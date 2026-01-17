ETV Bharat / state

पटवारी से मारपीट के विरोध में हड़ताल पर पटवारी-कानूनगो, राजस्व कार्य ठप, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

शुक्रवार को जमीन की निशानदेही करने गए पटवारी पर बीडीसी अध्यक्ष ने हमला कर दिया था.

Attack on Patwari Kullu
पटवारी से मारपीट के विरोध में हड़ताल पर पटवारी-कानूनगो (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 4:34 PM IST

कुल्लू: कुल्लू जिले में ड्यूटी पर गए पटवारी और कानूनगो के साथ हुई मारपीट की घटना ने पूरे राजस्व महकमे में आक्रोश पैदा कर दिया है. जमीन की निशानदेही के दौरान हुए इस हमले के विरोध में शनिवार को पटवारी एवं कानूनगो संघ हड़ताल पर चला गया. हड़ताल के चलते जिले भर में राजस्व से जुड़े कार्य प्रभावित हुए, जबकि संघ ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है.

पटवारी से मारपीट के विरोध में हड़ताल पर पटवारी-कानूनगो (ETV BHARAT)

ड्यूटी के दौरान हुआ हमला

जिला कुल्लू की राउगी पंचायत में शुक्रवार को जमीन की निशानदेही करने पहुंचे पटवारी और कानूनगो के साथ मारपीट हुई. यह टीम नायब तहसीलदार के आदेशों के तहत सरकारी भूमि की निशानदेही करने गई थी. आरोप है कि इसी दौरान बीडीसी अध्यक्ष खेख राम ने सरकारी कार्य में बाधा डाली और पहले कानूनगो, फिर पटवारी पर हमला कर दिया.

पटवारी गंभीर रूप से घायल

हमले में पटवारी भोप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत ढालपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया. डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है. पटवारी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उन्हें न सिर्फ पीटा गया, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी गई. घटना के बाद राजस्व विभाग के कर्मचारियों में भय का माहौल बन गया है.

हड़ताल से राजस्व कार्य प्रभावित

मारपीट की घटना से नाराज पटवारी एवं कानूनगो संघ ने शनिवार को जिला कुल्लू में हड़ताल का ऐलान किया. हड़ताल के चलते जमीन से जुड़े रिकॉर्ड, निशानदेही, इंतकाल और अन्य राजस्व कार्य पूरी तरह प्रभावित हुए. संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हड़ताल को आगे भी जारी रखा जाएगा.

एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल ने बताया, "घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद अस्पताल में घायल पटवारी का बयान भी दर्ज किया गया. मामले में कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है. जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी."

आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

इसी मुद्दे को लेकर पटवारी एवं कानूनगो संघ का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को ढालपुर में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कुल्लू से मिला. संघ ने ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की. संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी युवराज नेगी ने कहा कि ड्यूटी के दौरान किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ बदसलूकी और इस तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वहीं, उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष तापे राम ने भी घटना की निंदा की. उन्होंने कहा कि यदि इस तरह सरकारी कर्मचारियों को डराया जाएगा तो जनता के काम कैसे होंगे. उन्होंने मांग की कि पुलिस अतिरिक्त धाराओं में मामला दर्ज कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं.

