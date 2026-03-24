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कुल्लू में राम नवमी पर भव्य शोभायात्रा, जय श्री राम के जयघोष से गूंजा शहर

शोभायात्रा में लोगों ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लिया.

KULLU RAM NAVAMI
कुल्लू में राम नवमी पर भव्य शोभायात्रा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 6:09 PM IST

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कुल्लू: राम नवमी के पावन अवसर पर कुल्लू में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. रामशिला से ढालपुर तक भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए. "जय श्री राम" के उद्घोष के साथ पूरी घाटी भक्तिमय माहौल में डूबी नजर आई. इस दौरान भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान की सुंदर झांकियां भी प्रस्तुत की गईं, जिन्हें देखकर श्रद्धालु भाव-विभोर हो गए.

हजारों श्रद्धालुओं की भागीदारी

इस धार्मिक आयोजन में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भाग लिया. सत्संग सभा के बैनर तले आयोजित इस शोभायात्रा में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और भजनों पर झूमते हुए भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को मनाया.

सनातन संस्कृति का संदेश

सत्संग सभा के अध्यक्ष राकेश कोहली ने बताया कि चैत्र नवरात्रि के साथ राम नवमी का विशेष महत्व है. उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से लोगों को भगवान श्री राम के आदर्शों को अपनाने और सनातन संस्कृति को घर-घर तक पहुंचाने का संदेश दिया जा रहा है.

श्रद्धा और उत्साह का संगम

एचपीएमसी के पूर्व उपाध्यक्ष राम सिंह ने कहा कि इस शोभायात्रा में लोगों ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लिया. उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन समाज में धार्मिक जागरूकता बढ़ाते हैं और लोगों को अपने संस्कारों से जोड़ते हैं.

छात्रों ने पेश की झांकियां

सरस्वती विद्या मंदिर की शिक्षिका डिंपल चौहान ने बताया कि छात्रों ने भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित तीन झांकियां प्रस्तुत कीं. इन झांकियों के माध्यम से राम के जीवन, आदर्शों और उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया. इस आयोजन ने न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत किया, बल्कि नई पीढ़ी को भी भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का संदेश दिया.

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