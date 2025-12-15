ETV Bharat / state

नशे में धुत युवकों ने HRTC वोल्वो बस पर किया पथराव, पुलिस ने 3 आरोपी को दबोचा

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में सरवरी बस स्टैंड में बीती रात तीन युवकों ने एचआरटीसी बस पर पथराव किया, जिससे बस के शीशे टूट गए. जानकारी अनुसार बस में सीट को लेकर बस कंडक्टर और तीनों युवकों के बीच कहासुनी हुई थी, जिससे नशे में धुत युवकों ने बस पर पथराव किया और मौके से फरार हो गए. हालांकि, कुल्लू पुलिस ने मामले में तीन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. अब पुलिस मामले की जांच कर रही है.

क्या है पूरा मामला?

कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना बीते रविवार रात करीब 10:45 बजे की है. दरअसल, हरियाणा के दो युवक और एक स्थानीय युवक सरवरी बस स्टैंड पहुंचे, जहां तीनों मनाली से दिल्ली जा रही एक एचआरटीसी वोल्वो बस में चढ़ने लगे. लेकिन बस कंडक्टर ने उनसे बस में सीट फुल होने की बात कहकर बिठाने से मना कर दिया. जिसको लेकर तीनों युवकों और बस कंडक्टर के बीच कहासुनी हो गई. जिसके बाद नशे में धुत तीन युवकों ने बस पर पथराव शुरू कर दिया. जिससे बस के शीशे टूट गए. इस दौरान बस ड्राइवर और कंडक्टर ने तीन युवकों का मोबाइल में वीडियो बना लिया.

घटना का वीडियो हुआ वायरल

वहीं, पथराव की इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया. इस घटना में शामिल दो आरोपी मौके से फरार हो. जबकि एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. वहीं, सरवरी बस स्टैंड के पास हुई इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें बस पर कुछ युवक पथराव करते नजर आ रहे हैं. एक युवक पत्थर मार रहा है और उसके साथ दो अन्य युवक खड़े हैं. इस दौरान बस के अंदर से एक शख्स वीडियो बनाने के लिए कहता है. हालांकि, बाद में आरोपी युवक मौके से फरार हो जाते हैं. लेकिन उनकी पूरी हरकत कैमरे में कैद हो गई. पुलिस ने मामले में तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

ये भी पढ़ें: स्कूलों में मोबाइल पर लगेगा प्रतिबंध, पांच साल के लिए टीचर की होगी अस्थाई भर्ती