ETV Bharat / state

मिड डे मील से दहशत में अभिभावक! बच्चों को स्कूल भेजने से कर रहे परहेज, इस वजह से है खौफ का माहौल

गौर रहे कि तीन दिन पूर्व प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक सहित विभागीय टीम ने स्कूल पहुंचकर अभिभावकों से बात की थी और जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया था. लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. इससे अभिभावकों में विभाग के प्रति नाराजगी बनी हुई है. हालांकि, अभिभावकों ने कुल्लू में भी एडीएम सुरजीत सिंह राठौर से बात की गई थी और जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की मांग रखी थी.

इस घटना को बीते अब 12 दिन का समय हो गया. अब स्कूल भी पूरी तरह से खुल गया है, लेकिन खराब खाने के कारण बीमार हुए बच्चे अब स्कूल नहीं आ रहे हैं. हालांकि शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी रोज स्कूल पहुंचकर हाजिरी लगाते हैं और दिनभर बैठने के बाद लौट जाते हैं, लेकिन स्कूल बच्चों के बिना खाली चल रहा हैं.

कुल्लू: जिला कुल्लू की मनाली विधानसभा के तहत आने वाली राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाड़ी में बीते 18 अगस्त को मिड डे मील में खीर खाने के बाद बीमार हुए 38 बच्चे स्वस्थ अब हो गए हैं, लेकिन बच्चों के अभिभावकों में अभी भी खौफ है. ऐसे में 18 अगस्त की घटना के बाद से अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है.

फूड सैंपल रिपोर्ट का भी इंतजार

इस घटना के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा खीर और पानी के सैंपल लिए गए थे. पानी के सैंपल जांच में सही पाए गए. ऐसे में अब पूरी जांच खीर के सैंपल पर टिकी हुई है. जिसकी रिपोर्ट फिलहाल आना बाकी है.

खीर खाने से बीमार हुए थे 38 बच्चे

जिला कुल्लू में 26 दिनों की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद बच्चे 13 अगस्त को स्कूल लौटे थे. ऐसे में 18 अगस्त को स्कूल में जब बच्चों ने दोपहर का भोजन किया तो 38 बच्चे बीमार हो गए और उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करना पड़ा. ऐसे में महज तीन दिन कक्षाएं लगने के बाद खीर खाने से बच्चों के बीमार होने की घटना सामने आ गई. इसके बाद से स्कूल में बच्चों की पढ़ाई ठप है. अभिभावकों का कहना है कि छुट्टियों और अब घटना के कारण बच्चों की पढ़ाई पर दोहरा असर पड़ा है.

बीमार बच्चों को सीएचसी पतलीकूहल में कराया गया था भर्ती (ETV Bharat)

स्कूल में पढ़ रहे 52 बच्चे

अभिभावक देवेंद्र सोनी ने बताया, "इस स्कूल में 52 बच्चे पहली से लेकर पांचवी कक्षा तक शिक्षा ग्रहण करते हैं. ऐसे में 18 अगस्त को जब बच्चों की तबीयत खराब हुई तो स्कूल प्रबंधन द्वारा विभाग को भी सूचित नहीं किया गया और बच्चों को स्कूल से छुट्टी दी गई है. जिस कारण कई बच्चे बड़ी मुश्किल से घर पहुंचे और कुछ अभिभावकों को रास्ते से ही अपने बच्चों को अस्पताल ले जाना पड़ा. ऐसे में अब सभी अभिभावक मांग कर रहे हैं कि पूरे स्कूल स्टाफ को बदल जाए और यहां पर नए शिक्षकों की तैनाती की जाए. बच्चों की सेहत का भरोसा मिलने के बाद ही यहां पर बच्चों को दोबारा स्कूल भेजा जाएगा".

पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बच्चों का जाना हाल (ETV Bharat)

स्कूल स्टाफ को बदलने की मांग

अभिभावक मेहर चंद ने बताया, "जब तक विभाग ठोस कार्रवाई नहीं करता, वे बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते. ऐसे में अब सभी अभिभावकों ने स्कूल के पूरे स्टाफ (शिक्षक और गैर-शिक्षक) को बदलने की मांग की है. उनका कहना है कि स्टाफ बदलने के बाद ही वे बच्चों को स्कूल भेजेंगे. इस बारे में दो बार प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों से जिला मुख्यालय में मिल चुके हैं, लेकिन इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है".

मिड-डे मील में परोसी गई खीर के सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है. रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. स्कूल स्टाफ बदलने की अभिभावकों की मांग पर भी विभाग विचार कर रहा है:- ज्ञान चंद, उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग

एडीएम कुल्लू सुरजीत राठौर ने बताया कि बीते दिनों की अभिभावकों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था. इस पूरे मामले की जांच के लिए शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फूड सैंपल की रिपोर्ट जल्द तैयार करने के बारे में निर्देश दिए गए हैं. उसके बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी.

बाड़ी प्राइमरी स्कूल

गौर रहे कि जिला कुल्लू की मनाली विधानसभा के पतलीकूहल के बाड़ी प्राइमरी स्कूल में 18 अगस्त को मिड-डे मील में परोसी गई खीर खाने के बाद करीब 38 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी. दोपहर के भोजन में खीर खाने के कुछ समय बाद बच्चों को उल्टियां शुरू हो गईं. कई बच्चों की हालत बिगड़ने पर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पतलीकूहल पहुंचाया गया. जहां उनका उपचार किया गया. कुछ बच्चों को इलाज के लिए कुल्लू अस्पताल भी भेजा गया. अब सभी बच्चों की हालत ठीक है और उन्हें घर भेज दिया गया है.

अस्पताल में बच्चों से मिलते गोविंद सिंह ठाकुर (ETV Bharat)

वही, अभिभावकों के अनुसार, प्रभावित बच्चे जैंडी, बाड़ी, बशकोला, रंखड़ू और बाजगाड़ी सहित आसपास के गांवों के रहने वाले हैं. परिजनों के अनुसार बच्चों ने स्कूल में मिड-डे मील के दौरान खीर खाई थी. शाम करीब चार बजे छुट्टी के बाद जब बच्चे घर पहुंचे तो उनकी तबीयत अचानक खराब होने लगी. बच्चों की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही पंचायत प्रधान कमलकांत और उपप्रधान ललित मौके पर पहुंचे और बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने में मदद की. इसके अलावा मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने भी तुरंत एक कमेटी का गठन करें पूरे मामले की जांच की निर्देश दिए थे. अब प्रशासन खाने के सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में मिड-डे मील की खीर खाते ही बिगड़ी बच्चों की तबीयत, 40 बच्चे अस्पताल में भर्ती