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कुल्लू में राम नवमी पर भव्य शोभायात्रा, जय श्री राम के जयघोष से गूंजा शहर

कुल्लू में राम नवमी पर भव्य शोभायात्रा ( ETV BHARAT )

कुल्लू: राम नवमी के पावन अवसर पर कुल्लू में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. रामशिला से ढालपुर तक भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए. "जय श्री राम" के उद्घोष के साथ पूरी घाटी भक्तिमय माहौल में डूबी नजर आई. इस दौरान भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान की सुंदर झांकियां भी प्रस्तुत की गईं, जिन्हें देखकर श्रद्धालु भाव-विभोर हो गए.

हजारों श्रद्धालुओं की भागीदारी

इस धार्मिक आयोजन में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भाग लिया. सत्संग सभा के बैनर तले आयोजित इस शोभायात्रा में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और भजनों पर झूमते हुए भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को मनाया.

सनातन संस्कृति का संदेश

सत्संग सभा के अध्यक्ष राकेश कोहली ने बताया कि चैत्र नवरात्रि के साथ राम नवमी का विशेष महत्व है. उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से लोगों को भगवान श्री राम के आदर्शों को अपनाने और सनातन संस्कृति को घर-घर तक पहुंचाने का संदेश दिया जा रहा है.