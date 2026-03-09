ETV Bharat / state

1.220 किलोग्राम चरस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, दो उदघोषित अपराधी को भी पुलिस ने दबोचा

जिला कुल्लू पुलिस ने भारी मात्रा में चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. साथ दो उद्घोषित अपराधियों को पकड़ा है.

कुल्लू पुलिस की कार्रवाई
कुल्लू पुलिस की कार्रवाई (ETV Bharat)
Published : March 9, 2026 at 1:13 PM IST

कुल्लू: नशा तस्करों के खिलाफ हिमाचल पुलिस की कार्रवाई जारी है. इसी कड़ी में कुल्लू जिला के पतलीकूहल में पुलिस की टीम ने भारी मात्रा से चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. वहीं, दूसरे मामले में भुंतर में भी पुलिस ने दो उद्घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दोनों मामले में केस दर्ज कर लिए हैं और अब दोनों मामलों में शामिल आरोपियों को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

1.220 किलोग्राम चरस के साथ आरोपी गिरफ्तार

कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पहले मामले में पुलिस थाना पतलीकुहल की टीम ने गश्त के दौरान पानी की बावड़ी (शिव बावड़ी) के पास 15 मील के नजदीक एक आरोपी की शक के आधार पर तलाशी ली . तलाशी के दौरान आरोपी भीमू ओली (उम्र 40 वर्ष) के कब्जे से 1.220 किलोग्राम चरस बरामद की गई. आरोपी मूल रूप से नेपाल का निवासी है, जो हाल में गांव सदारा, जिला कुल्लू में रहता है. आरोपी भीमू ओली के खिलाफ पुलिस थाना पतलीकुहल में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई है. अब पुलिस टीम ने बरामद नशे के स्रोत, सप्लाई चेन एवं नेटवर्क की पहचान के लिए आरोपी से गहन पूछताछ की कर रही है. मामले में विस्तृत जांच जारी है.

1.220 किलोग्राम चरस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार
1.220 किलोग्राम चरस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार (Kullu Police)

भुंतर में पुलिस ने गिरफ्तार किए दो उदघोषित अपराधी

वही, दूसरे मामले में कुल्लू पुलिस की टीम ने अभियोग संख्या 74/21 दिनांक 06.04.2021, धारा 452, 323, 504, 506, 427 IPC, थाना भुंतर में वांछित दो उद्घोषित अपराधी सौरभ शर्मा (33 वर्ष) और गौरव शर्मा (36 वर्ष) को सैनिक चौक भुंतर के नजदीक कार पार्किंग से गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी गांव शूरड, तहसील भुंतर, जिला कुल्लू के रहने वाले हैं. दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय CJM, L&S, कुल्लू द्वारा दिनांक 27.12.2025 को उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था. अब पुलिस द्वारा आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

कुल्लू पुलिस ने दो उदघोषित अपराधी को किया गिरफ्तार
कुल्लू पुलिस ने दो उदघोषित अपराधी को किया गिरफ्तार (Kullu Police)

एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल ने बताया, 'जिला कुल्लू पुलिस की टीम ने दोनों मामलों में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है'.

