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हरियाणा-ओडिशा के पर्यटकों को मणिकर्ण ले जा रहा टेंपो ट्रैवलर सड़क से नीचे लुढ़का, ड्राइवर सहित 12 लोग घायल

कुल्लू सड़क से नीचे लुढ़की टेंपो ट्रैवलर ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों से भरी एक टेंपो ट्रेवलर्स दुर्घटनाग्रस्त हो गई. घटना जिला कुल्लू की है. जहां मणिकर्ण घाटी के सरसाड़ी में दोपहर के समय एक टेंपो ट्रैवलर सड़क से नीचे लुढ़क गई. इस सड़क हादसे में ड्राइवर के साथ 12 लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों का कुल्लू अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. पुलिस की टीम ने भी मामला दर्ज कर लिया है और अब दुर्घटना के कारणों की छानबीन की जा रही है.

एसपी कुल्लू अभिषेक ने बताया, "पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और दुर्घटना के कारणों की छानबीन की जा रही है. सभी घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से ढालपुर अस्पताल लाया गया है. जहां पर डॉक्टर के द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है. पुलिस की टीम इस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है".

सड़क से नीचे लुढ़की टेंपो ट्रैवलर (ETV Bharat) कुल्लू अस्पताल में हो रहा मरीजों का इलाज कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दोपहर के समय सरसाड़ी में एक टेंपो ट्रैवलर सड़क से नीचे लुढ़क गई. वहीं, सड़क हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग भी मौके पर एकत्र हुए और सभी घायलों को गाड़ियों से बाहर निकाला गया. स्थानीय लोगों के द्वारा एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए ढालपुर क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया. जहां परउनका इलाज किया जा रहा है. हादसे में ओडिशा और हरियाणा के 12 पर्यटक घायल (ETV Bharat)