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पशुपालक से 2 लाख कैश झपटमारी कर दो युवतियां हुई फरार, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को दबोचा

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक पशुपालक से दो युवतियों 2 लाख कैश झपटमारी कर मौके से फरार हो गई. पीड़ित की शिकायत पर कुल्लू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी युवतियों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों के खिलाफ पुलिस थाना कुल्लू में धारा 304(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत 2,00,000 की नकदी की झपटमारी के संबंध में मामला किया गया है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.