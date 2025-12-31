ETV Bharat / state

नए साल के जश्न में जोश में न खो बैठें होश, ड्रोन से निगरानी कर रही कुल्लू पुलिस

नए साल का जश्न फीका न पड़े इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से पर्यटकों से भरी मनाली 8 सेक्टर में बांटी गई है.

monitoring With drones in Kullu
नए साल के जश्न को लेकर कुल्लू पुलिस की खास तैयारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 7:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: जिला कुल्लू में नए साल के जश्न के लिए मनाली, मणिकर्ण और बंजार में सैलानियों का आना लगातार जारी है. कुल्लू-मनाली सैलानियों से लगभग पैक है. वहीं, पुलिस की टीम ने भी सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह से तैयार है. भीड़भाड़ वाले इलाकों पर कुल्लू पुलिस के द्वारा ड्रोन से निगरानी की जा रही है. इसके अलावा सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो हुड़दंगियों पर लगातार नजर रखेंगे. इसके अलाव गलत तरीके से वाहनों को पार्क करने वाले चालकों के भी कुल्लू पुलिस के द्वारा चालान काटे जाएंगे.

8 सेक्टर में बांटी गई है मनाली

पर्यटन नगरी मनाली में भी सैलानियों का आना लगातार जारी है और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के द्वारा मनाली को 8 सेक्टर में बांटा गया है. मनाली शहर में पुलिस के द्वारा 4 सेक्टर में बांटा गया है और हर सेक्टर में होमगार्ड के साथ-साथ पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं. पुलिस के जवान हथियार के साथ भी पूरे इलाके की गश्त कर रहे हैं. मोटरसाइकिल के माध्यम से भी सड़कों पर गश्त की जा रही है. ताकि सैलानियों को ट्रैफिक जाम की दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल (ETV Bharat)

बंजार और मणिकर्ण में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

मणिकर्ण में भी पुलिस के द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और बंजार में भी ट्रैफिक जाम के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था को पुलिस के द्वारा बेहतर किया गया है. वहीं, कुल्लू जिले के विभिन्न इलाकों में भी पुलिस के द्वारा चेक पोस्ट लगाई गई है और हर आने जाने वाले वाहनों की भी तलाशी ली जा रही है. कुल्लू प्रशासन के द्वारा मनाली में हथियार लेकर आने पर भी पाबंदी लगाई गई है. ऐसे में पुलिस की टीम लगातार बाहरी राज्यों से आ रहे वाहनों की तलाशी ले रही है. ताकि कोई भी संदिग्ध वस्तु के साथ यहां प्रवेश न करें.

monitoring With drones in Kullu
कुल्लू-मनाली में चप्पे-चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर (ETV Bharat)

नए साल पर ड्रोन से निगरानी कर रही कुल्लू पुलिस

एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल ने बताया कि, "पुलिस की टीम लगातार जिला कुल्लू में निगरानी कर रही है. सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा किया गया है. सैलानियों से भी आग्रह है कि वह यहां पर किसी प्रकार का हुडदंग ना मचाएं और नए साल का जश्न आराम से मनाएं. पुलिस के द्वारा वाहन चालकों से भी आग्रह किया जा रहा है कि वह अपने वाहनों को सही पार्किंग स्थल पर ही पार्क करें. वरना उनके चालान काटे जाएंगे."

ये भी पढ़ें: नए साल के लिए शिमला तैयार, सड़क से लेकर माल रोड और रिज तक ये हैं प्रशासन के इंतजाम

ये भी पढ़ें: 1 जनवरी से हिमाचल में बदल जाएंगे ये नियम, राशन डिपो, पेंशन से लेकर स्कूलों में बदलेंगे ये रूल

TAGGED:

KULLU POLCE SECURITY ARRANGEMENTS
NEW YEAR CELEBRATION IN KULLU
MONITORING WITH DRONES IN KULLU
कुल्लू मनाली में न्यू ईयर पर्यटक
KULLU NEW YEAR CELEBRATIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.