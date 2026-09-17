पशुपालक से 2 लाख कैश झपटमारी कर दो युवतियां हुई फरार, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को दबोचा
जिला कुल्लू पुलिस ने 2 लाख रुपए छीनने के आरोप में 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 10:19 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक पशुपालक से दो युवतियों 2 लाख कैश झपटमारी कर मौके से फरार हो गई. पीड़ित की शिकायत पर कुल्लू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी युवतियों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों के खिलाफ पुलिस थाना कुल्लू में धारा 304(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत 2,00,000 की नकदी की झपटमारी के संबंध में मामला किया गया है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.
पीड़ित पशुपालक ने अपनी शिकायत में बताया, "वह भेड़ पालन का कार्य करता है. उसने डोभी जोत में अपनी कुल 120 भेड़ों में से 15 भेड़ें नग्गर निवासी मुनीलाल को बेची थीं. जिसके एवज में उसे ₹2 लाख प्राप्त हुए थे. बीती रात करीब 9:30 बजे, जब वह कुल्लू बस अड्डे से खोरी रोपा की ओर जा रहा था. जब वह सरकारी स्कूल खोरी रोपा के पास पहुंचा, तभी दो युवतियां उसके पास आईं और उसकी ऊनी हाफ जैकेट की जेब से ₹2 लाख कैश निकालकर मौके से फरार हो गईं".
घटना की सूचना प्राप्त मिलते ही पुलिस थाना कुल्लू ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी. जांच के दौरान प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपी युवतियों की पहचान सुनिश्चित की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मामले में झपटी गई ₹2,00,000 में से ₹1,03,000 बरामद कर ली. जबकि शेष राशि की बरामदगी के प्रयास जारी हैं. घटना से संबंधित अन्य तथ्यों एवं साक्ष्यों की जांच भी जारी है.
एसपी कुल्लू अभिषेक ने बताया, "दोनों आरोपी युवतियों को नियमानुसार गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है. मामले में आगामी कानूनी कार्रवाई जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार अमल में लाई जाएगी".
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