कुल्लू की मंडियों में पहुंचा सेंटा रोजा प्लम, ₹150 किलो तक मिल रहे दाम, बागवानों के चेहरे खिले
स्मॉल साइज प्लम के 110 रुपये, मीडियम साइज के 130 रुपये और लार्ज साइज प्लम के 150 रुपये प्रति किलो तक दाम मिल रहे हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 10:45 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में फलों का सीजन रफ्तार पकड़ने लगा है. खुमानी के बाद अब सेंटा रोजा प्लम की फसल भी सब्जी मंडियों में पहुंचना शुरू हो गई है. मंडियों में प्लम को अच्छे दाम मिलने से बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं. मौजूदा समय में प्लम की कीमत 100 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रति किलो तक मिल रही है. अच्छे भाव मिलने से बागवानों को उम्मीद है कि इस बार उनकी आर्थिकी और मजबूत होगी.
कुल्लू की मंडियों में प्लम की खरीदारी के लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात के व्यापारी पहुंच चुके हैं. व्यापारी सीधे बागवानों से प्लम की खरीद कर रहे हैं, जिससे किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिल रहा है. बागवानों का कहना है कि पहले प्लम की खेती को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अब इसकी मांग बढ़ने लगी है. सेंटा रोजा सहित अन्य किस्मों को बाजार में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है.
जिला कुल्लू की भुंतर सब्जी मंडी में इन दिनों सबसे अधिक प्लम की फसल पहुंच रही है. मणिकरण, गड़सा, बजौरा, शमशी, मोहल सहित आसपास के क्षेत्रों से बागवान अपनी फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं. कुल्लू के बागवान अब पारंपरिक सेब और अनार की खेती के साथ-साथ प्लम, खुमानी, नाशपाती और अन्य फलों की खेती पर भी ध्यान दे रहे हैं. इससे किसानों को आय के नए विकल्प मिल रहे हैं.
प्लम की बढ़ती मांग से खुश बागवान
भुंतर मंडी में प्लम लेकर पहुंचे बागवान राजेश ठाकुर ने बताया कि पहले प्लम की फसल को बाजार में ज्यादा अच्छे दाम नहीं मिलते थे, जिसके कारण बागवानों का इस ओर कम रुझान था. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से सेंटा रोजा प्लम सहित अन्य किस्मों की मांग बढ़ी है. बाहरी राज्यों में इसकी अच्छी डिमांड है और वर्तमान समय में प्लम को 150 रुपये प्रति किलो तक कीमत मिल रही है.
कुल्लू एवं लाहौल-स्पीति विपणन बोर्ड के सचिव अक्षित ने बताया कि भुंतर सब्जी मंडी में प्लम की गुणवत्ता के अनुसार अलग-अलग दाम मिल रहे हैं. स्मॉल साइज प्लम को करीब 110 रुपये, मीडियम साइज को 130 रुपये और लार्ज साइज प्लम को 150 रुपये प्रति किलो तक खरीदा जा रहा है. उन्होंने कहा कि स्थानीय मंडियों में प्लम को अच्छा बाजार मिलना बागवानों के लिए राहत की बात है.
बागवानों की आय बढ़ाने में मददगार बन रहा प्लम
फलोत्पादक मंडल कुल्लू के अध्यक्ष प्रेम शर्मा ने कहा कि प्लम को मिल रहे अच्छे दाम बागवानों के लिए सकारात्मक संकेत हैं. इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और फलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि कुल्लू में अब अलग-अलग किस्मों के फल उगाए जा रहे हैं, जिससे बागवानों को एक ही फसल पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है.
बागवानी विभाग ने दी ग्रेडिंग की सलाह
बागवानी विभाग कुल्लू के उपनिदेशक डॉ. राजकुमार ने बताया कि जिले में सेंटा रोजा प्लम का सीजन शुरू हो चुका है. निचले क्षेत्रों में इसकी फसल तैयार होकर मंडियों तक पहुंच रही है. उन्होंने बागवानों से अपील की है कि प्लम की सही ग्रेडिंग करके ही मंडियों में भेजें, ताकि उन्हें बेहतर कीमत मिल सके. उन्होंने कहा कि अच्छी गुणवत्ता वाली फसल से कुल्लू के बागवानों को आने वाले समय में और फायदा मिलने की उम्मीद है.
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