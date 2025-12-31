ETV Bharat / state

नए साल के जश्न में जोश में न खो बैठें होश, ड्रोन से निगरानी कर रही कुल्लू पुलिस

कुल्लू: जिला कुल्लू में नए साल के जश्न के लिए मनाली, मणिकर्ण और बंजार में सैलानियों का आना लगातार जारी है. कुल्लू-मनाली सैलानियों से लगभग पैक है. वहीं, पुलिस की टीम ने भी सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह से तैयार है. भीड़भाड़ वाले इलाकों पर कुल्लू पुलिस के द्वारा ड्रोन से निगरानी की जा रही है. इसके अलावा सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो हुड़दंगियों पर लगातार नजर रखेंगे. इसके अलाव गलत तरीके से वाहनों को पार्क करने वाले चालकों के भी कुल्लू पुलिस के द्वारा चालान काटे जाएंगे.

8 सेक्टर में बांटी गई है मनाली

पर्यटन नगरी मनाली में भी सैलानियों का आना लगातार जारी है और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के द्वारा मनाली को 8 सेक्टर में बांटा गया है. मनाली शहर में पुलिस के द्वारा 4 सेक्टर में बांटा गया है और हर सेक्टर में होमगार्ड के साथ-साथ पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं. पुलिस के जवान हथियार के साथ भी पूरे इलाके की गश्त कर रहे हैं. मोटरसाइकिल के माध्यम से भी सड़कों पर गश्त की जा रही है. ताकि सैलानियों को ट्रैफिक जाम की दिक्कतों का सामना न करना पड़े.