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राम नवमी पर भक्ति की गूंज, शोभायात्रा में उमड़े सैकड़ों श्रद्धालु, भजनों से गूंजा कुल्लू शहर

भजनों की धुन पर भक्त झूमते रहे और पूरा क्षेत्र धार्मिक रंग में रंग गया.

KULLU RAM NAVAMI CELEBRATION
राम नवमी पर भक्ति की गूंज (ETV BHRATA)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 5:24 PM IST

2 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में राम नवमी का पर्व इस बार खास उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया. ढालपुर में इस्कॉन संस्था के आयोजन में सैकड़ों श्रद्धालु भगवान राम और कृष्ण के भजनों पर झूमते नजर आए. शोभायात्रा, भजन-कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया, जिसमें युवाओं की भागीदारी विशेष रूप से देखने को मिली.

ढालपुर में भक्ति का माहौल

कुल्लू के ढालपुर मैदान में इस्कॉन संस्था द्वारा राम नवमी का आयोजन धूमधाम से किया गया. रामशिला से ढालपुर तक निकाली गई शोभायात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए. भजनों की धुन पर भक्त झूमते रहे और पूरा क्षेत्र धार्मिक रंग में रंग गया. इस आयोजन में युवाओं की भागीदारी खास रही. बड़ी संख्या में युवा शोभायात्रा और भजन कार्यक्रम में शामिल हुए. इससे यह साफ दिखा कि नई पीढ़ी भी अब अध्यात्म की ओर आकर्षित हो रही है और धार्मिक आयोजनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही है.

आध्यात्मिक उन्नति पर जोर

इस्कॉन से जुड़े डॉ. अमित गुलेरिया ने कहा कि युवाओं के लिए केवल आर्थिक और शैक्षणिक विकास ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी जरूरी है. उन्होंने बताया कि संस्था युवाओं को नशे और तनाव से दूर रखने के लिए अध्यात्म से जोड़ने का प्रयास कर रही है. अटल सदन में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. भजन-कीर्तन और धार्मिक प्रस्तुतियों ने माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया. लोगों ने पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम का आनंद लिया.

राम नवमी पर भक्ति की गूंज (ETV BHRATA)

कुल्लू में रघुनाथ परंपरा का महत्व

स्थानीय श्रद्धालु नीरू चांदनी ने बताया कि कुल्लू में भगवान श्री राम को भगवान रघुनाथ के रूप में पूजा जाता है. यहां अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा भी इसी परंपरा का प्रतीक है. ऐसे में राम नवमी का पर्व भी विशेष महत्व रखता है.

रामपुर में भी नवमी पर भव्य आयोजन

शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के ननखड़ी क्षेत्र के ग्राम टूटू में देवता वनवीर मंदिर में प्रतिष्ठा समारोह और नवमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान पूजा-अर्चना, हवन और भजन-कीर्तन हुए. बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और प्रसाद वितरण किया गया. आयोजन ने सामाजिक एकता और धार्मिक आस्था का संदेश दिया.

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