बारिश-बर्फबारी के बाद स्टोन फ्रूट की रिकॉर्ड मांग, गुजरात-पश्चिम बंगाल तक भेजे जा रहे पौधे

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में लंबे सूखे के बाद हुई बारिश और बर्फबारी ने बागवानों के लिए नई उम्मीद जगा दी है. जनवरी के अंत में हुई बारिश और बर्फबारी के बाद जमीन में पर्याप्त नमी लौट आई है, जिससे बागवानी गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है. इसका सबसे बड़ा असर स्टोन फ्रूट यानी सेब, पलम, खुमानी और जापानी फल के पौधों की मांग पर देखने को मिल रहा है. कुल्लू जिले की नर्सरियों में इन दिनों जबरदस्त भीड़ है और रिकॉर्ड स्तर पर पौधों की बिक्री हो रही है.

बारिश-बर्फबारी के बाद बदला माहौल

अक्टूबर महीने से लेकर जनवरी के तीसरे सप्ताह तक कुल्लू घाटी और आसपास के इलाकों में बारिश नहीं होने के कारण सूखे जैसे हालात बन गए थे. खेतों और बगीचों में नमी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी. ऐसे में नए पौधे लगाने का काम रुक गया था. इसका असर न सिर्फ बागवानों पर पड़ा, बल्कि नर्सरी संचालकों के लिए भी यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण रहा. तैयार पौधे बिक नहीं पा रहे थे और नुकसान की आशंका बढ़ती जा रही थी. 23 जनवरी को हुई बारिश और बर्फबारी ने हालात पूरी तरह बदल दिए. जमीन में नमी आने के साथ ही बागवानों ने अपने बगीचों में नए पौधे लगाने की तैयारी शुरू कर दी. इसका सीधा असर स्टोन फ्रूट के पौधों की मांग पर पड़ा. सेब, पलम, खुमानी और खासकर जापानी फल के पौधों की मांग अचानक कई गुना बढ़ गई.

कुल्लू की नर्सरियों का 70 फीसदी स्टॉक खत्म

नर्सरी संचालकों के अनुसार, कुल्लू जिले की अधिकतर नर्सरियों में करीब 70 प्रतिशत पौधों का स्टॉक पहले ही बिक चुका है. मांग जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे देखते हुए आने वाले 10 से 15 दिनों में बाकी स्टॉक भी खत्म होने की संभावना है. कई नर्सरियों में अब एडवांस बुकिंग पर ही पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

बाहरी राज्यों से भी पहुंच रहे बागवान

स्टोन फ्रूट की बढ़ती मांग सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं है. जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात और पश्चिम बंगाल से भी बागवान कुल्लू की नर्सरियों से पौधे खरीद रहे हैं. अब तक करीब दो लाख जापानी फल के पौधे बाहरी राज्यों को भेजे जा चुके हैं. इनमें सबसे ज्यादा मांग उत्तराखंड से आ रही है, जहां के बागवान कुल्लू की नर्सरियों की गुणवत्ता पर भरोसा जता रहे हैं.