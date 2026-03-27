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बरशेनी मार्ग पर मौत का सफर! 'लैंडस्लाइड' और हादसों का खौफ

एडीएम कुल्लू को ज्ञापन सौंपते ग्रामीण ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की पार्वती घाटी देश-विदेश के सैलानियों के लिए हर साल आकर्षण का केंद्र बनी रहती है, लेकिन बीते सालों से आई आपदाओं ने जन जीवन को प्रभावित किया है. प्रशासन और सरकार हालातों को सुधार नहीं पा रहा है, लेकिन हर साल आ रही आपदाओं के चलते यहां लोगों की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पार्वती घाटी में मणिकर्ण से बरशेनी सड़क की हालात साल 2023 की आपदा के बाद से नहीं सुधरी है. वहीं बीते लंबे समय से यहां पर घटीगढ़ की पहाड़ी से भी लगातार भूस्खलन हो रहा है. भूस्खलन के चलते यहां सैलानी भी घंटे जाम में फंस रहे हैं. वहीं स्थानीय लोगों को भी अब आशंका है कि इसी तरह से भूस्खलन जारी रहने से आने वाला पर्यटन सीजन भी काफी प्रभावित होगा. ऐसे में ग्रामीणों की मांग है कि यहां पर वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था की जाए और उससे पहले पार्वती नदी पर वैली ब्रिज बनाया जाए, ताकि भूस्खलन की स्थिति में लोगों को यहां से गुजरने में आसानी हो सके. इसे लेकर एडीएम कुल्लू को एख ज्ञापन भी सौंपा है. कई किलोमीटर सड़क पर पड़े गड्ढे साल 2023 की आपदा के बाद ही करीब 35 किलोमीटर सड़क पर जगह-जगह गड्ढे पड़े हुए हैं. वहीं, पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन के चलते वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है. बीते साल भी भूस्खलन के चलते यह सड़क बंद हो गई और सैलानियों को पहाड़ी चढ़कर करीब 5 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ा था. उस दौरान भी सैलानियों के साथ हादसे पेश आए थे. वहीं, बीते 6 महीने से यहां लगातार अब भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है और सड़क भी 24 घंटे से अधिक समय के लिए बंद हो रही है. मलबे के ढेर बन रहे हादसों का कारण