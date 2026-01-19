ETV Bharat / state

2 किलो से ज्यादा चरस के साथ आरोपी गिरफ्तार, मामले की जांच में जुटी कुल्लू पुलिस

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. प्रदेश पुलिस की लगातार अवैध नशे के धंधे से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में जिला कुल्लू की पतलीकूहल पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान एक आरोपी के कब्जे से 2 किलो 286 ग्राम चरस बरामद की है. पुलिस ने चरस को अपने कब्जे में लिया है और अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि वह कहां से यह चरस लेकर आया था और आगे किसे बचने के लिए जा रहा था?

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पतलीकूहल पुलिस की टीम जब गश्त कर रही थी, उस दौरान शरण गांव से करीब 500 मीटर आगे मोड़ पर के पास शक होने पर पुलिस ने आरोपी बिशन दास (52 वर्ष) की तलाशी ली. इस दौरान आरोपी के कब्जे से 2.286 किलोग्राम चरस बरामद हुई. आरोपी गांव शरण, जिला कुल्लू का रहने वाला है.