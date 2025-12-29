ETV Bharat / state

कुल्लू पैराग्लाइडिंग हादसा: हार्नेस खुलने से आसमान से गिरा सैलानी, गंभीर हालत में PGI रेफर

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. कुल्लू जिले की गड़सा घाटी से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां पैराग्लाइडिंग के दौरान एक सैलानी हादसे का शिकार हो गया. सैलानी को पहले इलाज के लिए ढालपुर अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने सैलानी को पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया. मामले की सूचना मिलते ही कुल्लू पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की छानबीन में जुट गई.

मुंबई का रहने वाला है युवक

एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल ने बताया कि गड़सा घाटी के पास जब सैलानी पैराग्लाइडिंग कर रहा था तो अचानक आसमान में पैराग्लाइडर का हार्नेस खुल गया. जिसके चलते पैराग्लाइडर नीचे आ गिरा. हादसे में घायल सैलानी की पहचान दिव्य प्रजापति,निवासी- मुंबई, महाराष्ट्र के रूप में हुई है. कुल्लू पुलिस के मुताबिक पैराग्लाइडिंग के दौरान तकनीकी चूक और लापरवाही के चलते सैलानी करीब 70 से 80 फीट ऊंचाई से नीचे गिर गया. इस हादसे में सैलानी को गंभीर चोटें आई हैं.