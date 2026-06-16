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कुल्लू की मंडियों में नाशपाती की दस्तक, कम उत्पादन के चलते मिल रहे अच्छे दाम, यहां देखें रेट

इस साल नाशपाती के कम उत्पादन के चलते इसकी मांग बाजार में अधिक है. ऐसे में बागवानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं.

KULLU PEARS SEASON
कुल्लू की मंडियों में नाशपाती की दस्तक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 3:08 PM IST

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Updated : June 16, 2026 at 3:29 PM IST

3 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बागवानी सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है. पलम और खुबानी की फसल के बाद अब नाशपाती ने भी मंडियों में दस्तक दे दी है. शुरुआती दौर में ही नाशपाती की फसल को अच्छे दाम मिलने से बागवानों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है. इस बार कम उत्पादन के कारण बाजार में मांग बढ़ी है, जिसका सीधा फायदा बागवानों को मिल रहा है.

कुल्लू की विभिन्न सब्जी मंडियों में इन दिनों नाशपाती की वॉलेट किस्म पहुंच रही है. शुरुआती खरीद में ही बागवानों को 200 रुपये से लेकर 250 रुपये प्रति किलो तक के दाम मिल रहे हैं. पिछले साल के मुकाबले इस बार दाम करीब 80 रुपये अधिक बताए जा रहे हैं. अच्छे भाव मिलने से बागवानों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी बाजार में स्थिति बेहतर बनी रहेगी.

PEAR PRICE IN BHUNTAR MAND
कम उत्पादन के चलते बढ़ी मांग (ETV BHARAT)

कम उत्पादन के चलते बाजार में बढ़ी मांग

बागवानों का कहना है कि इस साल मौसम की बेरुखी के कारण नाशपाती की फसल प्रभावित हुई है. उत्पादन कम होने से मंडियों में पहुंचने वाली फसल की मांग ज्यादा है. भुंतर सब्जी मंडी पहुंचे बागवान राजीव शर्मा ने बताया कि इस बार कम फसल के बावजूद उन्हें अच्छे दाम मिल रहे हैं, जिससे आर्थिक लाभ हो रहा है. वहीं बागवान प्रेम शर्मा ने बताया कि कम उत्पादन के कारण बाजार में नाशपाती की मांग बढ़ी है. उन्होंने कहा कि बेहतर कीमत मिलने से बागवानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और फल उत्पादकों में उत्साह का माहौल है.

PEAR PRICE IN BHUNTAR MAND
250 रुपए प्रति किलो तक मिल रहे दाम (ETV BHARAT)

'देखा-देखी में फल का तुड़ान न करें बागवान'

बागवान प्रेम शर्मा ने कहा कि निचले क्षेत्रों में नाशपाती का सीजन शुरू हो चुका है. उन्होंने बागवानों से अपील की कि केवल अच्छे आकार और गुणवत्ता वाले फलों को ही मंडी में भेजें. उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में तुड़ान करने से फल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, जिससे दामों पर असर पड़ता है. ग्रेडिंग के बाद फल मंडी भेजने से बाजार में अच्छे भाव मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

जिला कुल्लू बागवानी विभाग के उपनिदेशक राजकुमार ने कहा कि बागवान मंडियों में तैयार और गुणवत्तापूर्ण फल ही लेकर आएं. इससे उन्हें बेहतर दाम मिल सकते हैं. उन्होंने बताया कि इससे पहले पलम और खुबानी की फसल को भी मंडियों में अच्छे रेट मिले हैं. अब बागवानों को उम्मीद है कि नाशपाती की फसल भी आने वाले दिनों में अच्छे दामों पर बिकेगी.

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Last Updated : June 16, 2026 at 3:29 PM IST

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