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धनतेरस पर सोने-चांदी की कम कीमतों से बढ़ी बाजार में रौनक, आभूषणों के साथ बर्तनों की भी हुई जमकर खरीदारी

धनतेरस पर सोने-चांदी की खरीदारी करते लोग ( ETV Bharat )

कुल्लू: देशभर में आज धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है. वहीं, शाम के समय लोगों अपने घर में धन के देवता कुबेर की भी विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं. धनतेरस पर लोग सोने-चांदी के गहनों की भी जमकर खरीदारी करते हैं. वहीं, सोने-चांदी की कीमतों में आई गिरावट से ज्लेवरी शॉप पर खरीदारों की भीड़ दिख रही है.

देशभर में सोने और चांदी के कम दामों के चलते बाजारों में रौनक छाई हुई है. जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहां पर भी ज्वेलरी शॉप में सुबह से ही लोग सोने और चांदी के आभूषणों की खरीदारी कर रहे हैं. सोने के व्यापारियों के अनुसार धनतेरस के अवसर पर सोने और चांदी के कीमतों में काफी गिरावट आई है. वहीं, आने वाले दिनों में अब शादी ब्याह का भी सीजन शुरू हो जाएगा. ऐसे में लोग धनतेरस के शुभ अवसर पर ज्वेलरी शॉप में जाकर सोने और चांदी से बने आभूषणों की खरीदारी कर रहे हैं.

धनतेरस पर सोने-चांदी की खरीदारी करते लोग (ETV Bharat) इसके अलावा ज्वेलरी शॉप के साथ-साथ बर्तनों की दुकान में भी लोगों की खासी भीड़ नजर आई. पीतल, चांदी के बर्तनों की भी लोग खरीदारी कर रहे हैं. जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर, सरवरी, अखाड़ा बाजार में ज्वेलरी शॉप में लोग सुबह से ही खरीदारी के लिए जुटे रहे तो वही ढालपुर मैदान में दशहरा उत्सव के अवसर पर आए व्यापारियों की दुकानों पर भी काफी रौनक देखने को मिली. ढालपुर में खरीदारी के लिए पहुंची महिला रोशनी ने कहा, "धनतेरस के अवसर पर सोने चांदी के साथ-साथ बर्तनों की भी खरीदारी की जाती है. ऐसे में वह भी बाजार आई है और धनतेरस के अवसर पर वह भी खरीदारी करेगी". धनतेरस पर बाजारों में रौनक, बर्तन की भारी डिमांड (ETV Bharat)