ETV Bharat / state

कुल्लू में 72 ग्राम हेरोइन के साथ आरोपी गिरफ्तार, चरस के साथ पकड़े गए दो अन्य युवक

नशे तस्करों के खिलाफ कुल्लू पुलिस की कार्रवाई ( Kullu Police )

कुल्लू: नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला कुल्लू पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है. इस कड़ी में पुलिस थाना भुंतर, पतलीकुहल और पुलिस थाना कुल्लू ने तीन अलग-अलग मामलों में नशीले पदार्थों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया. इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है. 72 ग्राम चरस के साथ आरोपी गिरफ्तार कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पहले मामले में पुलिस थाना भुंतर की टीम ने पारला बड़ा भुईन रैन शेल्टर के पास गश्त के दौरान संजय कुमार (47 वर्ष) की तलाशी ली. इस दौरान आरोपी के पास से 72 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद हुआ. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है. आरोपी शीशामाटी गांव, डाकघर ढालपुर तहसील, जिला कुल्लू का रहने वाला है. आरोपी के पास से 958 ग्राम चरस बरामद