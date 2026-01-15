104 ग्राम चिट्टे के साथ 2 आरोपी होटल से गिरफ्तार, नशा कारोबारियों के खिलाफ कुल्लू पुलिस का एक्शन
कुल्लू पुलिस ने सूचना के आधार पर एक होटल से दो आरोपियों को चिट्टे की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया.
कुल्लू: अवैध नशे और चिट्टे के खिलाफ कुल्लू पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में थाना भुंतर की पुलिस टीम ने इस साल की अब तक की सबसे बड़ी चिट्टे की खेप के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.
भुंतर पुलिस ने होटल में दी दबिश
कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, भुंतर तहसील के तहत आने वाली छोटा भुईन में एक होटल में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दबिश दी. इस दौरान पुलिस ने होटल के कमरे से 104 ग्राम चिट्टा बरामद किया. साथ ही दो आरोपियों को भी मौके से गिरफ्तार किया. अब पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है.
पुलिस ने आरोपियों को चिट्टे के साथ दबोचा
एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल ने बताया, 'भुंतर में पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि निजी होटल से नशे का कारोबार चल रहा है. ऐसे में पुलिस टीम ने छोटा भुईन के एक होटल में तलाशी ली. इस दौरान होटल के कमरा नंबर 205 से दो युवकों के पास से चिट्टे की बड़ी खेप बरामद की गई. इन युवाओं से इस साल की अब तक की सबसे बड़ी खेप 104 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है'.पुलिस अब खंगालने में जुटी है कि चिट्टे की ये खेप कहां से लाई गई थी और कहां इसे बेचा जाना था?
आरोपियों की पहचान
आरोपियों की पहचान निखिल शर्मा (32 वर्ष) और शिव कुमार (32 वर्ष) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार निखिल पारला भुंतर का निवासी है. जबकि शिव कुमार लुधियाना पंजाब का निवासी है. दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है. दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की तहत धारा 21 व 29 में मामला दर्ज किया गया है. एसपी ने बताया कि
