचायत चुनाव के दिन हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है.

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Last Updated : May 28, 2026 at 5:21 PM IST

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