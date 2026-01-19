ETV Bharat / state

पटवारी मारपीट मामला: मुख्य आरोपी बीडीसी अध्यक्ष गिरफ्तार, कांग्रेस MLA बोले- कानून से ऊपर कोई नहीं

हालांकि, इस मामले में नामजद चार आरोपियों में से अभी भी तीन पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही हैं. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले से ही खेख राम कुल्लू अस्पताल में उपचाराधीन था. चिकित्सकों द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. लेकिन, गिरफ्तार होने के कुछ समय बाद उसे फिर ढालपुर अस्पताल में भर्ती किया गया. जहां से उसे अब पीजीआई के लिए रेफर किया गया है. वहीं, इस मामले को लेकर क्षेत्र में लगातार चर्चाएं हो रही हैं. पूरा मामला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के संज्ञान में भी पहुंच चुका है.

कुल्लू: जिला कुल्लू की राउगी पंचायत में जमीन की निशानदेही के दौरान पटवारी और कानूनगो से मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीडीसी नग्गर के अध्यक्ष एवं मुख्य आरोपी खेख राम को गिरफ्तार कर लिया है. इसी बीच रविवार रात को ही आरोपी की तबीयत बिगड़ गई, ऐसे में आरोपी को फिलहाल पीजीआई के लिए रेफर किया गया है. पुलिस के जवान भी आरोपी के साथ तैनात किए गए हैं. अब आरोपी को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है. पुलिस के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा.

कुल्लू जिला के मनाली उपमंडल के राउगी पंचायत में अतिक्रमण की निशानदेही के दौरान पटवारी भोप सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में घायल पटवारी भोप सिंह से क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में स्थानीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने घायल पटवारी भोप सिंह का कुशलक्षेम जाना और घटना विस्तृत जानकारी ली. इस दौरान घायल पटवारी भूप सिंह ने विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के समक्ष न्याय की गुहार लगाई और कहा कि इस मामले में अभी तक भी पुलिस ने बयान नहीं लिए हैं. इस दौरान विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने डीएसपी हेड क्वार्टर राजेश ठाकुर को पीड़ित पटवारी भूप सिंह के बयान दर्ज करने के आदेश दिए. ताकि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाए.

'कानून से ऊपर कोई नहीं, पीड़ित पटवारी को मिलेगा न्याय'

स्थानीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि, "पटवारी भोप सिंह सरकारी काम से जमीन की निशानदेही करने गए थे और इस दौरान उन पर जो जानलेवा हमला हुआ है. जिसमें उनको गंभीर चोटें आई हैं. पुलिस ने इस मामले में मुखिया आरोपी को गिरफ्तार किया है. व्यक्ति चाहे कोई भी क्यों ना हो कानून से ऊपर कोई नहीं है और मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया है और इस घटना की निंदा की है पुलिस को इस घटना में निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं.

सुनियोजित तरीके से किया गया जानलेवा हमला

विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि, पटवारी भोप सिंह पर जानलेवा हमला सुनियोजित तरीके से किया गया है. इस तरह की वारदात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. भोप सिंह एक सभ्य परिवार के व्यक्ति हैं और ऐसे में एक सरकारी कर्मचारी पर जानलेवा हमला करना कानून के तहत पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है. इसमें जितने भी दोषी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और भोप सिंह को न्याय मिलेगा.

इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज

वहीं, पुलिस अधीक्षक कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि, "मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच डीएसपी कुल्लू को सौंपी गई है. पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने, मारपीट और धमकी देने जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश अमल में लाई जा रही है."

क्या है आरोप?

बीडीसी नग्गर के अध्यक्ष खेख राम पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का आरोप है. नायब तहसीलदार के आदेश पर कानूनगो राजीव शर्मा और पटवारी भोप सिंह टीम के साथ जमीन की निशानदेही के लिए मौके पर पहुंचे थे. आरोप है कि पहले उन्हें इंतजार करवाया गया और बाद में रिश्तेदारों के साथ पहुंचकर राजनीतिक दबाव बनाया गया. निशानदेही शुरू होते ही पहले कानूनगो और फिर पटवारी के साथ मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी भी दी गई.

