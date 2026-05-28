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कुल्लू में दर्दनाक सड़क हादसा, शिरड़ मेला देखने जा रहे ग्रामीणों से भरी गाड़ी गहरी खाई में गिरी, 3 लोगों की मौत, 8 घायल

ढालपुर अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज ( ETV BHARAT )