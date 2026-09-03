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चीनी के सैंपल फेल, मिड-डे मील की खीर खाने से बीमार हुए थे 38 बच्चे, अब किसके खिलाफ और क्या होगी कार्रवाई?

कुल्लू जिले में मिड-डे मील की खीर खाने के बाद बच्चों के बीमार होने के कारणों की अभी जांच हो रही है.

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 10:08 AM IST

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कुल्लू: जिला कुल्लू की मनाली विधानसभा के तहत आने वाली राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा मिड डे मील रसोई से लिए गए चीनी के सैंपल की रिपोर्ट गुणवत्ता पर सही नहीं पाई गई है. चीनी की रिपोर्ट लैब में जांच के दौरान फेल पाई गई है. जांच कमेटी ने इस रिपोर्ट को अपने पास रखा है. फिलहाल अभी भी यह पता नहीं चल पाया है कि बच्चों की तबीयत खराब होने का मुख्य कारण क्या रहा है. क्योंकि जांच कमेटी के द्वारा मिड डे मील कर्मचारी के जो बयान लिए गए थे. उसमें उन्होंने कहा था कि यह चीनी उस दिन प्रयोग में ही नहीं लाई गई थी. अब इस मामले की आगामी जांच की जा रही है.

बाड़ी स्कूल से लिए चीनी के सैंपल फेल

18 अगस्त को स्कूल में खीर खाने के दौरान बच्चे बीमार हो गए थे. उसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग टीम ने स्कूल में खीर बनाने के लिए इस्तेमाल की गई चीनी सहित पानी और अन्य वस्तुओं के सैंपल लिए थे और इनके नमूने कंडाघाट भेजे गए थे. बुधवार, 2 सितंबर को प्रशासन के पास इसकी रिपोर्ट पहुंची है. इसमें पानी और अन्य खाद्य वस्तुओं की जांच रिपोर्ट सही पाई गई है, लेकिन चीनी गुणवत्ता की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई है.

KULLU PRIMARY SCHOOL Sugar samples fail
खाद्य सामग्री के भरे सैंपल में चीनी के सैंपल फेल (ETV Bharat)

मामले की जांच की जिम्मेदारी संभालने वाले उपमंडलाधिकारी मनाली गुंजीत चिम्मा ने बताया कि, "चीनी के सैंपल की रिपोर्ट गुणवत्ता पर खरी नहीं उतरी है. मामले में जांच पूरी की जा चुकी है. अब जांच रिपोर्ट और खाद्य वस्तुओं की लैब जांच रिपोर्ट को कंपाइल किया जा रहा है. उसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."

खीर खाने से बीमार हुए थे 38 बच्चे

मामले में विभाग ने संज्ञान लेते हुए स्कूल में तैनात मुख्य अध्यापक सहित तीन अध्यापकों को इस स्कूल से हटाकर क्लस्टर भेज दिया है. उसके बाद से बच्चे स्कूल लौटने लगे हैं. क्योंकि अभिभावकों ने भी स्टाफ को बदलने की मांग की थी. स्थानीय निवासी देवेंद्र सोनी ने बताया कि, बुधवार को 10 से अधिक बच्चे स्कूल पहुंचे थे. ऐसे में अब प्रशासन और विभाग की ओर से बनाई गई जांच कमेटी इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि बच्चों का स्वास्थ्य खराब होने में चीनी मुख्य कारण रहा है या फिर कुछ और भी कारण शामिल रहे हैं. इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि स्कूल में इस्तेमाल होने वाला यह सामान कहां से खरीदा था.

KULLU PRIMARY SCHOOL Sugar samples fail
स्कूल से बच्चों का नाम कटवा रहे अभिभावक (ETV Bharat)

अब क्या होगी कार्रवाई?

इस मामले में उपमंडलाधिकारी मनाली ने स्कूल में तैनात मिड-डे मील वर्कर को मनाली तलब किया था. यहां उनके बयान दर्ज किए गए हैं. इसके साथ ही एसएमसी अध्यक्ष के भी बुधवार को बयान दर्ज किए गए हैं. अभिभावकों के मन में बस यह सवाल कौंध रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कब और क्या कार्रवाई होगी है. क्योंकि उनके बच्चों की सेहत से बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है.

KULLU PRIMARY SCHOOL Sugar samples fail
राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाड़ी के चीनी के सैंपल फेल (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला?

गौर रहे कि, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाड़ी में मिड-डे मील खाते ही एक साथ 38 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. आनन-फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. हालांकि, अब सभी बच्चे स्वस्थ हैं और ज्यादातर घर लौट चुके हैं. बावजूद इसके अभिभावकों को बच्चों की चिंता सता रही है. आलम ये है कि उस घटना के बाद से एक बच्चा भी स्कूल नहीं गया. मंगलवार, 1 सितंबर को एक साथ सभी अभिभावक अपने बच्चों का स्कूल से नाम कटवाने और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लेने पहुंच गए.

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