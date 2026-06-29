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बच्चे की डिलीवरी के बाद महिला की मौत पर बवाल, गेट तोड़कर अस्पताल में घुसी उग्र भीड़, जानें क्या है पूरा मामला?

मृतका के परिजनों का आरोप है कि महिला की मौत इलाज में लापरवाही के कारण हुई है. उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है.

KULLU PREGNANT WOMAN DEATH CASE
कुल्लू में बच्चे की डिलीवरी के बाद महिला की मौत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 3:34 PM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में प्रसूता महिला मंजू शर्मा की मौत (बच्चे की डिलीवरी के बाद) का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. महिला की मौत के बाद सोमवार को ढालपुर में सैकड़ों ग्रामीणों और परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया, प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषी डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई. प्रदर्शनकारी पहले ढालपुर चौक पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल का पुतला जलाया. इसके बाद नारेबाजी करते हुए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचे. अस्पताल पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर रोष जताया. सुरक्षा व्यवस्था के लिए अस्पताल का मुख्य गेट बंद रखा गया था, लेकिन बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने गेट तोड़कर अस्पताल परिसर में प्रवेश किया.

बच्चे की डिलीवरी के बाद महिला की मौत पर बवाल (ETV BHARAT)

MS कार्यालय का किया घेराव

प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल परिसर में भी नारेबाजी की और स्वास्थ्य अधिकारियों से जवाब मांगा. जब अधिकारियों की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला तो भीड़ ने चिकित्सा अधीक्षक डॉ. हीरालाल के कार्यालय का घेराव किया. इस दौरान पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा. प्रदर्शनकारी लगातार मांग कर रहे थे कि मामले में दोषी लोगों पर जल्द कार्रवाई की जाए.

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प्रदर्शनकारियों ने फूंका स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल का पुतला (ETV BHARAT)

20 जून को हुई थी मंजू शर्मा की मौत

बता दें कि 20 जून को जिला मंडी के बालीचौकी क्षेत्र के सुनारू गांव की रहने वाली 23 वर्षीय मंजू शर्मा को डिलीवरी के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में भर्ती करवाया गया था. परिजनों के अनुसार, डॉक्टरों ने महिला का ऑपरेशन किया, लेकिन डिलीवरी के बाद उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई. परिजनों का आरोप है कि उन्होंने स्टाफ को महिला की हालत के बारे में जानकारी दी, लेकिन समय पर उचित ध्यान नहीं दिया गया. इसके बाद 24 घंटे के भीतर महिला की मौत हो गई.

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गेट तोड़कर ढालपुर अस्पताल में घुसी उग्र भीड़ (ETV BHARAT)

परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाए आरोप

मृतका के परिजनों का आरोप है कि महिला की मौत इलाज में लापरवाही के कारण हुई है. मृतिका के जेठ बलदेव राज शर्मा ने कहा, "मंजू मेरे छोटे भाई की पत्नी थी. डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही के कारण उसकी जान गई है. घटना के बाद से ही हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है."

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अस्पताल परिसर में प्रदर्शन करते परिजन और ग्रामीण (ETV BHARAT)

वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता बलदेव ठाकुर ने कहा कि मृतक महिला का पहले तो जल्दबाजी में ऑपरेशन किया गया और उसके बाद उसकी कोई देखरेख नहीं की गई. जब परिजनों ने कार्रवाई की मांग उठाई, तो अब अस्पताल प्रबंधन कमेटी गठन करने का तर्क दे रहा है, जबकि कमेटी द्वारा अभी तक इस मामले में कोई जांच नहीं की गई है. परिजनों के साथ-साथ अन्य ग्रामीण भी चाहते हैं कि इस मामले में दोषी डॉक्टर और स्टाफ पर सख्त कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि आज सैकड़ों लोग इस प्रदर्शन में इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि वे स्वास्थ्य क्षेत्र में मिल रही बदहाल सेवाओं से परेशान हैं. ऐसे में उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक मृतका मंजू शर्मा को न्याय नहीं मिल जाता.

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