104 ग्राम चिट्टे के साथ 2 आरोपी होटल से गिरफ्तार, नशा कारोबारियों के खिलाफ कुल्लू पुलिस का एक्शन

कुल्लू में 104 ग्राम चिट्टे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat GFX )

कुल्लू: अवैध नशे और चिट्टे के खिलाफ कुल्लू पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में थाना भुंतर की पुलिस टीम ने इस साल की अब तक की सबसे बड़ी चिट्टे की खेप के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

भुंतर पुलिस ने होटल में दी दबिश

कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, भुंतर तहसील के तहत आने वाली छोटा भुईन में एक होटल में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दबिश दी. इस दौरान पुलिस ने होटल के कमरे से 104 ग्राम चिट्टा बरामद किया. साथ ही दो आरोपियों को भी मौके से गिरफ्तार किया. अब पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

पुलिस ने आरोपियों को चिट्टे के साथ दबोचा