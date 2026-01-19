ETV Bharat / state

2 किलो से ज्यादा चरस के साथ आरोपी गिरफ्तार, मामले की जांच में जुटी कुल्लू पुलिस

जिला कुल्लू की पतलीकूहल पुलिस टीम ने गश्त के दौरान चरस के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार.

चरस के साथ आरोपी गिरफ्तार
चरस के साथ आरोपी गिरफ्तार (Kullu Police)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 1:46 PM IST

Updated : January 19, 2026 at 2:09 PM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. प्रदेश पुलिस की लगातार अवैध नशे के धंधे से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में जिला कुल्लू की पतलीकूहल पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान एक आरोपी के कब्जे से 2 किलो 286 ग्राम चरस बरामद की है. पुलिस ने चरस को अपने कब्जे में लिया है और अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि वह कहां से यह चरस लेकर आया था और आगे किसे बचने के लिए जा रहा था?

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पतलीकूहल पुलिस की टीम जब गश्त कर रही थी, उस दौरान शरण गांव से करीब 500 मीटर आगे मोड़ पर के पास शक होने पर पुलिस ने आरोपी बिशन दास (52 वर्ष) की तलाशी ली. इस दौरान आरोपी के कब्जे से 2.286 किलोग्राम चरस बरामद हुई. आरोपी गांव शरण, जिला कुल्लू का रहने वाला है.

एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल ने बताया, 'चरस के साथ गिरफ्तार आरोपी को अब अदालत में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और अदालत से आरोपी का पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा. शनिवार को भी मनाली पुलिस की टीम ने 303 ग्राम हेरोइन के साथ एक दंपति को गिरफ्तार किया था. वहीं, नशा तस्करों पर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है. स्थानीय लोग भी इस मामले में पुलिस की मदद कर रहे हैं. ताकि जल्द से जल्द जिला कुल्लू को नशा मुक्त किया जाए'.

Last Updated : January 19, 2026 at 2:09 PM IST

