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कुल्लू की मंडियों में पहुंचा सेंटा रोजा प्लम, ₹150 किलो तक मिल रहे दाम, बागवानों के चेहरे खिले

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में फलों का सीजन रफ्तार पकड़ने लगा है. खुमानी के बाद अब सेंटा रोजा प्लम की फसल भी सब्जी मंडियों में पहुंचना शुरू हो गई है. मंडियों में प्लम को अच्छे दाम मिलने से बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं. मौजूदा समय में प्लम की कीमत 100 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रति किलो तक मिल रही है. अच्छे भाव मिलने से बागवानों को उम्मीद है कि इस बार उनकी आर्थिकी और मजबूत होगी.

कुल्लू की मंडियों में प्लम की खरीदारी के लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात के व्यापारी पहुंच चुके हैं. व्यापारी सीधे बागवानों से प्लम की खरीद कर रहे हैं, जिससे किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिल रहा है. बागवानों का कहना है कि पहले प्लम की खेती को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अब इसकी मांग बढ़ने लगी है. सेंटा रोजा सहित अन्य किस्मों को बाजार में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है.

प्लम की बढ़ती मांग से खुश बागवान (ETV BHARAT)

जिला कुल्लू की भुंतर सब्जी मंडी में इन दिनों सबसे अधिक प्लम की फसल पहुंच रही है. मणिकरण, गड़सा, बजौरा, शमशी, मोहल सहित आसपास के क्षेत्रों से बागवान अपनी फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं. कुल्लू के बागवान अब पारंपरिक सेब और अनार की खेती के साथ-साथ प्लम, खुमानी, नाशपाती और अन्य फलों की खेती पर भी ध्यान दे रहे हैं. इससे किसानों को आय के नए विकल्प मिल रहे हैं.

प्लम की बढ़ती मांग से खुश बागवान

भुंतर मंडी में प्लम लेकर पहुंचे बागवान राजेश ठाकुर ने बताया कि पहले प्लम की फसल को बाजार में ज्यादा अच्छे दाम नहीं मिलते थे, जिसके कारण बागवानों का इस ओर कम रुझान था. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से सेंटा रोजा प्लम सहित अन्य किस्मों की मांग बढ़ी है. बाहरी राज्यों में इसकी अच्छी डिमांड है और वर्तमान समय में प्लम को 150 रुपये प्रति किलो तक कीमत मिल रही है.