हरियाणा-ओडिशा के पर्यटकों को मणिकर्ण ले जा रहा टेंपो ट्रैवलर सड़क से नीचे लुढ़का, ड्राइवर सहित 12 लोग घायल
Kullu Road Accident: सड़क हादस में घायल 12 पर्यटक को अस्पताल में कराया गया भर्ती.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 4:49 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 4:55 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों से भरी एक टेंपो ट्रेवलर्स दुर्घटनाग्रस्त हो गई. घटना जिला कुल्लू की है. जहां मणिकर्ण घाटी के सरसाड़ी में दोपहर के समय एक टेंपो ट्रैवलर सड़क से नीचे लुढ़क गई. इस सड़क हादसे में ड्राइवर के साथ 12 लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों का कुल्लू अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. पुलिस की टीम ने भी मामला दर्ज कर लिया है और अब दुर्घटना के कारणों की छानबीन की जा रही है.
एसपी कुल्लू अभिषेक ने बताया, "पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और दुर्घटना के कारणों की छानबीन की जा रही है. सभी घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से ढालपुर अस्पताल लाया गया है. जहां पर डॉक्टर के द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है. पुलिस की टीम इस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है".
कुल्लू अस्पताल में हो रहा मरीजों का इलाज
कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दोपहर के समय सरसाड़ी में एक टेंपो ट्रैवलर सड़क से नीचे लुढ़क गई. वहीं, सड़क हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग भी मौके पर एकत्र हुए और सभी घायलों को गाड़ियों से बाहर निकाला गया. स्थानीय लोगों के द्वारा एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए ढालपुर क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया. जहां परउनका इलाज किया जा रहा है.
मणिकर्ण घूमने जा रहे थे ओडिशा और हरियाणा के सैलानी
यह सैलानी मनाली से मणिकर्ण घूमने के लिए आए थे. इनमें ओडिशा और हरियाणा के सैलानी सवार थे और यह सभी आपस में रिश्तेदार थे. ऐसे में पुलिस की टीम में भी मामला दर्ज कर लिया है और अब सड़क दुर्घटना के कारणों की भी छानबीन की जा रही है.
हादसे में में घायल रंजन कुमार जैन ने बताया, "सभी लोग घूमने के लिए कसोल की ओर जा रहे थे. तभी अचानक उनकी गाड़ी सड़क से नीचे लुढ़क गई. ऐसे में फिलहाल सभी सैलानी घायल हुए हैं. वह सभी आपस में रिश्तेदार है. उन्हें भी इस बात का पता नहीं चला कि आखिर यह सड़क दुर्घटना किन कारणों के चलते हुई और चालक ने भी गाड़ी को नियंत्रित करने की कोशिश की. अब सभी लोगों का कल्लू अस्पताल में इलाज किया जा रहा है.
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