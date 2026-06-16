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कुल्लू की मंडियों में नाशपाती की दस्तक, कम उत्पादन के चलते मिल रहे अच्छे दाम, यहां देखें रेट

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बागवानी सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है. पलम और खुबानी की फसल के बाद अब नाशपाती ने भी मंडियों में दस्तक दे दी है. शुरुआती दौर में ही नाशपाती की फसल को अच्छे दाम मिलने से बागवानों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है. इस बार कम उत्पादन के कारण बाजार में मांग बढ़ी है, जिसका सीधा फायदा बागवानों को मिल रहा है.

कुल्लू की विभिन्न सब्जी मंडियों में इन दिनों नाशपाती की वॉलेट किस्म पहुंच रही है. शुरुआती खरीद में ही बागवानों को 200 रुपये से लेकर 250 रुपये प्रति किलो तक के दाम मिल रहे हैं. पिछले साल के मुकाबले इस बार दाम करीब 80 रुपये अधिक बताए जा रहे हैं. अच्छे भाव मिलने से बागवानों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी बाजार में स्थिति बेहतर बनी रहेगी.

कम उत्पादन के चलते बढ़ी मांग (ETV BHARAT)

कम उत्पादन के चलते बाजार में बढ़ी मांग

बागवानों का कहना है कि इस साल मौसम की बेरुखी के कारण नाशपाती की फसल प्रभावित हुई है. उत्पादन कम होने से मंडियों में पहुंचने वाली फसल की मांग ज्यादा है. भुंतर सब्जी मंडी पहुंचे बागवान राजीव शर्मा ने बताया कि इस बार कम फसल के बावजूद उन्हें अच्छे दाम मिल रहे हैं, जिससे आर्थिक लाभ हो रहा है. वहीं बागवान प्रेम शर्मा ने बताया कि कम उत्पादन के कारण बाजार में नाशपाती की मांग बढ़ी है. उन्होंने कहा कि बेहतर कीमत मिलने से बागवानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और फल उत्पादकों में उत्साह का माहौल है.