पार्वती नदी और मनालसू नाले से शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस की टीम
कुल्लू जिले में पार्वती नदी और मनालसू नाले से दो शव बरामद. जिला प्रशासन ने बरसात के मौसम में लोगों से की ये अपील.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 11:56 AM IST
कुल्लू: हिमाचल में मानसून सीजन में आए दिन प्रदेश के विभिन्न जिलों में हादसे सामने आ रहे हैं. जिला कुल्लू के मणिकर्ण घाटी और पर्यटन नगरी मनाली में दो अलग-अलग मामलों में दो लोग पानी में बह गए, जिसके चलते दोनों लोगों की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम ने दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे. पुलिस ने मृतकों के परिजनों का बयान दर्ज कर दोनों मामलों में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.
मृतकों की पहचान
कुल्लू पुलिस के अनुसार, पहली घटना पर्यटन नगरी मनाली के ओल्ड मनाली के पास बहने वाले मनालसू नाले में पेश आई है. पुलिस टीम को सूचना मिली कि नाले के पास एक व्यक्ति का शव गिरा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस की टीम ने शव की शिनाख्त कर ली है. मनालसू नाले में बरामद शवकी पहचान मौसम दरनाल के रूप में हुई. मृतक मौसम दरनाल मूल रूप से नेपाल के झापा जिले के शिंगशार गांव का रहने वाला था.वह ओल्ड मनाली में सिलाई का काम करके अपना जीवन यापन करता था. ऐसे में पुलिस की टीम ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी हैं.
वहीं, दूसरा मामला मणिकर्ण घाटी के पार्वती नदी में पेश आया. जहां पुलिस टीम ने 25 वर्षीय देवेंद्र कुमार का शव बरामद किया है. मृतक देवेंद्र मणिकर्ण के शांगणा गांव का रहने वाला था. देवेंद्र 23 जुलाई से लापता था और उसके परिवार वाले उसकी तलाश कर रहे थे. फिलहाल, और मामले की कार्रवाई की जा रही है.
जांच में जुटी पुलिस
एसपी कुल्लू अभिषेक ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि, "पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है. फिलहाल, पुलिस की टीम दोनों मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाने में जुटी है. बारिश के कारण प्रदेश में नदी-नाले उफान पर हैं. ऐसे में बरसात के मौसम में लोग नदी-नाले और खड्ड से दूर रहें."
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