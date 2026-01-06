ETV Bharat / state

कुल्लू में 72 ग्राम हेरोइन के साथ आरोपी गिरफ्तार, चरस के साथ पकड़े गए दो अन्य युवक

कुल्लू पुलिस ने तीन अलग-अलग मामले में हेरोइन और चरस के साथ तीन आरोपी को किया गिरफ्तार.

नशे तस्करों के खिलाफ कुल्लू पुलिस की कार्रवाई
नशे तस्करों के खिलाफ कुल्लू पुलिस की कार्रवाई (Kullu Police)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 6, 2026 at 5:03 PM IST

कुल्लू: नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला कुल्लू पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है. इस कड़ी में पुलिस थाना भुंतर, पतलीकुहल और पुलिस थाना कुल्लू ने तीन अलग-अलग मामलों में नशीले पदार्थों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया. इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है.

72 ग्राम चरस के साथ आरोपी गिरफ्तार

कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पहले मामले में पुलिस थाना भुंतर की टीम ने पारला बड़ा भुईन रैन शेल्टर के पास गश्त के दौरान संजय कुमार (47 वर्ष) की तलाशी ली. इस दौरान आरोपी के पास से 72 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद हुआ. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है. आरोपी शीशामाटी गांव, डाकघर ढालपुर तहसील, जिला कुल्लू का रहने वाला है.

आरोपी के पास से 958 ग्राम चरस बरामद

वहीं, दूसरे मामले में पुलिस थाना पतलीकुहल द्वारा पुराना पुल डोभी के पास नाकाबंदी की गई थी. इस दौरान पुलिस ने मान सिंह (58 वर्ष) से 958 ग्राम चरस बरामद की. आरोपी गांव सिपा, नेपाल का रहने वाला है, जो हाल में गांव गोज, मणिकर्ण तहसील, जिला कुल्लू में रह रहा था.

493 ग्राम चरस के साथ आरोपी गिरफ्तार

वही, तीसरे मामले में STF कुल्लू की टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर सरवरी स्थित एक गेस्ट हाउस में दबिश दी. दबिश के दौरान कमरा नंबर 106 की नियमानुसार तलाशी ली गई. जिसमें जोगिंदर सिंह (45 वर्ष) के पास से 493 ग्राम चरस बरामद की गई. आरोपी कडौन तहसील, जिला कुल्लू का रहने वाला है.

एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया, 'सभी मामलों में संबंधित पुलिस थानों में मादक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत तीन अभियोग दर्ज किए हैं. बरामद नशे की आपूर्ति श्रृंखला की गहन जांच की जा रही है. मामलों में आगे की कार्रवाई जारी है. नशा तस्करों के खिलाफ कुल्लू पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है'.

