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पार्वती नदी और मनालसू नाले से शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस की टीम

कुल्लू: हिमाचल में मानसून सीजन में आए दिन प्रदेश के विभिन्न जिलों में हादसे सामने आ रहे हैं. जिला कुल्लू के मणिकर्ण घाटी और पर्यटन नगरी मनाली में दो अलग-अलग मामलों में दो लोग पानी में बह गए, जिसके चलते दोनों लोगों की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम ने दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे. पुलिस ने मृतकों के परिजनों का बयान दर्ज कर दोनों मामलों में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

मृतकों की पहचान

कुल्लू पुलिस के अनुसार, पहली घटना पर्यटन नगरी मनाली के ओल्ड मनाली के पास बहने वाले मनालसू नाले में पेश आई है. पुलिस टीम को सूचना मिली कि नाले के पास एक व्यक्ति का शव गिरा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस की टीम ने शव की शिनाख्त कर ली है. मनालसू नाले में बरामद शवकी पहचान मौसम दरनाल के रूप में हुई. मृतक मौसम दरनाल मूल रूप से नेपाल के झापा जिले के शिंगशार गांव का रहने वाला था.वह ओल्ड मनाली में सिलाई का काम करके अपना जीवन यापन करता था. ऐसे में पुलिस की टीम ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी हैं.