ETV Bharat / state

बारिश-बर्फबारी के बाद स्टोन फ्रूट की रिकॉर्ड मांग, गुजरात-पश्चिम बंगाल तक भेजे जा रहे पौधे

बारिश-बर्फबारी के बाद हिमाचल में नर्सरियों का 70 फीसदी स्टॉक खत्म हो चुका है.

STONE FRUIT PLANTS KULLU
बारिश-बर्फबारी के बाद बढ़ी स्टोन फ्रूट की रिकॉर्ड मांग (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 4:15 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में लंबे सूखे के बाद हुई बारिश और बर्फबारी ने बागवानों के लिए नई उम्मीद जगा दी है. जनवरी के अंत में हुई बारिश और बर्फबारी के बाद जमीन में पर्याप्त नमी लौट आई है, जिससे बागवानी गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है. इसका सबसे बड़ा असर स्टोन फ्रूट यानी सेब, पलम, खुमानी और जापानी फल के पौधों की मांग पर देखने को मिल रहा है. कुल्लू जिले की नर्सरियों में इन दिनों जबरदस्त भीड़ है और रिकॉर्ड स्तर पर पौधों की बिक्री हो रही है.

बारिश-बर्फबारी के बाद बदला माहौल

अक्टूबर महीने से लेकर जनवरी के तीसरे सप्ताह तक कुल्लू घाटी और आसपास के इलाकों में बारिश नहीं होने के कारण सूखे जैसे हालात बन गए थे. खेतों और बगीचों में नमी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी. ऐसे में नए पौधे लगाने का काम रुक गया था. इसका असर न सिर्फ बागवानों पर पड़ा, बल्कि नर्सरी संचालकों के लिए भी यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण रहा. तैयार पौधे बिक नहीं पा रहे थे और नुकसान की आशंका बढ़ती जा रही थी. 23 जनवरी को हुई बारिश और बर्फबारी ने हालात पूरी तरह बदल दिए. जमीन में नमी आने के साथ ही बागवानों ने अपने बगीचों में नए पौधे लगाने की तैयारी शुरू कर दी. इसका सीधा असर स्टोन फ्रूट के पौधों की मांग पर पड़ा. सेब, पलम, खुमानी और खासकर जापानी फल के पौधों की मांग अचानक कई गुना बढ़ गई.

कुल्लू की नर्सरियों का 70 फीसदी स्टॉक खत्म

नर्सरी संचालकों के अनुसार, कुल्लू जिले की अधिकतर नर्सरियों में करीब 70 प्रतिशत पौधों का स्टॉक पहले ही बिक चुका है. मांग जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे देखते हुए आने वाले 10 से 15 दिनों में बाकी स्टॉक भी खत्म होने की संभावना है. कई नर्सरियों में अब एडवांस बुकिंग पर ही पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

बाहरी राज्यों से भी पहुंच रहे बागवान

स्टोन फ्रूट की बढ़ती मांग सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं है. जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात और पश्चिम बंगाल से भी बागवान कुल्लू की नर्सरियों से पौधे खरीद रहे हैं. अब तक करीब दो लाख जापानी फल के पौधे बाहरी राज्यों को भेजे जा चुके हैं. इनमें सबसे ज्यादा मांग उत्तराखंड से आ रही है, जहां के बागवान कुल्लू की नर्सरियों की गुणवत्ता पर भरोसा जता रहे हैं.

बजौरा में नर्सरी संचालक राजेश ठाकुर ने कहा, "इस साल उत्तराखंड के बागवानों ने सबसे अधिक रुचि दिखाई है और हजारों पौधों के एडवांस ऑर्डर दिए हैं. हम उन्हें 100 से 200 रुपये की रेंज में पौधे उपलब्ध करा रहे हैं. जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ इस बार पहली बार गुजरात और पश्चिम बंगाल से भी सेब और जापानी फल के पौधों की भारी डिमांड आई है, जिसकी सप्लाई जारी है."

जापानी फल बना बागवानों की पहली पसंद

नर्सरी संचालकों के अनुसार, इस समय सबसे ज्यादा मांग जापानी फल की किनफूयू किस्म की है, जो बिना कसैलेपन के बेहतर स्वाद के लिए जानी जाती है. सेब के बाद जापानी फल बागवानों के लिए आय का अच्छा जरिया बनता जा रहा है. इसकी खेती कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाली मानी जा रही है.

कुल्लू सदर फल उत्पादक संगठन के महासचिव सुनील राणा ने कहा, "लगघाटी सहित अन्य क्षेत्रों के बागवानों ने अब जापानी फल को अपनी आय का मुख्य जरिया बना लिया है. कुल्लू की नर्सरियों में हर साल करोड़ों का व्यापार होता है. इस वर्ष भी मांग इतनी अधिक है कि फरवरी के अंत तक नर्सरियों में पौधों का 90 फीसदी स्टॉक खत्म होने की उम्मीद है."

भुंतर और आसपास के क्षेत्रों के बागवानों का कहना है कि बारिश और बर्फबारी उनके लिए राहत लेकर आई है. जमीन में नमी लौटने से अब वे पलम, खुमानी और जापानी फल के पौधे लगाने में जुट गए हैं. लंबे समय बाद बागवानी कामकाज शुरू होने से बागवानों के चेहरे पर फिर से रौनक दिखाई दे रही है.

भुंतर के बागवान रमेश कुमार ने कहा, "कुल्लू की मिट्टी और जलवायु फलदार वृक्षों के लिए अत्यंत उपयुक्त है. हाल में हुई बर्फबारी से जमीन में जरूरी नमी लौट आई है, जिससे हमने बगीचों में नए पौधे लगाने का काम शुरू कर दिया है. मैं खुद अपने बगीचे में पलम, जापानी फल और खुमानी के पेड़ लगा रहा हूं. जनवरी की यह बारिश हम बागवानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है."

बेहतर दाम मिलने से बढ़ा बागवानों का भरोसा

बाजार में जापानी फल के दाम 100 से 250 रुपये प्रति किलो तक मिल रहे हैं. अच्छे दाम और लगातार बढ़ती मांग के कारण बागवानों का भरोसा इस फसल पर बढ़ रहा है. यही वजह है कि बारिश और बर्फबारी के बाद स्टोन फ्रूट के पौधों की रिकॉर्ड मांग दर्ज की जा रही है और आने वाले दिनों में बागवानी कारोबार और तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल के इस मंदिर में 50 रुपए में मिलेगा सामान, ‘नेकी की दुकान’ में आत्मसम्मान के साथ मिलेगी मदद

TAGGED:

KULLU NURSERY
FRUIT PLANTATION SEASON HIMACHAL
RAINFALL SNOWFALL HIMACHAL
FRUIT NURSERIES KULLU
STONE FRUIT PLANTS KULLU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.