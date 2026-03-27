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बरशेनी मार्ग पर मौत का सफर! 'लैंडस्लाइड' और हादसों का खौफ

बरशेनी सड़क की हालात 2023 की आपदा के बाद से नहीं सुधरी. पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है.

Manikaran Barshaini Road Condition
एडीएम कुल्लू को ज्ञापन सौंपते ग्रामीण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 3:02 PM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की पार्वती घाटी देश-विदेश के सैलानियों के लिए हर साल आकर्षण का केंद्र बनी रहती है, लेकिन बीते सालों से आई आपदाओं ने जन जीवन को प्रभावित किया है. प्रशासन और सरकार हालातों को सुधार नहीं पा रहा है, लेकिन हर साल आ रही आपदाओं के चलते यहां लोगों की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं.

पार्वती घाटी में मणिकर्ण से बरशेनी सड़क की हालात साल 2023 की आपदा के बाद से नहीं सुधरी है. वहीं बीते लंबे समय से यहां पर घटीगढ़ की पहाड़ी से भी लगातार भूस्खलन हो रहा है. भूस्खलन के चलते यहां सैलानी भी घंटे जाम में फंस रहे हैं. वहीं स्थानीय लोगों को भी अब आशंका है कि इसी तरह से भूस्खलन जारी रहने से आने वाला पर्यटन सीजन भी काफी प्रभावित होगा. ऐसे में ग्रामीणों की मांग है कि यहां पर वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था की जाए और उससे पहले पार्वती नदी पर वैली ब्रिज बनाया जाए, ताकि भूस्खलन की स्थिति में लोगों को यहां से गुजरने में आसानी हो सके. इसे लेकर एडीएम कुल्लू को एख ज्ञापन भी सौंपा है.

कई किलोमीटर सड़क पर पड़े गड्ढे

साल 2023 की आपदा के बाद ही करीब 35 किलोमीटर सड़क पर जगह-जगह गड्ढे पड़े हुए हैं. वहीं, पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन के चलते वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है. बीते साल भी भूस्खलन के चलते यह सड़क बंद हो गई और सैलानियों को पहाड़ी चढ़कर करीब 5 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ा था. उस दौरान भी सैलानियों के साथ हादसे पेश आए थे. वहीं, बीते 6 महीने से यहां लगातार अब भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है और सड़क भी 24 घंटे से अधिक समय के लिए बंद हो रही है.

मलबे के ढेर बन रहे हादसों का कारण

बरशेनी पंचायत की स्थानीय महिला नूपी देवी का कहना है कि 'साल 2023 के बाद से ही सड़क की हालत काफी खराब है. जगह-जगह सड़क पर अभी भी मलबे के ढेर लगे हुए हैं और आए दिन यहां पर हादसे हो रहे हैं. घटीगढ़ में पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन के चलते भी लोगों के दिलों में डर बैठ गया है.गांव या आसपास के इलाके में कोई बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल ले जाना भी बड़ी समस्या बना जाता है. प्रशासन से मांग है कि वो यहां पर वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था करे. पार्वती नदी पर पहले वैली ब्रिज भी बनाया जाए, ताकि लोगों को आने-जाने में दिक्कत का सामना न करना पड़े.'

सैलानियों के कई मनपसंद स्थल

बरशेनी पंचायत की अगर बात की जाए तो यहां पर विदेशी सैलानियों के सबसे मनपसंद स्थल हैं. पुलगा, कालगा, खीर गंगा और मान तलाई ट्रैक शामिल हैं. हर साल विदेशी सैलानी बरशेनी पंचायत के इन पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए आते हैं. हालांकि सैलानी मणिकर्ण घाटी के अन्य ग्रामीण इलाकों का भी रुख करते हैं, लेकिन पार्वती घाटी की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक संख्या में सैलानी इसी पंचायत के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में घूमने के लिए आते हैं.

पार्वती भाजपा मंडल के अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि 'ग्रामीण लगातार अपनी समस्या सरकार प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है. भुंतर से बरशेनी तक सड़क के हालात काफी खराब है और यहां पर सैलानियों के साथ-साथ किसानों, बागवानों को भी परेशानी उठानी पड़ती है. बरशेनी पंचायत इन दिनों सड़क और भूस्खलन के चलते बदहाली की हालत से गुजर रही है. यहां पर प्रशासन एनएचपीसी और एनएचपीसी प्रशासन के सिर पर इस पूरे मामले का ठीकरा फोड़ रही है. प्रशासन को चाहिए कि वो तुरंत यहां पर बेली ब्रिज की व्यवस्था करे.'

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